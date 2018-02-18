Юнна Мориц: Убить – раз плюнуть! Затравить – пустяк! Оклеветать – в момент – кого угодно!..

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-18T02:07:38+03:00

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"Отечественная информационная война" Юнны Мориц... Я ждал этот ее "мгновеник" (ну, вот такой жанр есть у Юнны Петровны) до позднего вечера пятницы, 16 февраля. Потому что заранее знал, что он вот-вот появится. Он не мог не появиться в наше сейчасное время. Но этого не случилось. Поэтесса, видимо, всю ночь шлифовала свою "чистую лирику сопротивления" и только где-то в 8.27 - уже в субботу, 17-го - она разрешила этому своему новому, очень горячему произведению "показаться на люди".

Вот оно...

"Россия не проиграла холодную войну, она её прекратила, в абсолютной уверенности, что западный блок сдержит свое обещание и тоже прекратит холодную войну. Фактом является то, что запад не сдержал свое обещание и не прекратил холодную войну, а под видом факта сфабриковал фальшивку и объявил себя победителем в холодной войне, а Россию – побежденной. Так началась информационная война, разгромившая Международное Право бомбежками Сербии, на бомбах было написано: "Ты все еще хочешь быть сербом?" и "С Пасхой!"..."

Полностью эту высокую публицистику вы сможете и сами увидеть и почувствовать, заглянув на официальный сайт Юнны Мориц, который мы, как всегда, прямо вот здесь и указываем.

А мне не терпится как можно быстрее перейти к стихам Великой Поэтессы... Впрочем, прежде мне хотелось бы, чтобы и вы, уважаемые читатели, спросили бы у Юнны Петровны о том, что и у вас, как и у меня, наверное, тоже ну очень сильно накипело на душе.

Но прежде - позвольте еще один абзац из ее "мгновеника"...

"...И обрати особое внимание, драгоценный Читатель, что факты проще всего стряпать под видом "разницы взглядов", а катить грязную клевету – на безупречные имена, которые чудом не были уничтожены прежней властью "разницы взглядов". И если ты не работаешь волнорезом против грязной волны Отечественной информационной войны, тогда по всем фронтам эта грязная волна заливает, накрывает и топит фабрикацией фактов твоего поражения!.. Во всех Правах – исторических, культурных, Человеческих. А все награды тогда получают те, кто на вершине этой грязной волны пишет и говорит, поет и лекционирует, радиовещает и телезвездит, что Россия – помойка, агрессор, опасная страна, а ты – генетический отброс и выродок. И это становится фактом, если ты – терпила, а не сила, способная победить в Отечественной информационной войне".

- ...Юнна Петровна, как стать силой, а не "терпилой" в Отечественной информационной войне?

- Выдающийся, всемирно известный ученый Артем Оганов, который вернулся в Россию, а прославился во всех странах, где он оказался, потому что в России были уничтожены все условия для его научной работы, ученых выбросили на рынок турецкими и китайскими тряпками торговать, - этот уникальный, гениальный Артем Оганов раз в неделю пишет на Фейсбуке краткий обзор событий, отечественных и международных, остроумно, блестяще, искрометно! И весь круг его друзей, ученых, аспирантов, студентов – не терпилы, а сила, которая сражается за Человекость России в Великой Отечественной информационной войне.

Удивительно уродливым образом этой силе противостоит раскрученная, распиаренная рекламухой в бумажной прессе и в телеящиках, русофобщина литературы, искусства, журналистики. Под видом "разницы взглядов" они ставят знак равенства между русофобщиной и либерализмом, европеизацией России, получая необъятную прибыль от продажи состряпанных ими "фактов" опасности нашей страны для всего человечества и обреченности нашей страны на гибель.

- Кто в ней выиграет, в этой войне, и когда?

- В этой войне выиграет только сплоченная сила духа, которая не позволит русофобщине проиграть "в дурака" нашу великую страну, великую Историю, литературу, искусство, науку, народную честь и доблесть, оболганные, оклеветанные русофобщиной, ненавистью к России.

Это случится, когда в российской экономике прекратится власть русофобщины.

Однако сегодня – здесь и сейчас! – антирусофобские силы науки, литературы выигрывают эту войну, благодаря талантам одиночного Сопротивления , где каждая личность – дар Божий!

- "Убить - раз плюнуть, затравить - пустяк!" До каких пор это унижение страны и народа будет продолжаться?

- Это унижение страны и народа будет продолжаться, пока в российской экономике успешно работают с помощью банков преступные схемы вывоза, грабежа российских капиталов, законно полученных по законам преступных дел в девяностые годы.

- Что мы можем этому противопоставить?

- Противопоставить этому Россия способна только Волю к Жизни! Знание, исторический опыт: власть без народа – ничто. Нет без народа – ни власти, ни страны.

- В субботу не смог смотреть хоккейный матч Россия - США. Потому что нет нашего флага... А вы унизительную для нас Олимпиаду смотрите?

- Я много строк поэзии, "мгновеников" посвятила чудовищному уродству этой олимпиады. Одно из моих стихотворений называется "Вижу Освенцим спорта". Здесь и сейчас итог этого концлагеря – нет у России золотых медалей, озолотились фавориты этого концлагеря, за счет России, создав для России жестокое гестапо. Уродченков сказал напрямик, что его цель – уничтожить олимпийский спорт России.

Я смотрела только фигурное катание, где Медведева и Загитова были на такой высоте, что всем остальным – как пешком до неба. Однако золотые медали дали не их команде, а Канаде, которая не только в спорте сражается за карательные санкции против России. Почему? На это завтра, послезавтра и навсегдательски отвечает Пушкин:

"Мы не признали наглой воли

Того, под кем дрожали вы"

"Клеветникам России"

* * *

Убить – раз плюнуть! Затравить – пустяк!

Оклеветать – в момент – кого угодно!

Жизнь коротка, у жизни мы в гостях,

Мерзавцем быть и выгодно, и модно.

Всю мерзость выставляя напоказ,

Мерзавцы дразнят публику мерзотно:

Их наслаждений самый высший класс,

Что это – отвратительно и рвотно!

И восхищаясь мерзостью своей,

Они в восторге, что достигли цели:

Их презирают люди всех кровей,

Мерзавцы страстно этого хотели, -

Их терпят, но терпенье на пределе!

Предел терпенья – тайная черта,

Вначале – против лома нет приёма,

Мерзавцы ломятся, сбывается мечта

Мерзавцев, им не страшно ничерта:

Терпеть мерзавцев – это аксиома!

Терпеть мерзавцев – это наш закон,

А не терпеть мерзавцев – преступленье,

Я не терплю, преступна целиком,

Преступница, я русским языком

Вам говорю об этом прямиком:

И впредь я буду преступать ступени

Того закона, что велел терпеть!

Мерзавцев! Буду преступать и впредь!

Юнна Мориц. Февраль, 2018 г.