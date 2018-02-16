Когда выгоднее покупать путевки на лето: брать сейчас или подождать

СЕГОДНЯ 18:59 2018-02-16T18:58:37+03:00

Нет универсального, самого выгодного времени для покупки авиабилетов. Среднее – да, есть Фото: Александр ГЛУЗ

Эксперты уверяют – выгоднее всего покупать путевки на лето за 4 – 5 месяцев до отпуска. То есть как раз сейчас

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Начну с цифр. 60 процентов авиабилетов россияне покупают в последнюю неделю перед вылетом. Хотя, если бронировать перелет заранее, можно сэкономить в среднем 20% от стоимости, а иногда и все 85 процентов. Цифры эти приводят эксперты сервиса бронирования Biletix и поисковика Aviasales.

В компании Skyscanner сравнили цены на перелеты по 250 маршрутам в России и за границей – и оказалось, что “заранее”-то в каждом случае свое! Нет универсального, самого выгодного времени для покупки авиабилетов. Среднее – да, есть, лучшие цены за 4 – 5 месяцев до поездки. Но это как средняя температура по больнице. А вот какие расклады по подсчетам экспертов Skyscanner для разных направлений.

На майские праздники:

- до конца февраля надо успевать с билетами, если хотите сравнительно дешево слетать в Европу – Барселону, Рим, Париж, Прагу, а также в Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии либо на Кубу.

- в марте стоит брать билеты на майские выходные в Сочи.

- в апреле еще наверняка останутся недорогие варианты для вояжа в Санкт-Петербург, Калининград, а также в Москву из других российских городов.

На лето:

- за три месяца до поездки реально найти выгодные цены на перелет в Черногорию, Хорватию, Грузию, Израиль, Кипр, Эмираты. Отпуск в июле? Бронируйте в апреле или раньше.

- каникулы в Испании, Италии, Франции, Греции по-хорошему надо планировать за полгода, чтобы поймать самые дешевые билеты. То есть сейчас – уже на бархатный сезон. Но понятно, что мало кто так делает. Чтобы не нарваться на совсем заболачные цены, билеты на июль берите не позже середины апреля, на август – не позде середины мая, советуют в Skyscanner.

- полеты по России аршином общим не измерить: самые дешевые билеты в Сочи из Москвы всего за месяц до вылета, а в Симферополь – аж за полгода.

Полезно, что Skyscanner у себя на сайте сделал мини-поисковик, чтобы найти лучшее время для покупки билета именно по вашему маршруту: вводите свой город и тот, куда летите в отпуск – получаете график с изменением цены в зависимости от времени бронирования.

Но характер свой вы знаете лучше, чем все авиационные эксперты мира. Кому-то проще купить билеты заранее и спокойно собирать чемоданы, не думая о том, переплатил-не переплатил: нервы-то дороже. А у кого азарт – полночи у монитора просижу, а улечу на сто рублей дешевле!

СКОЛЬКО СЕЙЧАС СТОЯТ АВИАБИЛЕТЫ НА КУРОРТЫ

Сколько стоят билеты на самые популярные курорты, если покупать их прямо сейчас? Вот цены на июнь, из Москвы и обратно (из столичных аэропортов, кстати, не только москвичи летают, но и жители соседних областей, а со стыковками – так и вовсе почти всех регионов).

В Сочи – от 8 тысяч рублей (мы округлили до тысяч). Причем это “Аэрофлот”, а там 23 кг багажа включены в любой билет. У “Уральских авиалиний” и “Победы” от 9 – 10 тысяч рублей, и это безбагажные тарифы. Да, с ценами на билеты точно не угадаешь, всегда надо проверять и сравнивать!

В Симферополь – тоже от 8 тысяч рублей, дешевле всего сейчас у Red Wings и S7.

В Анталью – от 13 тысяч со стыковкой, такая цена у турецких лоукостеров Pegasus Airlines Atlas Global. Прямой рейс – не меньше 16 тысяч рублей (авиакомпания “Ямал”).

В Батуми – от 14 500 рублей, прямым рейсом “Уральских авиалиний”.

