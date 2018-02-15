2018-02-15T21:08:45+03:00
Экономика

В России появился новый ССР

Сыровары страны создали Союз, чтобы защищаться от произвола чиновников и бороться с теми, кто делает сыр из мела и пальмового масла
Алексей ОВЧИННИКОВ
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Олег Сирота выступает одним из организаторов съездаОлег Сирота выступает одним из организаторов съездаФото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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О необходимости сплотиться в один кулак фермеры-сыровары впервые заговорили еще в 2014 году, когда Россия в ответ на западные санкции ввела продовольственное эмбарго. Обрадованные замаячившими перспективами энтузиасты сыроделия с головой окунулись в импортозамещение, начав массово варить деликатесы, по сути создавая новую отрасль. Однако вместе с новыми возможностями появились и новые проблемы. Оказалось, что и кадры готовить негде, и чиновники местами чудят так, что мама-не-горюй, да еще и законодательство то и дело «радовало» пионеров сырного дела нелепыми требованиями...

На сырных одиночек тогда мало кто обращал внимания. Но со временем голос российских сыроваров стал звучать громче: сегодня в стране действует уже более 400 частных сыроварен - в разы больше, что до объявления эмбарго! Барьеры же никуда не девались. И вот для того, чтобы их совместно преодолевать, около сотни фермеров со всей страны в минувшую среду объединились в ССР - Союз сыроваров России.

… Само собой, такой съезд не мог пройти без самого сыра. Его свезли в щедрых количествах, угощали им друг друга и им же зажевывали свои проблемы. Которые, несмотря на географию и разные территории, примерно одинаковы.

- За киловатт энергии плачу 7,6 рубля, - обсуждал в кругу кивающих коллег фермер из Тверской области Вадим Рошка, известный по публикациям в «Комсомолке». - Население платит всего 3 рубля. В месяц отдаю только за энергию 60-70 тысяч рублей, которые приходится тоже закладывать в цену сыра. Нас, оказывается, к большому бизнесу приравняли. При этом постоянно говорят о господдержке. Что за поддержка такая? Можно энергетиков уже на место поставить?

- Все в зал, начинаем! - отрывает коллег от бутербродов с сыром подмосковный фермер Олег Сирота, который выступает одним из организаторов съезда.

О необходимости сплотиться в один кулак фермеры-сыровары впервые заговорили еще в 2014 году Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

О необходимости сплотиться в один кулак фермеры-сыровары впервые заговорили еще в 2014 годуФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«Требуйте скидку!»

У сыроваров все серьезно — программа, выступления, протокол заседания... И специально приглашенные представители заинтересованных ведомств — Минсельхоз, Россельхознадзор, Минпромторг... Те благодарят их за инициативу «снизу», а в ответ оказываются завалены вопросами. Только по одной системе электронной регистрации молока «Меркурий», которую государство собирается внедрить в этом году, их так много, что договорились провести на эту тему отдельный разговор с чиновниками.

- А чем плох «Меркурий»? - спрашиваю.

- Да неплох, - отвечают сыровары. - Идея-то хорошая — это сильно ударит по производителям фальсификата: все сразу будет видно. Тех, кто пальмовое масло и мел использует, вмиг на чистую воду выведут. Но вот реализация... Система-то электронная, надо сразу в интернет цифры вбивать, а у некоторых из нас фермы в таких медвежьих углах, что там не то что интернет — телефон не ловит! И как?

- Почему закваски и ферменты импортные? Мы бы рады наши закупать, но где они? - пытали в это время очередного чиновника.

- В течении месяца проведем совещание по этому поводу, держим руку на пульсе, - держал ответ тот.

Тут же дружно сказали «спасибо» правительству за 3-летний мораторий на проверки их предприятий. Проверок действительно стало меньше в десятки раз, при этом ничего не сломалось и не ухудшилось.

Представитель Минпромторга благодарила сыроваров за то, что развиваясь, они потянули за собой отечественных производителей молочного оборудования.

В России появился новый ССР Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В России появился новый ССРФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- За год — плюс 19 процентов! - радовалась она. - Кстати, напоминаю, что существует 15-процентная субсидия на приобретение оборудования российского производства.

- А потом отчитываться устанешь, - ворчит кто-то по соседству.

- … И не надо будет никакой отчетности! - словно слышит его докладчица. - Просто находите производителя, требуйте у него скидку и все. А потом мы ему сами эти 15% субсидируем!

Сосед, кажется, доволен.

Сырная доктрина страны

По залу тем временем раздают листочки с кодексом сыровара. Его обязан будет соблюдать каждый, кто вступил или только собирается вступить в Союз: «Не фальсифицируй, соблюдай чистоту на производстве, выполняй обязательства, помогай коллеге в трудную минуту...» И снова постановляют: использующим сухое молоко, мел, пальмовое масло и другие обманки при производстве сыра — дорога в Союз заказана. Пойманных на фальсификате ждет немедленное отлучение от Союза и оглашение сего факта на официальном сайте Союза союзсыроваров.рф. Чтобы знали, кто мухлюет. Кажется, на моих глазах рождалась новая сырная доктрина страны.

- Круто! - снова радуется сосед. - Наклейку себе закажу, что в таком Союзе состою — как знак качества же будет!

- Мысль! — одобряют рядом.

Вскоре доходит очередь и до выбора председателя Союза сыроваров. Неожиданностей снова не возникает: все делегаты дружно голосуют за Олега Сироту, которому в ближайшие несколько лет придется разгребать не только свои, но и проблемы коллег по цеху.

- На самом деле объединение как таковое уже есть, просто оно было неформальным, - благодарит всех Сирота. - За год у нас было несколько исков, когда мы сообща вступались за обиженных коллег. И довольно успешно. Так будет и впредь, но теперь уже от нашего официального органа. Будут бить — кричите, будем помогать! Впишемся за всех!

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