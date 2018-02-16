Спрятать и не найти: потерянные клады

16 Февр. 22:00 2018-02-16T22:51:49+03:00

Найти клад и зажить припеваючи – мечта многих, но осуществить ее удалось единицам. Впрочем, на земле еще много сокровищ, которые только предстоит обнаружить. Одни из самых известных – в нашей подборке

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Утерянный «дар солнца»

Более двух веков в Царском селе находился Янтарный кабинет, подаренный Петру I прусским королем. Мозаичные панно требовали регулярного ухода; очередная реставрация была назначена на 1941 год. Однако планам помешала война. Большинство ценностей было вывезено, но хрупкие янтарные панно решили не демонтировать. Это стало роковой ошибкой: дворец попал в зону оккупации, и Янтарная комната оказалась в руках захватчиков. В последний раз кабинет видели в Калининграде, после чего он бесследно исчез. Версии о его местонахождении разнятся: предполагают, что Янтарная комната может находиться в Германии, Дании или США.

История с погружением

Более 500 лет у берегов Суматры лежит португальский парусник «Цветок моря». В 1511 году, в разгар колонизации Индийского океана, вместительная каракка в составе эскадры Афонсу де Абукерки возвращалась в Португалию с ценнейшим грузом – сокровищами Малакки и дарами короля Сиама. В Малаккском проливе судно попало в шторм и затонуло на мелководье. Последнее пристанище «Цветка моря» точно не известно, как не известна и стоимость пропавшего груза. Впрочем, неопределенность не мешает увлечённым искателям сокровищ снова и снова погружаться в воды Индийского океана в попытке быстрого обогащения. Все остальные спокойно наслаждаются репликой «Цветка моря», установленной в порту Малакки.

Золотой каньон Адамса

В разгар Золотой лихорадки американский старатель Адамс знакомится с индейцем, рассказывающим ему о необычном каньоне, полном желтых самородков. Адамс снаряжает поисковую экспедицию и где-то в пустынях Нью-Мексико (по другим данным – в Аризоне) действительно находит Золотой каньон. На протяжении нескольких недель люди Адамса разрабатывают месторождение, после чего часть отряда отправляется в ближайший город за продовольствием. Впоследствии окажется, что они были убиты, вероятно, апачами. Адамс вместе с товарищем обречен скитаться по пустыне. К счастью,

они сталкиваются с военным патрулем и остаются в живых. Однако повторный путь к каньону оказывается закрыт затянувшейся войной, и золотоискатель за 10 лет просто-напросто забывает его координаты. Последователям также не удается найти каньон. Момент упущен, а вместе с ним упущены мечты о золоте апачей.

Сокровища острова Кокос

Среди тысяч островов, овеянных тайнами и легендами, выделяется тихоокеанский Кокос. Складывается впечатление, что на Кокосе зарыты все клады мира: от золота инков и пиратских сокровищ до ценностей, вывезенных из Лимы во время войны за независимость испанских колоний. Попытки найти хотя бы один из кладов предпринимались более 300 раз, но ни одна из них не была удачной. Действующее правительство Коста-Рики, которой принадлежит остров, открыло доступ к сокровищам Кокоса, установив только одно условие – право на половину клада. Желающих обогатиться это, конечно, не останавливает.

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