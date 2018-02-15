«Роскосмос» выстраивает современную систему проверки качества ракетно-космической техники

СЕГОДНЯ 01:25 2018-02-15T07:24:21+03:00

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Говорят, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но если уж что-то делаешь - важно уметь учиться на ошибках. Аварии последних лет привели к тому, что «Роскосмос» начал строить новую систему контроля качества ракетно-космической техники и проверки ее надежности. Современную, отвечающую новым технологическим вызовам.

В «Роскосмосе» два департамента, отвечающих за качество ракетно-космической техники, выделены в отдельный блок. Руководит их работой исполнительный директор корпорации по обеспечению качества и надежности Андрей Калиновский, прежде возглавлявший Центр Хруничева.

По-новому выстраивается обеспечение качества на предприятиях. На базе головного института космической отрасли ЦНИИмаш создается система контроля качества сборки. Это, грубо говоря, автоматизированная защита от дурака.

Если технология сборки узла будет нарушена - даже если время на проведение операции затрачено не то, что рассчитано, - система просто не позволит продолжать сборку дальше. Все операции заново проверят. Формируется система коллегиального принятия решений при создании техники.

По-новому работает система научно-технических советов на предприятиях и в самом «Роскосмосе». Создан институт генеральных конструкторов по видам техники. Любое решение, связанное с модернизацией техники, проходит несколько фильтров - его утверждает сначала генконструктор направления, а в конце концов согласовывает генконструктор всего комплекса.

- Еще с 2009 года в одном из космических институтов разрабатывалась систе- ма интеллектуальной аппаратуры, способная мониторить технические процессы на старте, - рассказывает директор департамента стратегического планирования и ор- ганизации космической деятельности «Роскосмоса» Юрий Макаров.

- Теперь она внедрена на Байконуре и в обновленном варианте на космодроме Восточный. Си- стема отслеживает все этапы подготовки техники к пуску. Помните, во время первого пуска раке- ты «Союз» с космодрома Восточный предстартовый отсчет остановили буквально за несколько секунд? Система выловила неисправный кабель и предотвратила аварию. На следующий день ракета благополучно стартовала и вывела на орбиту спутники. В отрасли наводится порядок и укрепляется дисциплина.

В том числе технологическая. И это дает результаты. Кстати, аварийность космических пусков в России остается самой низкой из всех космических держав - 5% (в США этот процент 8,3).