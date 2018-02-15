«Женщина-львица» Джоселин Вильденштейн: «Я никогда не делала пластических операций! И вообще я – вылитая Бриджит Бардо»

СЕГОДНЯ 02:15 2018-02-15T02:38:17+03:00

Слева: так Джоселин выглядит без макияжа (снимок сделан в полицейском участке Нью-Йорка во время ее задержания). Справа: "женщина-львица" при полном параде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

77-летняя миллиардерша, которую за любовь к скальпелю прозвали «Невестой Франкенштейна» уверяет, что она так выглядит от природы [фото]

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Нью-йоркская миллиардерша Джоселин Вильденштейн считается самой известной жертвой пластических операций на планете: к 77 годам экстравагантная богачка обзавелась прозвищем «женщина-львица» и внешностью, легко конкурирующей с монстрами из фильмов ужасов. Все началось в начале 90-х, когда Джоселин застукала своего мужа, миллиардера Алека Вильденштейна, за изменой. Пытаясь удержать неверного супруга, она начала делать одну пластическую операцию за другой, чтобы придать себе сходство с кошкой (Алек был страстный охотник и особенно уважал львов). Пластика не помогла – муж все равно ушел к юной русской модели. А Джоселин при разделе имущества в утешение достались 2,5 млрд. долларов. Такова была официальная версия биографии Вильденштейн – до недавнего времени. Но, видимо, она не устраивала Джоселин, которая решила переписать историю своей жизни. Миллиардерша дала интервью британскому изданию Daily Mail, в котором заявила: она никогда не делала пластических операций. И то, как она выглядит сейчас – дар природы и особенности ее швейцарской генетики (Джоселин – уроженка Швейцарии). И вообще, мол, она – копия Бриджит Бардо.

- Просто у меня высокие скулы, поэтому я так выгляжу, - уверяет Джоселин.

Джоселин уверяет: : она никогда не делала пластических операций. А вы ей верите?Фото: EAST NEWS

77-летнюю миллиардершу поддержал ее жених – 50-летний американский дизайнер Ллойд Кляйн.

- Не знаю, почему СМИ называют ее «женщиной-львицей», она всегда выглядела так. Ничего она с лицом не делала, у меня есть ее фото в возрасте 16 лет, и там она точно такая, как сейчас! – говорит возлюбленный Джоселин. – Ее всегда и везде путают с Бриджит Бардо. Когда мы заходим во французские рестораны, с ней все здороваются: «Привет, Брижит!» И я ей говорю: ты очень, очень похожа на Брижит Бардо.

«Врет как дышит», - считают эксперты и настаивают: Джоселин сделала как минимум семь подтяжек лица, подтяжку бровей и век, изменила разрез глаз на "кошачий", вставила импланты в щеки и подбородок, изменила форму губ. Но миллиардерша стоит на своем: она натуральна, как нежный персик, и скальпель хирурга никогда не касался ее прекрасных черт.

- Может, раньше я была красивее. В молодости есть определенная свежесть, которую мы теряем с годами. Но глаза, высокие скулы и нос у меня остались теми же, - уверяет Джоселин.

Слева: Джоселин в 70-х годах, еще до пластики. Фото: соцсети.

Джоселин Периссе родилась в 1940 году в швейцарской Лозанне. В 1978 году она вышла замуж за арт-дилера Алека Вильденштейна – миллиардера, заводчика скаковых лошадей, коллекционера и страшного повесу. В 90-х Алек ушел от Джоселин к 21-летней русской модели Любе Ступаковой - москвичке, закончившей МГИМО и уехавшей работать манекенщицей во Францию. Несколько лет назад он скончался от рака, и Люба вернулась в Россию.

