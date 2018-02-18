Дамочки начинают сердиться

СЕГОДНЯ 07:13 2018-02-18T07:13:48+03:00

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«Наследницы» парагвайца Марчело Мартинесси, продолжает линию латиноамериканских драм о дамах изрядного возраста, открывающих для себя новую жизнь. Одной из первооткрывательниц темы была «Глория» Себастьяна Лелио. Героини Мартинесси - две женщины, сожительствующие очень давно, столь же давно утратившие признаки хоть какого-то взаимного влечения. Когда одну из них, Чикиту, упекают в тюрьму за долги, другая, Чела, вынуждена выйти из своего добровольного заключения в собственной комнате. Она начинает заниматься извозом богатых старух, и жизнь ее волшебно преображается - даже на чувственно-эротическом фронте возникают некие грезы. Но тут - о, досада! - Чикиту выпускают на свободу. Оказывается, без этой женщины с животом как у гусеницы было так хорошо. Маленький непритязательный, но человечески соразмерный и живой фильм об усталости от отношений и искушении свободой сильно выигрывает от сопоставления с другими конкурсными фильмами этого года.

«Наследницы» парагвайца Марчело МартинессиФото: кадр из фильма

С постыдной «Евой» Бенуа Жако, например. Это смехотворный нуар об укравшем чужую идентичность соцработнике (Гаспар Ульель), ставшем знаменитым драматургом (уже хорошо). Теперь ему надо срочно сочинить еще одну пьесу, и с целью тупого переписывания ее с «реальности» он вступает в непростые, по мысли бездарного автора, взаимоотношения с возрастной проституткой Евой (Изабель Юппер могла бы в этот раз перекурить). Чем так хороша Ева, что она нарасхват у клиентов, с которых дерет от 300 до 500 евро за свидание (правда, шампанское включено), не очень понятно. Тема игрищ с хлыстом обозначена, но не раскрыта: в отличие от фильма «Она», где Юппер бесстрашно предъявила свою не первый десяток лет увядающую плоть, здесь она предстает либо скучно лежащей в ванне, либо по самое не хочу закутанной в махровый халат. Зато понятно почему клиентура в основном отделывается от нее разговорами. Снятая через фильтр и существенно отрихтованная Юппер похожа на героиню то ли манги, то ли косплея - жизнь давно покинула ее героиню. Мотивация ее непристойного поведения, впрочем, железная - надо вызволять мужа, находящегося в заключении. А тут пристал этот дурачок, надумавший использовать ее в своих бездарных сюжетах. Но даже расплата будет вялой.

«Дамочка» - комедийный вестерн братьев ЗеллнеровФото: кадр из фильма

Чуть лучше этого позорища комедийный вестерн братьев Зеллнеров «Дамочка» (Damsel), который можно смотреть, пока в нем действует на удивление обаятельный Роберт Паттинсон. Но когда он неожиданно сворачивает свою деятельность и на экране остаются лишь монотонно орущая героиня Мии Васиковской (несомненно, женщина во времена завоевания Америки вела себя как современная истеричка) и один из неказистых братьев-режиссеров, хочется повеситься или обмотаться динамитом, что часто случается с персонажами этого сильно затянутого, не оправдавшего свои потуги на остроумие предприятия. Паттинсон играет влюбленного идиота, чью невесту (Васиковска) похитил какой-то другой хмырь, в которого она радостно и влюбилась, оставшись сильно недовольной тем, что Паттинсон снес тому голову. Лучшая режиссерская находка: труп продолжает мочиться еще долго после того, как собственно стал трупом. Пожалуй, этим и ограничивается вклад братьев в видавший лучшие времена жанр вестерна.