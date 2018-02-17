2018-02-17T21:22:11+03:00
Экономика

Взыскиваемые с россиян долги тянут почти на 5 трлн рублей

Число исполнительных производств у судебных приставов в прошлом году перевалило за 60 млн
Антон ПЕТРОВСКИЙ
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Число исполнительных производств у судебных приставов в прошлом году перевалило за 60 млнЧисло исполнительных производств у судебных приставов в прошлом году перевалило за 60 млнФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Согласно опубликованному годовому отчету Федеральной службы судебных приставов, долги россиян, подлежащих принудительному взысканию, за 4 года выросли более чем в два раза: c 2,1 трлн руб. в 2013 году до 4,87 трлн руб. в 2017 году. Число исполнительных производство в прошлом году достигло 60,2 млн: по сравнению с 2016 годом прирост на 6 млн, из которых только 1,4 млн – по неоплаченным штрафам ГИБДД.

Растет и число невыездных: в 2017 году запрет покидать Родину из-за неоплаченных долгов действовал в отношении 4,5 млн граждан – на 48,2 % больше, чем годом ранее. Данная мера стимулировала к возврату долгов почти на 2 млрд руб. Видимо, чаще остальных за границу стремились злостные алиментщики – с них удалось собрать1,3 млрд руб.

В 2017 году территориальными органами ФССП России возбуждено 57,8 тыс. уголовных дел, из них более 55 тыс. дел – в отношении лиц, не исполняющих без уважительных причин решения судов или нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов, 2,4 тыс. – о преступлениях против правосудия и 386 уголовных дел – в отношении лиц, злостно уклоняющихся от погашения кредиторской задолженности.

Стоимость изъятого в счет уплаты долгов имущества, возросла за год на 6,6 % - достигла 131,9 млрд. руб.

Общая же доля возврата по исполнительным производствам в 2017 году составила всего 14%.

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