А Джоселин после развода поселилась в Нью-Йорке – у нее есть квартира в знаменитой Башне Трампа, где она живет вместе с Ллойдом Кляйном. Влюбленные вместе уже 14 лет, ни 27-летняя разница в возрасте, ни экзотическая внешность не отпугивают дизайнера. Более того, он считает Джоселин богиней, женщиной с большой буквы Ж и с огромной харизмой:

- Когда я увидел ее впервые на какой-то вечеринке, она буквально загипнотизировала меня, - рассказывает Ллойд. – Эти глаза! Они просто смотрели мне в душу. Я работаю в индустрии моды и каждый день общаюсь с молодыми моделями. Но ни одна из них не поразила меня так, как она.

Влюбленные вместе уже 14 лет, ни 27-летняя разница в возрасте, ни экзотическая внешность не отпугивают дизайнера.Фото: EAST NEWS

За обезображенное пластикой лицо Джоселин в Нью-Йорке прозвали «Невестой Вильденштейна» - по аналогии с невестой Франкенштейна. Но Ллойд считает, что его возлюбленной просто завидуют.

Год назад сладкая парочка прогремела не только в светской, но и в криминальной хронике. В декабре 2016 года миллиардерша была арестована за нападение на любовника. Обычный романтический вечер голубков закончился безобразной ссорой. Вильденштейн рассвирепела из-за того, что бойфренд сидел с ноутбуком, лайкая друзей в соцсетях, вместо того, чтобы уделить ей внимание. Слово за слово – Джоселин вышла из себя. Сначала женщина в припадке гнева расцарапала бойфренду щеки, потом плеснула ему в лицо воском от расплавленной свечи и, наконец, схватила ножницы и дважды вонзила их любовнику в грудь.

Ллойд подал на возлюбленную в суд и поклялся, что даже близко ее к себе не подпустит. Нью-Йоркский суд признал Джоселин виновной в нападении и запретил ей приближаться к Кляйну ближе, чем на 900 метров, а так же переписываться и перезваниваться с ним. Ллойд даже завел более молодую подругу. Но выдержал без Джоселин всего несколько месяцев, после чего приполз к ней буквально на коленях.

Ллойд пытался забыть Джоселин и даже завел молодую подругу.Фото: EAST NEWS

Более того, Ллойд сделал своей 77-летней подруге предложение! Романтическая сцена случилась в поместье дизайнера Джанни Версаче в Майами – сейчас в его особняке устроили ресторан и отель. Ллойд опустился на одно колено и подарил Джоселин кольцо с гигантским бриллиантом. Камень грушевидной формы весит целых 32 карата и стоит, как уверяют эксперты, миллионы.

Старая любовь не ржавеет, и теперь 77-летняя "женщина-львица" - невеста с кольцом на пальце.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Думаете, дизайнером двигал банальный расчет? Мол, польстился на деньги миллиардерши… Ничего подобного! Как выяснили западные таблоиды, Джоселин – уже много лет как банкрот. И последние годы вовсе не Вильденштейн, а ее бойфренд платил по счетам, то есть содержал ее. Даже ее квартира в башне Трампа стоимостью 5 миллионов долларов давно заложена-перезаложена. Когда Ллойд ее бросил, Джоселин не на что было купить еду, на что она с горечью посетовала таблоидам.

Куда же Вильденштейн дела свои миллиарды? Как считают американские издания, Джоселин спустила баснословное состояние на пластические операции, экстравагантные покупки, ювелирные украшения и прочие дорогие прихоти.

Эксперты настаивают: Джоселин сделала как минимум семь подтяжек лица, подтяжку бровей и век, изменила разрез глаз на "кошачий", вставила импланты в щеки и подбородок, изменила форму губ. Да и грудь, похоже, тоже сделала.Фото: EAST NEWS

- У нее нет доходов, нет наличных, даже ее квартира давно заложена из-за долгов по кредитам. Ее собственные дети, сын и дочь, с ней не общаются, - уверяют источники из окружения.

Зато Джоселин теперь знает наверняка: Ллойд женится на ней вовсе не из-за денег. А по большой и чистой любви.