ПОЧЕМУ БИЛЕТЫ ДОРОЖАЮТ

Вроде бы пассажиров, купивших билеты за полгода и за день до вылета, везет один и тот же самолет, тратит на них столько же топлива, те же самые стюардессы кормят той же самой едой... Где логика, где справедливость? Если кратко – дело в спросе.

Билеты авиакомпания продает блоками: скажем, 5 мест – по промо-тарифу, для самых расторопных. Они заканчиваются, следующие 10 мест – уже подороже, но тоже за гуманные деньги. И так далее. Каждый скачок в цене – существенный. Скажем, пром-тариф был 5 тысяч рублекй, обычный эконом – уже 8 тысяч. За последние пару мест в экономе могут просить чуть ли не столько же денег, сколько за бизнес-класс. Кому очень надо – купят, ну а останутся пустыми – не страшно. Это очень упрощенное объяснение, конечно. Спрос на разных маршрутах и на разные даты отличается сильно, иногда билеты по промо-тарифу висят в системах бронирования месяцами.

Да, есть еще разные тарифы, тут разница в цене зависит не от времени бронирования, а от условий: самые дешевые билеты – невозвратные, часто в стоимость не входит багаж. Подороже (хотя тоже в эконом-классе) – более гибкие, с возможностью поменять даты, вообще отказаться от билета, в стоимость включен багаж, выбор места в салоне. Конкретные условия и виды тарифов у каждой авиакомпании свои, и их обязательно нужно прочитать перед покупкой.

Цены на международные рейсы зависят от курса валют, тарифы в мировой авиации привязаны к евро и пересчитываются раз в неделю, по вторникам. Но если резких скачков курса нет, то колебания копеечные.

...И В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОГУТ ПОДЕШЕВЕТЬ

Из-за тех же курсов валют: если рубль к лету укрепится, это на стоимости перелет за границу отразится приятным для нас, туристов, образом.

Новые рейсы. Как только на маршруте появляется новый перевозчик, благодаря конкуренции цены на падают – в среднем на 30 процентов. Новичок поначалу еще и промо-тарифы предлагает, чтобы переманить пассажиров.

Особенно заметен этот эффект, если рейсы открывает “Победа” - единственный отечественный лоукостер. Как бы к ней пассажиры ни относились, как бы ни скандалили. Прошлым летом в расписании “Победы” было 58 рейсов, сейчас будет около 80.

Из новинок: рейсы в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга из Москвы в Карловы Вары, из Питера в Пизу. В первый день продаж билетов в Калининград, 15 февраля, “Победа” выбросила 2 тысячи билетов по 499 рублей – в один конец, с учетом сборов. Сейчас цены уже другие. Скажем, на майские праздники слетать из Москвы на Балтику и обратно лайнерами “Победы” можно за 6250 рублей. Что любопытно, это не минимальная цена на маршруте – у “Ютэйр” 5970 рублей на те же даты.

“Победа” подала заявку в Росавиацию на рейсы в Тбилиси из Краснодара и в Батуми из Ростова-на-Дону, а также в Бордо из Москвы. Но будет ли выполнять их в реальности, пока непонятно.

Акции и спецпредложения авиакомпаний. Да, майские праздники и лето – высокий сезон, и на популярных маршрутах ждать распродаж наивно. Но если на каких-то направлениях просядет спрос, перевозчики тут же сориентируются и придумают акцию. Так что: заранее подпишитесь на рассылки крупных авиакомпаний. И пользуйтесь сервисом “Отлеживание цен” (либо “Уведомление о снижении цены”) на сайтах-поисковиках – если появятся билеты дешевле, чем во время последнего поискового запроса, вас этим тут же порадуют по электронной почте.

Впрочем, это в Москве с ее четырьмя международными аэропортами можно гадать и раскладывать пасьянсы: а не много ли рейсов в Барселону в расписании? Вдруг спрос упадет и билеты подешевеют? В большинстве же российских регионов выбор курортных рейсов не велик. Сочи и Симферополь, Анталья и Ларнака... И совершенно понятно, что спрос летом на них будет. И самые дешевые билеты достанутся тем, кто купит их первым.

яв