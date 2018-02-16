Илья Лагутенко: Не завидую молодым звездам, даже Ким Кардашьян - жизнь у нее непростая

СЕГОДНЯ 01:03 2018-02-15T21:39:54+03:00

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16 февраля в прокат выходят два любопытных фильма - «Sos матросу» о приключениях Ильи Лагутенко и группы «Мумий Тролль» во время кругосветки на барке «Седов» и We are X - о жизни самой популярной японской рок-группы X Japan. Музыканты решили вместе презентовать обе картины, и идти в кинотеатрах они тоже будут вместе. Хотя, по сути, ленты очень разные. Российская наполнена позитивом и прелестями жизни рок-группы, которая может отправиться в кругосветное путешествие, просто потому что так захотелось. Японская - о сложностях бытия, депрессиях, больницах и миллионах оголтелых фанатов. Мы встретились с Ильей Лагутенко и Йошики Хаяши, лидером X Japan, чтобы узнать, как они спелись.

Илья, несмотря на то, что в этом году ему стукнет 50, выглядит все так же бодро - кошачья улыбка, лукавый взгляд, модная стрижка, - и лишь легкая седина заставляет вспомнить о его возрасте. 52-летний Йошики тоже хорош - крашенные в несколько цветов волосы, черные очки, темная помада (рокеры любят мрачный макияж, японские - особенно).

- Почему ваши фильмы идут в тандеме?

- Кроме наших персональных взаимоотношений, дело еще и в том, что 2018 год объявлен у нас в стране Годом Японии, - объясняет Лагутенко. - И у меня возникла идея ознакомить российского зрителя с японской культурой таким способом - через кинофильм о рок-группе. Посмотрев We are X, можно понять, откуда берутся все эти японские стереотипы. В Японии, знаю, Россию называют неблизким соседом. Вот вроде мы рядом, но не настолько близки, чтобы брататься. Мы пытаемся преодолеть этот не совсем положительный стереотип, потому что в принципе мы можем понять друг друга, если постараемся посмотреть друг на друга внимательнее.

- Сейчас из-за распространения соцсетей любой дурак может раскрутиться и начать получать приличные деньги. Вам, заслуженным рок-звездам, не обидно?

- Что касается меня, я не думаю, что что-то упростилось. Разные времена, разные подходы, разные люди. Всегда вспоминаю, что, когда «Мумий Тролль» выпускал свой первый альбом, 99,9% ваших коллег прочило группе скорое забвение.

- Вас даже стращали тем, что через год окажетесь в наркологической клинике.

- Вот-вот-вот! Поэтому, ну, наверное, стоило подождать 20 лет, чтобы убедиться в противоположном. Что касается того, что сегодня все проще, я не думаю, что жизнь очень простая у молодежи, у той же Ким Кардашьян (смеется). Да и она к этому тоже непростым путем пришла. То есть вся эта слава, известность и большие гонорары - это такая вещь, которую нельзя однозначно рассматривать. Наверное, нам надо еще прожить 20 лет и посмотреть, что будет с сегодняшними персонажами.

Знаете, если бы много лет назад, когда я был советским школьником и начинал интересоваться рок-музыкой, кто-нибудь мне сказал, что в 2018 году «Комсомольская правда» будет брать интервью у меня и у самой крутой японской группы, я буду сидеть и умничать... Ну вы понимаете: не то что мечтать - вообразить такое было невозможно! А вот мы сидим и разговариваем.

- То есть какими бы мрачными ни были прогнозы скептиков, у рок-музыки все же есть будущее?

- Пока мы есть, наверное, да.