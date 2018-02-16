“Яндекс” выяснил, какие блины едят на Масленицу жители России

СЕГОДНЯ 13:17 2018-02-16T13:45:21+03:00

Согласно данным Яндекса, во время Масленицы количество запросов со словами “блины” или “блинчики” возрастает в девять раз. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Яндекс выявил самые “блинные” места России, а также проанализировал, из чего в разных регионах страны их готовят и с чем едят. Исследование опубликовано в блоге компании.

Для составления рейтинга изучили запросы со словами “блины” и “блинчики”, заданные в масленичную неделю 2017 года. Учитывались только кулинарные запросы, интерес к блинам для штанг и другим несъедобным вещам на результаты не повлиял.

Согласно данным Яндекса, во время Масленицы количество запросов со словами “блины” или “блинчики” возрастает в девять раз. Больше всего рецепты блинов ищут в первые два дня масленичной недели: вероятно, кто-то планирует, что приготовить в выходные, а кто-то начинает печь прямо с понедельника.

Пик интересам к блинам закономерно приходится на Масленицу.

Какие блины готовят россияне

Из результатов анализа выяснилось, что чаще всего пользователи хотят, чтобы блины получились тонкими, с дырочками или ажурными. Пекут кулинарное изделие в основном на молоке и молочных продуктах, из других популярных вариантов - вода и пиво. По запросам выходит, что самая популярная мука для блинов - гречневая, блинная и ржаная. Среди результатов нет пшеничной муки, поэтому в компании предположили, что это просто самый очевидный выбор, поэтому пользователи не ищут его.

Самые популярные ингридиенты для блинов.

Самые “блинные” места России и особенности начинки в разных регионах

Опираясь на данные 2017 года, самыми “блинными” местами России стали Липецкая, Воронежская, Тамбовская и Астраханская области. Меньше всего рецептами блинов интересуются на Кавказе, выделяется только Северная Осетия, где их, напротив, ищут чаще, чем в среднем по стране. В запросах из республиканских городов заметна местная кулинарная специфика: в Татарстане популярны блины на катыке, а в Башкирии на Масленицу кроме обычных блинов готовят тэбикмэки - традиционные блины на манке.

Любимые россиянами начинки к блинам.

Если судить о начинке, предпочтения в регионах очень разные. Блины с мясом популярнее на западе страны, с грибами - на юге, с ветчиной - на севере России. Блины с рисом любят на Дальнем Востоке, с луком - в Вологодской, Кировской, Нижегородской и соседних с ними областях. Петербуржцы предпочитают блины с капустой, а самарцы - с творогом. А в Екатеринбурге чаще, чем в других регионах страны, спрашивают у поисковика про блины с яблоками. Но из главных начинок в большинстве регионов можно выделить творог, мясо и сыр. На их долю приходится треть всех запросов про блины.