Итог матча Россия - США на Олимпиаде в Пхенчхане: наши разгромили американцев 4:0

СЕГОДНЯ 17:24 2018-02-17T18:49:24+03:00

С разницей в полминуты две шайбы в ворота команды США забросил Илья Ковальчук Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Хоккеисты сборной России в субботу, 17 февраля, завершили свои выступления на групповом этапе Олимпиады 2018 в Пхенчхане. Наша команда встречалась со сборной США. На этот турнир американские хоккеисты приехали далеко не первым составом и даже не вторым. В основу собрали хоккеистов не из НХЛ, так что сила соперников была разной.

Уже на 7-й минуте матча Николай Прохоркин открыл счет в матче, воспользовавшись передачами от Барабанова и Мозякина. Тот же Прохоркин в начале второго периода удвоил преимущество российской команды. 2:0 в начале второй 20-минутки были достаточно позитивными для нас.

Сборная России выиграла турнир в своей группе с 6 очкамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вскоре Прохоркин вновь стал героем эпизода. Он принял участие в драке у наших ворот и последовало обоюдное удаление, во время которого счет поменялся дважды.

Наши разгромили американцев 4:0Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С разницей в полминуты две шайбы в ворота команды США забросил Илья Ковальчук. Сначала за 0,2 секунды до конца второго периода он сделал счет 3:0, а на 30-й секунде третьего периода он вновь поразил ворота американцев. 4:0 к началу финальной двадцатиминутки - отличный гандикап для российской команды.

На этот турнир американские хоккеисты приехали далеко не первым составом и даже не вторым. В основу собрали хоккеистов не из НХЛФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборная России выиграла турнир в своей группе с 6 очками и теперь следующий поединок проведет 21 февраля. Соперник станет известен позднее.