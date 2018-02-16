2018-02-16T07:41:07+03:00
Спорт

За кого болеть на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане сегодня, 16 февраля

"КП" рассказывает о том, на что обратить внимание в очередной день соревнований Олимпиады
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хоккеисты сборной России проведут второй матч на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане.Хоккеисты сборной России проведут второй матч на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане.Фото: REUTERS
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Скелетон. Мужчины.

Когда: с 3:30

Никита Трегубов после двух попыток уверенно идет на втором месте и готов "покусать" фаворита этого турнира - хозяина соревнований Юн Сунгбина. Позади у молодого россиянина - грозный латыш Мартинс Дукурс, участник фильмов Хайо Зеппельта. Осталось только удачно проехать две следующие попытки.

Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

Когда: 4:00

У фигуристов возьмут старт два наших спортсмена. Молодые Николай Коляда и Дмитрий Алиев попытаются зацепить более-менее высокое место в одиночном катании. Фавориты здесь, увы, не наши.

Горнолыжный спорт. Слалом. Женщины.

Когда: 4:00

За Россию в этом виде выступит Екатерина Ткаченко. Надежд на успех не так много. Ее лучший результат в этом сезоне - 26 место на этапе Кубка мира в Словении.

Сноуборд. Кросс. Женщины.

Когда: с 4:00

За сборную России на старт этого вида выйдут две спортсменки - Мария Васильцова и Кристина Пол. Результаты наших сноубордисток достаточно скромны в этом сезоне - за пределами первой десятки.

Керлинг. Женщины. 3-й тур. Швеция - Россия

Когда: 08:05

Россиянки после победы над командой Китая должны спокойно дальше продвигаться по турниру и взять верх над шведками.

Лыжные гонки. Мужчины. 15 км.

Когда: 9:00

В первой гонке Олимпиады молодой Денис Спицов показал настоящий характер. После падения на старте смог приехать четвертым. Теперь же - новое испытание в виде гонки на 15 км с раздельного старта. Компанию ему в этом виде составят те же люди - Андрей Мельниченко и Алексей Виценко.

Хоккей. Мужчины. Россия - Словения

Когда: 10:40

После поражения от Словакии в первой игре Олимпиады команда России должна реабилитироваться за неудачу и взять верх в поединке против словенской команды. Которая сенсационно победила 3:2 в овертайме США, против которых у нас поединок назначен на 17 февраля.

Фристайл. Женщины.

Когда: 14:00

Повод для оптимизма в квалификации дали наши фристайлистки. Любовь Никитина, Кристина Спиридонова, Александра Орлова оказались в десятке лучших, причем Орлова выиграла свою квалификацию. Лучший ее результат в этом сезоне - третье место на этапе Кубка мира в Москве. Спиридонова же была второй на этапе мирового Кубка в США. Болеем за наших!

Конькобежный спорт. Женщины. 5 000 метров.

Когда: 14:00.

Сборная России, побитая санкциями МОК, будет представлена всего одной спортсменкой - молодой Натальей Ворониной. Ее лучший результат в нынешнем сезоне на 5 километрах - 6 место на этапе Кубка мира в Норвегии.

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