Тухачевский применял химоружие, но не покушался на Сталина?

СЕГОДНЯ 13:45 2018-02-15T13:54:48+03:00

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КРОНШТАДТ В КРОВИ

- Расстрел моряков Кронштадта, протестовавших против продразверстки, загонявшей крестьян в нищету - на совести Тухачевского?

Елена Прудникова:

- Подавление Кронштадтского восстания не было крайне жестоким. Тухачевский - генерал, перед которым поставили чисто военные задачи. Это был мятеж против существующей власти. Он предпринял достаточные меры для того времени.

Борис Соколов:

- Были расстреляны несколько тысяч пленных - в несколько приемов. С санкции Тухачевского. Но не один он здесь работал. Работал Особый отдел. Сказать, что Тухачевский был садист, которому жестокость доставляла удовольствие - нельзя. Если говорить о погибших собственно при штурме их было несколько сот.

- Тухачевский, называя кронштадтских моряков «кокаинистами», относился к ним с презрением, как к «маргиналам революции»?

Прудникова:

- Он расстреливал не пленных, а участников мятежа. Правила конвенции по обращению с пленными на них не распространялись. А участников революции 1917-го в Кронштадте практически не осталось. Там были новобранцы, много эсеров. К ним, по ряду данных, собирался на подмогу английский флот. Но не смог подойти из-за льдов.

Соколов:

- Руководителями Кронштадского восстания были ветераны Балтфлота и революции. Они участвовали и в 1917-м году, и в последующих событиях. Были там разные люди. Часть из них - не самые активные, если говорить о действиях на фронтах Гражданской войны. И восстание было вызвано в первую очередь продразверсткой. Тухачевский был ключевой фигурой в подавлении восстания, но политическое решение принимало Политбюро.

ТАМБОВСКИЕ ВОЛКИ

- Тухачевский подавлял восстание крестьян на Тамбовщине с помощью авиации, артиллерии, отравляющих газов...

Соколов:

- Он, действительно, использовал все средства для подавления. Главную роль сыграло превосходство правительственных сил в артиллерии, наличие бронеавтомобилей и бронепоездов. Что касается химического оружия - он пытался его применить. Но эффекта не было. По условиям погоды и местности ему никого не удалось отравить. Жестокие меры со взятием заложником и с расстрелами повстанцев на месте — это практиковал не только и не столько Тухачевский. Была руководящая тройка по подавлению восстания с Антоновым-Овсеенко (тоже бывшим дворянином) во главе. Решение применять жестокие меры было совместным — военного и политического руководства.

Прудникова:

- Это было не крестьянское восстание. В тамбовских лесах скопилось огромное число дезертиров из всех армий. Неплохо вооруженных и достаточно обученных. Потому и применялся широкий спектр мер. В том числе и знаменитый приказ Тухачевского о газах. Но он был написан не для войск, а для зачтения по деревням. На полях были пометки: чтобы женщины, услышав это, кричали мужьям - вылезайте из леса, не то вас газами потравят! Так военные приказы не пишутся. Он провел учения на безлюдном острове - с газами. Да, заложников брали - в нескольких деревнях. После того, как крестьяне поняли, что власть не шутит, они стали сдавать бандитов. Заложников брали - по разработке ВЧК. Сложившим оружие давали полное прощение, возможность вернуться в свои деревни. Лишь такие меры и позволил подавить восстание. Помимо бандитов всего при усмирении Тамбовского мятежа погибло около 270 человек. Да, заложников расстреливали - показательно, в нескольких деревнях. И потом приходили сдаваться.

Но Тухачевский с его войсками не выжигал деревни - так, как как люди, которые усмиряли восстание до него. Этим занимались бывшие царские офицеры.

Соколов:

- Расстреливали в любой деревне, где оказывалось сопротивление. Это был обычный порядок Гражданской войны. А насчет обученности повстанцев — это фантазии. Дезертиров было много. В том числе, и из Красной армии. Оружие там Мамонтов оставил. Офицеров у восставших было мало - и чином не выше штабс-капитанов. И разве сам Тухачевский не был бывшим царским офицером? К моменту его прибытия мятеж в значительной степени был локализован — к лету 1921 года.

ПОРАЖЕНИЕ ОТ ПОЛЬШИ

- Вы писали, что война с Польшей и поражение в ней была и звездным часом, и черным днем Тухачевского.

Соколов:

- К лету 1920 года казалось, что он одержал самую большую победу. Маршем прошел от Борисова до стен Варшавы и рассчитывал, что она падет. А дальше его войска двинутся в Германию - и зажгут пламя общеевропейской революции. Но тут последовал польский контрудар - и в двух сражениях войска Тухачевского перестали существовать. У поляков был открыт путь на Москву.

