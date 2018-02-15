СЕГОДНЯ 01:20 2018-02-15T07:24:21+03:00

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Деньги любят счет

Для большинства россиян ипотека - единственный способ купить жилье. А учитывая средний срок такого кредита (см. графику), к решению квартирного вопроса нужно подходить тщательно. Чтобы потом не ругать себя за ошибки, называя в общем-то нейтральный финансовый инструмент ярмом и хомутом.

В случае с ипотекой совет«жить по средствам» мало кому подходит. Далеко не у всех сразу найдется нужная сумма.

Здесь лучше выбрать компромиссный вариант. Тот, который улучшит жилищные условия, но при этом не испортит настроение на долгие годы.

Чтобы понять, готовы ли вы к ипотеке, сначала посчитайте свои финансы. Пару месяцев ведите простой учет доходов и расходов. Тогда примерно поймете, сколько и на что тратите. Когда получили искомую сумму расходов в месяц, прибавьте к ней 10 – 20%. Это ежемесячная плата за разовые покупки в течение года (отпуск, абонемент в фитнес, шопинг, страховка на автомобиль). Если и в этих условиях доходы больше расходов да еще и остается приличная сумма, приступайте к выбору квартиры и кредитора.

Как снижались ставки по ипотекеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

СОВЕТЫ «КП»

Пошаговый план покупки квартиры в кредит

1. О приобретении жилья в ипотеку подумайте заранее. Хотя бы за полгода. За это время желательно посмотреть 10 – 20 вариантов. Вживую. Так вы поймете критерии «цена – качество» в вашем регионе.

2. Первоначальный взнос должен составлять хотя бы 20% от стоимости жилья.

Некоторые банки разрешают и меньше. Но мы так делать не советуем. Чем больше взнос, тем легче потом платить. В идеале – больше половины от цены квартиры.

3. Попробуйте пожить несколько месяцев как будто у вас уже есть ипотека. Откладывайте ту сумму, которую должны будете отдавать банку. Если комфортно, оформляйте кредит. Если нервничаете и голодаете, снижайте запросы, увеличивайте доходы или пока откажитесь от покупки. Стратегия накопления беспроигрышная. Даже если не будете брать ипотеку, накопите приличную сумму на что-нибудь другое. А если соберетесь - увеличите первоначальный взнос.

4. Посетите несколько банков. Желательно не меньше трех. Пусть каждый из них рассчитает, на каких условиях готов выдать деньги. Выбирайте тот, где будет самая низкая ставка. Для длинных кредитов это главный критерий.

5. Ежемесячные платежи не должны составлять больше 30% от семейного дохода. В жизни случается всякое, в том числе и увольнение или снижение зарплаты. Если банк предлагает вам расчет с платежами в 50% от доходов, отнеситесь к этому скептически. Не стоит закладывать в расчет доходов нерегулярные выплаты (премии, бонусы) – в кризис работодатель их сократит в первую очередь, а вы получите непосильный кредит.

6. Берите кредит только в рублях. Про валютных ипотечников слышали? Вот-вот.

7. Тратить все до копейки на ипотеку нельзя. Оставьте небольшой резервный фонд (в размере 3 – 6 месячных доходов семьи). Он пригодится для купирования различных финансовых форс-мажоров.

Кредит и дети

Распространенная ошибка многих молодых семей – берут в ипотеку крупную сумму с минимальным первоначальным взносом и почти сразу же заводят детей. В итоге попадают в тяжелую финансовую ситуацию. Доходы семьи падают примерно вдвое, а расходы, наоборот, вырастают. А еще нужно делать ремонт, покупать бытовую технику…

С одной стороны, странно и грубо называть продолжение рода ошибкой. С другой, такой сценарий лучше продумывать заранее. Если вы в ближайшие годы планируете заводить детей, лучше не брать кредит под завязку (с ежемесячным платежом в 40 – 50% от общего дохода семьи). В этом случае, даже если оба супруга работают, сложно отдавать кредит до- срочно. А если появляется еще один член семьи (или двое), а супруга уходит в декрет, платежи и вовсе становятся неподъемными. Чтобы оставить возможность для маневра, лучше снизить требования к квартире (взять подальше от центра или меньшей площади) или повременить с покупкой.

