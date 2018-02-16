Дурилка «КП»: легко ли купить в сети персональные данные клиентов крупных банков

СЕГОДНЯ 01:09 2018-02-16T01:16:57+03:00

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ВИПЫ С ПАСПОРТНЫМИ ДАННЫМИ

Сергей П. все свои сбережения хранит на депозите в Сбербанке. Сумма достаточная, чтобы проходить по категории VIP-клиент. Из Сбербанка ему названивала менеджер Катя - предлагала дополнительные услуги и более выгодные финансовые инструменты. Однажды Катя позвонила снова:

- В Сбербанке я больше не работаю. Ушла в банк (название Сергей не запомнил. - Авт.) - у нас проценты по вашему депозиту будут выше…

Уволившись из Сбербанка, она прихватила контакты VIP-клиентов. И хорошо если только контакты.

На запрос в поисковике «Продажа баз данных клиентов» вывалилось несколько страниц предложений: страховых компаний и банков, салонов красоты и интернет-магазинов, сотовых операторов и агентств недвижимости. А также «инвесторы» и «заемщики МФО», «ФМС», «Штрафы» и т. д. Стоимость: 20 - 40 коп. за контакт.

В объявлении ВКонтакте предлагали базы контактов клиентов двух крупнейших российских банков. Причем по одному из них анонсировались «ВИПы с паспортными данными». Я откликнулась.

- База свежая, всего три дня, - похвасталась мне женщина, представившаяся Маргаритой.

Сыграв роль недоверчивого покупателя, я попросила прислать бесплатно десяток контактов на пробу. Маргарита согласилась. Помимо телефонов, там и правда стояли паспортные данные. Но действительно ли это VIP-клиенты того самого банка? Проверила - набрала первый попавшийся номер. Он числился за Еленой Степановной.

- Да, это я, - ответила по телефону женщина.

Представившись консультантом вымышленной компании «Финансы минус», я предложила перевести вклад из ее банка в другой под более выгодные 13% годовых. Вопрос не вызвал у дамы удивления - она действительно была клиентом банка, чью базу я собиралась купить. Более того, уже готова была принять мое предложение: cказала, что завтра они с мужем снимут деньги с вклада и приедут к нам.

Два других случайных контакта из присланных Маргаритой также оказались не липовыми. Равно как и образцы по второму банку, где, впрочем, паспортных данных не было, а только телефоны. Принадлежали они клиентам главного государственного банка - Сбербанка. Мы направили в пресс-службу Сбербанка уведомление о продаже персональных данных их клиентов со ссылкой на продавца и образцами тестовых контактов, проверенных нами. На момент сдачи номера объяснений мы не получили.

Одна из клиенток, которой я призналась, что являюсь корреспондентом «КП» и проверяю подлинность базы, расстроилась до слез.

- Да что же это? А ведь такой известный банк! Ничего страшного из-за этого случиться не может? - с надеждой спросила она.

Еще как может!

Персональные данные почти каждого россиянина представлены на черном рынке информации в какой-то базе, а то и в нескольких сразу.

КРЕДИТ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ И ПОДПИСИ

Александра взяла кредит на покупку смартфона прямо в салоне связи. Рассчиталась за него и забыла. А через год в ее дверь позвонила полиция. Якобы за девушкой числился непогашенный кредит на миллион рублей! Только через несколько месяцев походов в полицию, почерковедческих экспертиз выяснилось, что Александру подставила продавщица того самого салона связи. Та передавала данные клиентов мошенникам, которые делали поддельные сканы паспортов и по ним получали кредиты. Александре повезло, что жулики подставили большое число людей, - полиция признала случившееся аферой и начала поиск преступников. Если б речь шла всего о нескольких жертвах, то им доказать свою правоту было бы намного сложнее.

Эти жулики получили кредиты в банке без предъявления оригиналов документов, возможно, благодаря сговору с кем-то из персонала. А вот для займа в МФО под гигантские проценты настоящий паспорт вообще не нужен - только его данные. Многие из них кредитуют по заявке в интернете: деньги переведут по предоставлении скана паспорта. Подделать его, зная все данные, не проблематично. А получить перевод - на кошелек в Яндекс.Деньги, который можно завести на те же чужие паспортные данные или просто анонимно.

КЛЮЧ К ЛИЧНОСТИ

Специалист по экономической безопасности Александр Тюлин вспомнил схему, когда попавшие к жуликам паспортные данные вкупе с номером мобильного телефона дают возможность украсть деньги с банковского счета.

СИМ-карта - ключ к виртуальной личности. На номер телефона завязан доступ к банковским карточкам. Заменить симку от имени владельца у операторов большой тройки сегодня затруднительно: требуют предъявить паспорт, даже водительские права не примут. Зато проканает справка из полиции об утере паспорта. Такую подделать уже несложно. Или доверенность на получение симки от владельца. Главное, знать его паспортные данные.

Когда-то можно было купить базы данных абонентов сотовых операторов большой тройки. По номеру телефона находились ФИО с паспортными данными. Сегодня такие базы уже не встретишь.

- Право работать с персональными данными - только у специально обученных сотрудников. К нарушившему правила их обработки может быть применена даже уголовная ответственность, - рассказали «КП» в «Билайне».

Но и сегодня по номеру телефона можно узнать персональные данные владельца симки. Бывшего. Итак, Наталья купила новую СИМ-карту «Билайна». И попыталась зарегистрироваться на московском портале госуслуг mos.ru: написала свой новый телефон и получила на него SMS с кодом от личного кабинета. Введя код, попала в кабинет совершенно незнакомого человека. Там была вся информация о нем - ФИО, паспортные данные, ИНН, СНИЛС и т. д. Человек, который когда-то пользовался этой симкой, не сменил на портале телефон регистрации. В mos.ru Наталье подтвердили, что такие истории у них иногда случаются. Наталья позвонила в «Билайн». Там ей заметили, что портал госуслуг раз в полгода обязан актуализировать телефонную базу клиентов, но, видимо, не всегда делает это.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ОТКУДА УТЕЧКИ

По словам руководителя Центра защиты цифровых прав, ведущего юриста «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна, утечка данных происходит через сотрудников организаций.

- Люди регистрируются в налоговой службе как ИП, а на следующий день им начинают звонить с предложением бухгалтерских услуг. Вероятно, идет слив со стороны налоговой, - рассказывает Дарбинян.

За нарушение закона о персональных данных предусмотрен штраф: физлицо - 1 - 5 тыс. руб., должностное - 5 - 20 тыс. руб., юрлицо - 15 - 75 тыс. руб.

- Под этот состав подпадает незаконная передача, получение и использование персональных данных, - комментирует юрист Владислав Елтовский.

Штрафы, конечно, смехотворные.

- В Европе штрафы банкам, допустившим утечку сведений о клиентах, огромные. Но очень сложно доказать, по чьей вине персональные данные людей появились в открытом доступе, - замечает председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.

СПРАВКА «КП»

Маша с Уралмаша

Что такое персональные данные

Персональные данные - это сведения, которые позволяют вас идентифицировать. Например, если известно только то, что вы Маша, то это не персональные данные. А если кто-то знает, что вы Марья Ивановна Иванова, родившаяся 1 апреля 2000 года в Петушках, то это уже они.