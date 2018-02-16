Дженнифер Энистон подала на развод с актером Джастином Теру

СЕГОДНЯ 13:40 2018-02-16T14:25:39+03:00

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Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон подала на развод с мужем, голливудским актером Джастином Теру. Супруги поженились два с половиной года назад, еще три года до свадьбы они были помолвлены и жили вместе. Новость о разводе стала шоком для всех поклонников 49-летней Энистон, ведь со стороны казалось, что в ее браке с 46-летним красавцем Джастином все более чем благополучно.

- Дабы избежать всех дальнейших спекуляций, мы решили объявить о разводе. Это решение, которое мы приняли в конце прошлого года, было взаимным. Мы два лучших друга, которые расстаются как пара, но продолжат оставаться друзьями, - говорится в совместном заявлении Энистон и Теру, которое они выпустили для прессы. - Конечно, мы бы хотели сделать это в частном порядке, но, учитывая то, что вокруг все равно будут спекулировать и пускать сплетни, мы решили рассказать обо всем сами. Все, что говорят и пишут о нас без нашего ведома, — это неправда. Прежде всего мы хотим сохранить уважение и любовь, которые испытываем друг к другу.

В последний раз супруги появлялись вместе на публике в июле прошлого года — что, конечно, могло стать первым тревожным звоночком. Но окружение пары объясняло их редкие совместные выходы в свет большой занятостью Джастина (мол, он почти всегда в отъезде, много снимается) и нежеланием пары светить свою личную жизнь. Поговаривали, правда, что более молодой Теру в последнее время стал заглядываться на симпатичных партнерш по съемочной площадке.

Так или иначе, но Новый год супруги справляли вместе в Мексике, в компании близких друзей, и выглядели при этом вполне миролюбивыми. А вот недавний день рождения Дженнифер (она родилась 11 февраля) провела с подругами — актриса устроила девичник.

На публике актеры казались вполне счастливой парой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как и все разводы голливудских знаменитостей, бракоразводный процесс Энистон и Теру наверняка будет длится много месяцев, а то и не один год. Несколько лет назад Энистон купила роскошный особняк в Калифорнии, который и стал семейным гнездышком пары. Дом стоимостью 22 миллиона долларов расположен в фешенебельном районе Бель Эйр. Правда, имущество было куплено еще до свадьбы, так что Джастин вряд ли будет претендовать на него.

Главная интрига теперь — как отнесется к разводу Дженнифер ее бывший муж Брэд Питт? Он ведь теперь тоже свободен и уже год как находится в статусе завидного холостяка. А ну как между бывшими супругами снова промелькнет искра, и они опять сойдутся? Поклонники Энистон и Питта уже вовсю держат кулачки и шутят в соцсетях: если Дженнифер выйдет замуж за Брэда, она станет мачехой шестерых детей Анджелины Джоли. И самая интригующая голливудская «лав-стори» получит новый сюжетный поворот.

Теперь поклонники гадают: как отнесется к разводу Дженнифер ее бывший муж Брэд Питт?Фото: EAST NEWS

Слухи о том, что Дженнифер и Брэд сохранили хорошие отношения, созваниваются и посылают друг другу смс-ки, то и дело возникают в таблоидах. Пару недель назад, например, появилась новость, что Питт якобы познакомил Энистон со своими детьми. Однако окружение актеров периодически опровергает эти домыслы, подчеркивая: Дженнифер и Брэд не общаются после развода, и актрисе нет никакого дела до того, что творится в личной жизни ее бывшего мужа. Но кто знает? Жизнь порой подкидывает сюрпризы.

Напомним, Дженнифер Энистон развелась с Брэдом Питтом в 2005 году после пяти лет брака. Супруги подали на развод, когда стало известно, что партнерша Питта по съемкам в картине «Мистер и миссис Смит» Анджелина Джоли ждет от него ребенка. В браке с Энистон у Брэда не было детей. Зато с Анджелиной появилось целых шестеро.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон расстались после того, как актер изменил жене с Анджелиной Джоли.Фото: EAST NEWS

Джастин Теру и Дженнифер Энистон начали встречаться в мае 2011 года, а познакомились они еще раньше, в 2008-м на съемках фильма "Жажда странствий". Спустя год после помолвки, в 2013 году, поигрывая колечком с огромным бриллиантом на пальчике, Дженнифер кокетливо призналась:

- Мы хотим пожениться спокойно, без спешки, когда для этого будет самый благоприятный момент. И, знаете, мы уже и так чувствуем себя женатыми, - сообщила звезда.

В 2015 году Дженнифер и Джастин поженились, устроив тихую свадьбу в своем поместье в Бель Эйр, на которую они пригласили 74 гостя - что довольно скромно по голливудским меркам. Детей у Джастина и Дженнифер в этом браке не появилось.