В России очень либеральное ипотечное законодательствоФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Отдавать досрочно – хорошая привычка

В России очень либеральное ипотечное законодательство. В развитых странах ставки по кредитам ниже, но есть масса ограничений, при которых отдавать займы раньше срока нельзя (или приходится платить немаленький штраф).

У нас закон разрешает гасить весь кредит хоть через месяц после оформления договора с банком. По статистике россияне стараются побыстрее рассчитаться за ипотеку. При среднем сроке займа в 15 лет, как правило, отдают за 7. Есть большая категория заемщиков, которые почти каждый месяц платят больше, чем требуется по графику. Такая стратегия не только психологически комфортнее, но и рациональнее. Ведь чем быстрее отдаешь деньги банку, тем меньше общая выплата по кредиту. К примеру, каждый рубль, заплаченный сверх необходимой суммы в первый год погашения, приводит к экономии 3 - 4 рублей в последующем. Но это ни в коем случае не должно идти в ущерб финансовой подушке безопасности. Она должна быть всегда. В среднем по стране поиск работы занимает 5 - 7 месяцев. Поэтому наш совет: гасить досрочно кредит можно лишь в том случае, если у вас есть запас прочности минимум на полгода жизни (и на проживание, и на оплату ипотеки).

Появились проблемы – не прячься

Традиции предоставления платежных каникул в нашей стране только формируются. Но не стоит прятаться от банка, если вдруг у вас пропали доходы. Лучше сразу обратиться к кредитору и обсудить изменение графика платежей. Конечно, банк будет строг, но это точно лучше, чем получить повестку в суд за неуплату. Не стоит обольщаться – за снижение платежа придется расплачиваться повышенным процентом в будущем. Поэтому важно просить у банка адекватный срок помощи (не слишком короткий и не слишком длинный), чтобы найти достойную работу, а не хвататься за первую попавшуюся.

Не забудьте забрать свое

Любой россиянин, купивший жилье, раз в жизни имеет право оформить имущественный налоговый вычет. Что это такое? По закону государство обязуется вернуть нам 13% от цены приобретенной недвижимости. То есть тот самый подоходный налог, который каждый месяц удерживается у нас из зарплаты. Но есть ограничение. Максимальный размер вычета на покупку жилья составляет 2 млн. рублей. То есть получить на руки мы можем 260 тысяч рублей. Причем вычет не одноразовый. Если квартира стоит меньше (например, 1,5 млн. рублей), то оставшуюся сумму (500 тысяч) можно использовать при следующей покупке. Но и это еще не все бонусы. Льгота распространяется на уплаченные проценты по кредиту.

Схема действует так - каждый ежемесячный платеж разбит на две части: тело кредита и проценты по нему. Так вот, 13% от суммы уплаченных процентов государство вернет. Для этого нужно взять выписку из банка по итогам года и пре- доставить ее в налоговую. Простой пример: если вы взяли в кредит 1 млн. рублей, то в течение 10 лет должны будете выплатить банку примерно 1,56 млн. рублей. Нетрудно посчитать, что проценты составят 560 тысяч рублей (максимальная сумма по закону - 3 млн. рублей). Если будете платить банку по графику, сможете вернуть 73 тысячи рублей. Обо всех нюансах получения налогового вычета (в том числе за платную медицину и образование) расскажем в одном из ближайших выпусков рубрики.

ПРОГНОЗ НА ЭТОТ ГОД

По данным Центробанка, сейчас средняя ставка по ипотеке составляет чуть меньше 10% годовых. А по прогнозу Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), к концу года она снизится до 8%

КСТАТИ

Используем материнский капитал

Маткапитал сейчас составляет 453 тысячи рублей. Его дают семьям, в которых родился второй или последующий ребенок. Одна семья может получить маткапитал только один раз. Программа действует до конца 2021 года. Маткапиталом можно распорядиться по-разному. Например, отложить деньги на учебу детям или на накопительную пенсию матери. Но большинство семей (свыше 90%) используют деньги для решения жилищного вопроса. Пособие от государства можно потратить двумя способами. Либо использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке, либо досрочно погасить им уже взятый кредит. Это можно сделать, не дожидаясь достижения ребенком трех лет.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Финансовая культура: Ипотечный кредит