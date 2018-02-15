2018-02-15T19:51:42+03:00
Политика

Армию сажают на кнопку: с 1 марта в войсках могут запретить смартфоны

Бойцам оставят лишь простейшие мобильники
Виктор БАРАНЕЦ
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Уже составлен перечень мобильных устройств, «разрешенных к использованию»Уже составлен перечень мобильных устройств, «разрешенных к использованию»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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«Комсомолка» уже рассказывала, что Минобороны России разрабатывает новую систему безопасности (см. «Селфи - находка для шпиона: в войска разосланы «памятки» по поведению в соцсетях»).

Сейчас же стали известны новые подробности этой затеи.

Ее инициаторы предлагают запретить иметь бойцам смартфоны с навигацией и фотокамерами. Причем, современные средства сотовой связи могут запретить не только в подразделениях и частях, но и в центральном аппарате военного ведомства, во всех штабах. А смартфоны предлагается заменить самыми простыми моделями кнопочных мобильных телефонов, которые не имеют функций фото-видеосъемки и геолокации.

Расчет делается на то, что такие ограничения помогут перекрыть утечки служебной информации. И, весьма возможно, что новые требования начнут действовать с 1 марта.

Уже составлен перечень мобильных устройств, «разрешенных к использованию»: это, например, простейшие кнопочные телефоны стоимостью до 2 тысяч рублей: Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung. Так что СМС-ки маме солдатик, служащий по призыву, отправить сможет. И позвонить папе - тоже не возбраняется. А вот переслать девушке бравое селфи на фоне своего танка или корабля - уже вряд ли.

Минобороны уже не раз имело немалые проблемы и из-за болтливости некоторых служивых, а также из-за того, что они делали снимки, которые раскрывали и тип боевой техники, и дислокацию частей. И «подкармливали» иностранных разведчиков конфиденциальной информацией.

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