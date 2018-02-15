Обновленные правила прохождения техосмотра в России вступили в силу

СЕГОДНЯ 15:03 2018-02-15T18:02:22+03:00

К эксплуатации не допустят автомобили с тонировкой на фарах и демонтированными стеклоомывателями

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В новой редакции Правила проведения технического осмотра транспортных средств наряду с чисто формальными корректировками пунктов, внесен ряд серьезных поправок. Так не пройдут техосмотр автомобили с неисправным усилителем рулевого управления и текущим ГУР. Но одновременно из правил исключили пункт, запрещавший эксплуатацию транспортных средств, у которых «наблюдается каплепадение со скоростью более 20 капель в минуту» из двигателя, коробки передач, редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительных гидравлических устройств.

По новым правилам запрещена езда на машинах с тюнингом оптики - окрашенных или бесцветных оптических деталей и плёнок, наклеенных на фары. Не пройдет ТО и автомобиль, владелец которого решил сэкономить на омывайке и отключил или демонтировал форсунки омывателей фар. Не получится сэкономить теперь и на резине, ограничившись лишь одной парой шипованых покрышек - теперь разрешается использовать шиповку только, если она установлена сразу на все четыре колеса.

Новая редакция правил коснулась и оснащения автомобиля средствами пожаротушения и оказания первой помощи – теперь как и когда-то все транспортные средства должны быть оснащены не только знаком аварийной остановки, но и огнетушителем, и аптечкой.

Возможно, что вскоре перечень обязательных предметов оснащения авто пополнится светоотражающим жилетом - в МВД подготовлены дополнения в ПДД, которые обяжут водителя при вынужденной остановке или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток находиться в куртке или жилете со светоотражающими полосами.

Напомним, что в декабре 2017 года стало известно, что Министерство экономики РФ подготовило план реформы техосмотра. Среди прочего планируется ужесточить правила работы операторов ТО, прикрыв торговлю диагностическими картами и возродить штрафы за управление транспортным средством, не прошедшим ТО.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Техосмотр – фикция

Олег АДАМОВИЧ

По данным Минэкономразвития, за последние пять лет число настоящих пройденных техосмотров сократилось на четверть. Союз операторов ТО «Техэксперт» посчитал, что 80% автомобилистов покупают диагностическую карту и даже не пригоняют авто на осмотр!

- Сейчас в стране 4 тыс. аккредитованных сервисов, из них 3 тыс. не имеют никакой материальной базы. Только доступ к системе, позволяющий выдавать карты, - рассказал «КП» гендиректор «Техэксперта» Сергей Зайцев.

Мой личный опыт полностью подтверждает официальные данные. Прошлым летом я покупал страховку и диагностическую карту для своего мотоцикла в небольшом ларьке на Ленинградском сельхозрынке в районе Аэропорт. Меня даже не просили показать мотоцикл — только уточнили пробег и марку шин. При этом, и полис ОСАГО, и карта оказались настоящими.

Сейчас водитель не сможет честно пройти процедуру ТО даже, если очень захочет! В октябре 2017 года мой Opel попал на техобслуживание к официалу. Я отдельно попросил менеджера сделать мне диагностическую карту.

По закону, для получения карты машину должны проверить по 67 параметрам: эффективность тормозов, экологичность выхлопа, уровень шума мотора и так далее. А в реальности даже официальный лицензированный сервис проводит только внешний осмотр. Лишь бы фары горели, не было трещин на стекле, да огнетушитель лежал в багажнике.

Даже, если все водители сейчас честно отправятся к ремонтникам за официальными диагностическими картами, это мало что изменит. Один черт, сервисмены ничего не проверяют. Мне карту выдали при просроченном огнетушителе.

А как иначе. Максимальная цена диагностической карты по закону: 1200 руб. Многие сервисы — даже настоящие — берут 500-700 руб. Это при том, что надо проверить 67 параметров. Коммерсантам просто не выгодно делать все по-настоящему за такие деньги.

- Количество параметров для прохождения ТО увеличили, а достоверность процедуры не улучшили, - сказал Зайцев.