В поражении не один Тухачевский виноват. Это коллективная вина — и командующего Каменева и руководства Юго-Западного фронта. Троцкий предвидел это поражение. И активно выступал за то, чтобы Красная Армия после занятия Бреста остановилась.

Прудникова:

- Проявилась переоценка Тухачевским своих сил. А кто принимал решение — мы не знаем до сих пор. Потому что после поражения все, начиная с главкома Каменева, от решения открещивались. Еще Троцкий отмечал: необеспеченное наступление - это фирменный стиль товарища Тухачевского. Он сначала наступал, потом зарывался, потом требовал подкреплений. Подкрепления приходили - и он побеждал. А под Варшавой подкрепление не пришло.

Наступление на запад после взятия Бреста - это решение продавил Тухачевский. Политбюро обсуждало его предложение —но не отдавало ему приказ.

Соколов:

- Нет, отдавало приказ. Это было коллективное решение Политбюро. Троцкий выступал против. Но Тухачевский просмотрел сосредоточение в районе реки Вепш ударной польской группировки. Причем в дальнейшей карьере в Красной Армии Тухачевскому разгром под Варшавой не ставили в вину.

Прудникова:

- Да ему еще в 1930-м на совещании в Генштабе кричали: «Вас за Варшаву вешать надо!».

СТАЛИНА НЕ СВЕРГАЛ

- Главный миф - заговор Тухачевского против Сталина.

Прудникова:

- Заговор был. В Испании был заговор Франко. В Германии - заговор против Гитлера сначала Бека, потом полковника Штауффенберга. Это было естественное развитие ситуации в стране - и тому есть множество подтверждений.

Соколов:

- Заговора не было. Нужна воинская часть, которая будет осуществлять сам переворот в столице. Этого у Тухачевского не было никогда. В ходе следствия следователи не удосужились это придумать. Была версия , что хотели втемную использовать школу ВЦИК, чтобы она арестовала правительство. Но это придумки. Было два заговора военных в советской истории. В конце 1923 года Антонов-Овсеенко, председатель Главпура, Муралов, командующий войсками Московского военного округа и еще несколько человек - пришли к Троцкому и предложили расстрелять Сталина и Зиновьева. Троцкий эту идею отверг. Второй заговор был в 1957 году. Маршал Жуков собирался свергнуть Хрущева. Для этого он создал школу диверсантов под Тамбовом, которую легко было перебросить под Москву. Это все довели до Хрущева - и дальше было уже известное смещение Жукова. В случае с Тухачевским никакие такие вещи не были вскрыты.

Следствие упирало на то, что для того, чтобы совершать переворот, Тухачевскому требовалось разрешение германской разведки. Это ерунда. Они бы сперва сделали переворот, а уж потом стали устанавливать отношения с Германией, Францией...

Есть показания Розенгольца насчет того, что они хотели провести переворот, собравшись всем заговорщикам в квартире Тухачевского недалеко от Кремля и потом пойти захватить Кремль. Я думаю - сколько бы человек в ту квартиру набилось - человек 20? Как можно к этому серьезно относиться?

Прудникова:

- Не забывайте, что Тухачевского судила не военная коллегия. Его судили его же коллеги. Генералы Красной Армии, которые никого и ничего не боялись. Если они его приговорили к смерти, значит, они считали, что он смерти достоин. И не надо говорить, что они трепетали перед Сталиным. Они ни перед кем не трепетали.

Соколов:

- Советского генерала, который не трепещет перед Сталиным, мне трудно вообразить. Тем более, что большинство из этих коллег вскоре отправились «в штаб Тухачевского».

Прудникова:

- Да, они принадлежали уже не к заговору Тухачевского, а Егорова. Но, например, Буденный не боялся никого и ничего.

- Информация о так называемой «красной папке» с «доказательствами о связях Тухачевского со штабом вермахта» - еще один миф?

Соколов:

- Это придумка бригадефюрера СС Вальтера Шелленберга. Никаких следов этой папки не встречаем ни в материалах следствия, ни в обсуждении дела Тухачевского на Военном совете. Там исходили из того, что, раз ребята были в Германии, значит, они - германские шпионы.

Прудникова:

- То, что папки не было - безусловно. О ней известно из одного источника - воспоминаний Шелленберга. А вот что касается заговора - заговор был! Всего дела Тухачевского никто не читал - и вряд ли когда-то кто-то его прочтет. Поскольку оно, судя по всему, уничтожено. Полностью. В деле было замешано очень много военных. Были замешаны чекисты, которые могли и арестовать, и просто перестрелять правительство. И в группу Тухачевского оказались вовлечены многие командующие округами. Было два сценария. Переворот в мирное время, который был не очень подготовлен. И второй - взятие власти на волне военного поражения. Вот это разработали хорошо. И это известно из показаний Тухачевского. Если кто-тот прочитает их целиком - то он увидит, что это план поражения в войне.

