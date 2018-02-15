Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон воссоединились через пять лет после расставания

СЕГОДНЯ 12:54 2018-02-15T17:55:39+03:00

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Звезды «Сумерек» были замечены вместе на День святого Валентина. Актеры сумеречной саги Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон со скандалом расстались пять лет назад, а теперь вновь стали появляться на публике вдвоем.

Впервые пара сильно поссорилась еще в 2012 году, когда актриса изменила парню с режиссером ленты «Белоснежка и охотник» Рупертом Сандерсом. Однако спустя некоторое время Паттинсон вернулся к подруге и даже сделал ей предложение. Несмотря на это, до свадьбы дело так и не дошло и вскоре молодые люди снова разошлись.

И вот накануне, в День всех влюбленных, пара вновь была замечена вместе в одном из баров Лос-Анджелеса. Молодые люди зашли поужинать, что вызвало бурную реакцию у многочисленными поклонниками вампирской саги. Очевидцы мгновенно отозвались на это событие в социальных сетях.

«Тот момент, когда перед тобой появляются Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт! Эдвард и Белла!», — цитирует восторженное сообщение одной из посетительниц бара сайт «Свободная пресса».

Многочисленные поклонники артистов начали жаркий спор о том, был ли это романтический ужин или просто встреча старых знакомых.

«Я была в баре, отмечала день рождения одного из моих друзей. И тут в помещение вошел Роберт Паттинсон, а за ним Кристен Стюарт. Вместе! Я словно вновь вернулась в школьные годы и пережила свои сумеречные фантазии», — отметила одна из свидетельниц.

«Было интересно за ними наблюдать. Они были похожи на двух друзей, которые вместе зависают в баре», — добавила еще одна фанатка «Сумерек».

Добавим, что особую пикантность ситуации добавляет тот факт, что в настоящий момент Кристин Стюарт встречается с моделью Стеллой Максвелл, а Роберт Паттинсон совсем недавно расстался с Талией Барнетт.

Отметим, что отношения Паттинсона и Стюарт всегда вызывали много неоднозначных разговоров. Пока поклонники сумеречной саги радовались воплотившейся в жизнь сказки, скептики называли роман актеров красивым пиар-ходом. Даже помолвку артистов назвали рекламной акцией. Однако несмотря на это, звезды продолжают огбщение и не исключего, что их роман из "экранного" вновь перерастет в настоящий.