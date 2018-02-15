2018-02-15T17:55:39+03:00
Звезды

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон воссоединились через пять лет после расставания

Молодые люди вместе провели День Святого Валентина
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон были замечены на свиданииКристен Стюарт и Роберт Паттинсон были замечены на свиданииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Звезды «Сумерек» были замечены вместе на День святого Валентина. Актеры сумеречной саги Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон со скандалом расстались пять лет назад, а теперь вновь стали появляться на публике вдвоем.

Впервые пара сильно поссорилась еще в 2012 году, когда актриса изменила парню с режиссером ленты «Белоснежка и охотник» Рупертом Сандерсом. Однако спустя некоторое время Паттинсон вернулся к подруге и даже сделал ей предложение. Несмотря на это, до свадьбы дело так и не дошло и вскоре молодые люди снова разошлись.

И вот накануне, в День всех влюбленных, пара вновь была замечена вместе в одном из баров Лос-Анджелеса. Молодые люди зашли поужинать, что вызвало бурную реакцию у многочисленными поклонниками вампирской саги. Очевидцы мгновенно отозвались на это событие в социальных сетях.

«Тот момент, когда перед тобой появляются Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт! Эдвард и Белла!», — цитирует восторженное сообщение одной из посетительниц бара сайт «Свободная пресса».

Многочисленные поклонники артистов начали жаркий спор о том, был ли это романтический ужин или просто встреча старых знакомых.

«Я была в баре, отмечала день рождения одного из моих друзей. И тут в помещение вошел Роберт Паттинсон, а за ним Кристен Стюарт. Вместе! Я словно вновь вернулась в школьные годы и пережила свои сумеречные фантазии», — отметила одна из свидетельниц.

«Было интересно за ними наблюдать. Они были похожи на двух друзей, которые вместе зависают в баре», — добавила еще одна фанатка «Сумерек».

Добавим, что особую пикантность ситуации добавляет тот факт, что в настоящий момент Кристин Стюарт встречается с моделью Стеллой Максвелл, а Роберт Паттинсон совсем недавно расстался с Талией Барнетт.

Отметим, что отношения Паттинсона и Стюарт всегда вызывали много неоднозначных разговоров. Пока поклонники сумеречной саги радовались воплотившейся в жизнь сказки, скептики называли роман актеров красивым пиар-ходом. Даже помолвку артистов назвали рекламной акцией. Однако несмотря на это, звезды продолжают огбщение и не исключего, что их роман из "экранного" вновь перерастет в настоящий.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Турчинов рассказал, почему Киев не развязал войну с Россией
В Москве умер литературный критик, издатель и поэт Александр Шаталов
МИД РФ посулил жесткий ответ но попытки вмешаться во внутренние дела страны
Созданы роботы-тараканы, которые легко преодолевают препятствия
В Киеве потребовали у России отремонтировать оставленные в Крыму украинские корабли
Патриарх Кирилл: Идеалом молодежи должно быть создание семьи
В Вене осудили трех человек, планировавших устроить теракт в Австрии
Рогозин представил экипировку российского солдата будущего
Конверты с белым порошком получили больше 10 посольств в Москве
СМИ: Минобороны запретит военнослужащим пользоваться смартфонами
Лавров посетит Словению и Сербию на следующей неделе
Парламент ЮАР утвердил Сирила Рамафосу новым президентом страны
Психологи выяснили, сколько денег нужно людям для счастья
МВД России нашло на YouTube рекламу и пропаганду наркотиков
Неизвестный стрелок ранил полицейского у здания суда в Киеве