Соколов:

- Не согласен. План поражения СССР в войне явно придуман следствием. Почему Сталин Тухачевского убил? Он опасался, что Красная Армия вот главе с Тухачевским разгромит Германию, а потом победоносная армия возведет Тухачевского на престол. Сталину нужна была та группировка военных во главе Красной Армии, которой он абсолютно доверял. То есть Ворошилов, Буденный и, кстати, Жуков входил в эту группировку. После того, как Тухачевского устранили, боеспособность Красной Армии не повысилась. Она осталась на прежнем уровне. Если брать итоги учений - а мы можем сравнивать с 35-м годом только учения - то и в маневрах 35-го, и в маневрах 39-го года одни и те же недостатки. И они не изживались. Историк Андрей Смирнов сделал архивный просмотр с 1920-х годов по 1941-й год - и пришел к выводу, что репрессии ни при чем. Они и не ослабили Красную Армию, и не усилили ее.

Прудникова:

- Как начальник вооружений РККА Тухачевский никак себя не проявил - с положительной стороны. И как начальник, отвечающий за подготовку войск — тоже. В отличие, например, от Буденного, который конницу держал в образцовом порядке. Что отмечено в акте от 1941-го года.

Кстати, Гитлер в 4 раза увеличил состав своих кавалерийских частей перед войной.

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА

- Если бы Тухачевский и его сторонники не были бы репрессированы - Вторая мировая закончилась бы иначе?

Прудникова:

- Если бы его с соратниками не репрессировали, Вторая мировая, безусловно, окончилась бы иначе - через месяц-другой после ее начала СССР бы рухнул, а Гитлер реализовал все свои планы. Что касается реабилитации Тухачевского Хрущевым и ярлыка великого стратега - это вещи политические. Хрущев, придя к власти, приблизил тех, с кем он пил и с кем пили люди, которые помогли ему придти к власти. И то, что тогда говорилось, в том числе о Тухачевском, никакого отношения к исторической правде не имеет.

Соколов:

- Хрущев мог встречаться с Тухачевским в бытность главой Московской парторганизации. Но чтобы они вместе пили - таких сведений не было никогда.

Кстати, из группы, которая в Германии училась в академии, где был и Тухачевский, немцы наиболее одаренным считали не его, а Уборевича. И наиболее прогермански настроенным.

Если бы Тухачевский остался у власти, все сложилось также, как это случилось в 1941-м. Его, может, и не расстреляли, как генерала Павлова, но он играл бы ту же роль, что и Тимошенко: был бы несколько раз бит, но оставлен Сталиным в обойме. И закончил войну Героем Советского Союза и кавалером ордена Победы. Что касается потерь в войне — они остались такими же, и сроки войны не изменились бы. Союз Запада со Сталиным не зависел от наличия в военном командовании Тухачевского. Он был сторонником Франции, в меньшей степени Англии. И на самом деле был анти-германски настроен.

Прудникова:

- Тухачевский перед войной был уже прогермански настроен. Посмотрите на его визит в Англию. Где он пел дифирамбы германской армии.

Соколов:

- Он не пел дифирамбы, а указывал, что она - сильный противник.

- Дайте определение Тухачевскому в истории страны.

Прудникова:

- Не считаю его крупной исторической фигурой. Его роль была преувеличена после 20-го съезда партии. Да, он - один из крупных военачальников Гражданской войны. И достаточно крупных функционеров предвоенного времени. Исключительной роли не играл. Таких было с десяток, если не больше. Он не герой и не антигерой. Даже если бы он не впутался в заговор, не думаю, что он представлял из себя что-то исключительное.

Соколов:

- Тухачевский был одним из видных советских полководцев. Он считался победителем Деникина и Колчака. Последнее сражение на Тоболе выиграл он. После чего армия Колчака рассыпалась. И поражение в марте-апреле 1920 года Деникину нанес именно фронт Тухачевского. В межвоенный период он делал многое, чтобы сделать нашу армию современной - с развитием танковых, моторизованных войск, авиации. Хотя у него были странные прожекты - он собирался иметь 40 тысяч танков-тракторов и десятки тысяч самолетов транспортных в тот момент, когда их было две штуки на всю Красную армию... Он был видный деятель Красной армии, и в чем то превосходил других.