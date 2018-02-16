Убирать дома вредно для здоровья - доказали ученые

СЕГОДНЯ 13:51 2018-02-16T14:08:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Женщины, которые регулярно работают с чистящими средствами в домашних условиях, со временем начинают испытывать снижение работы легких. А их медицинские показатели оказываются намного хуже, по сравнению с ровестницами, которые редко прибегают к помощи химических средств.

Это показало масштабное исследование, которое продолжалось на протяжении 20 лет и результаты которого были опубликованы в медицинском вестнике «Журнал дыхания» Американского торакального общества.

Исследование под названием «Сокращение функций легких и воспаление дыхательных путей в связи с уборкой дома и на работе» провели ученые из Бергенского университета в Норвегии. Они на протяжении двух десятилетий отслеживали показатели 6 235 добровольцев, средний возраст которых составлял 34 года.

Исследователи также учитывали факторы, которые могли бы отразиться на результатах эксперимента, включая историю курения человека, его индекс массы тела и даже образование.

В итоге авторы обнаружили, что ускоренное снижение функции легких у женщин, работающих с очистителями, сопоставимо с показателями человека, курившего не менее 20 лет.

Кроме того, у них снизился объем выдыхаемого воздуха. Показатели объема форсированного выдоха уменьшился на 3,6 миллилитра за год у домохозяек и на 3,9 миллилитра у домработниц.

Медики предполагают, что снижение функций легких объясняется раздражением слизистых оболочек дыхательных путей, которое вызывает большинство химических веществ.

Со временем это приводит к постоянным изменениям в организме, вплоть до астмы и других заболеваний.

Так, исследование показало, что астма более распространена у женщин, которые убирали дома (12,3%) или на работе (13,7%) по сравнению с теми, кто регулярными уборками не занимается (9,6%).

Исследование доказало существенный ущерб для здоровья от чистящих средствФото: Евгения ГУСЕВА

- Влияние коротких очистящих работ с помощью химических веществ на астму уже давно задокументировано, но до нашего исследования не было известно о долгосрочном воздействии химкомпонентов на дыхательные пути и здоровье в целом, - говорит руководитель исследования Сесиль Сванес, доктор медицинских наук, профессор Центра международного университета здоровья. - Мы уверены, что такие химические вещества наносят значительный ущерб и могут ускорить снижение функции легких, которые происходят с возрастом.

Что интересно, исследование также показало, что мужчины, которые убирают дома или на работе, по сравнению с женщинами не испытывают таких сильных изменений.

То есть, объем форсированного выдоха у них остается примерно на одном уровне (что, кстати, в очередной раз доказывает, что женщины имеют более слабый и восприимчивый организм).

Впрочем, тот факт, что в контрольную группу (в нее входили люди, редко занимающиеся уборкой) входило малое число женщин, заставляет ученых продолжить исследование, но уже с большим количеством добровольцев. Люди из контрольной группы, как пишут авторы, могут «составлять избранную социально-экономическую группу».

- Но как бы то ни было, наше исследование уже показало довольно существенный ущерб для здоровья всех чистящих средств, - говорит один из авторов проекта, профессор Сванес. – Очень часто все эти химические вещества для уборки просто не требуются, ткани из микрофибры и воды более чем достаточны.

Он также добавил, что должностные лица общественного здравоохранения должны строго регулировать чистящие средства и поощрять производителей разрабатывать безопасную химию. Насколько это возможно, разумеется.

Кстати, немногим ранее ученые из Университета штата Джорджия провели подобное исследование, они проверяли влияние уборки на иммунную систему человека. И выяснили, что во время чистящих работ иммунная система подвергается агрессивному воздействию патогенов, содержащихся в частичках пыли и грязи.

Они взметаются в воздух и попадают на кожу человека и в дыхательные пути. Более того: ученые считают, что из-за слишком частых уборок в жилище даже может развиться депрессия.

"Проводить уборку квартиры нужно не чаще 1 раза в неделю, а делать генеральную достаточно 1 раз в 3-4 месяца", - поделились мнением врачи.

Проводить уборку квартиры достаточно 1 раз в неделюФото: Антон СЕНЬКО

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

50 лайфхаков, чтобы уборка превратилась в удовольствие

Что может быть проще уборки? Слава богу, не высшая математика. Но современной хранительнице очага нужно не просто чтобы дома было чисто. А чтобы было чисто в кратчайшие сроки. Для облегчения и ускорения процесса сметливые женщины придумали массу лайфхаков. А мы собрали эти немудрящие рецепты в кучу. Наверняка из полусотни советов даже для самой умудренной опытом хозяйки что-то будет в новинку. Читайте дальше

21 секрет домашней уборки без бытовой химии

Предлагаем вспомнить «бабушкины» способы уборки - без химии. Ниже вы найдете простейшие лайфхаки, которые доступны с помощью подручных средств абсолютно каждой хозяйке! Все описанные методы не просто выдернуты из Интернета, они реально опробованы в быту. Именно эти способы доказали свою эффективность, поэтому и попали в нашу подборку «хитростей на каждый день». Начнем с того, чем можно заменить моющие средства для посуды. Пожалуй, это самое важное на сегодняшний день. Ведь небезопасная химия остается на посуде, а затем вместе с едой напрямую попадает в наш организм (дальше)