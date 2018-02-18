Вика умеет любить, осталось научиться ходить
Когда Вика родилась, случилось самое большое горе в ее жизни. Узнав диагноз дочери - "спина бифида" (аномалия развития спинного мозга) - мама отказалась от нее прямо в роддоме. Не алкоголичка, вполне благополучная дама испугалась сообщения врачей, что девочка, увы, никогда не будет ходить. С этой минуты Вика была обречена на самую горькую и беспросветную судьбу сироты-инвалида, если бы однажды не произошло чудо.
- Мы увидели фото и видео Вики в интернете, - рассказывает мама Саша. - Поразило сходство с нашей старшей дочерью - тоже Викой. Приехали в Центр "Отказники" и только тут выяснилось, что девочка не ходячая. Но она была так похожа! И Дюймовочку так же назвала, не выговаривая те же буквы, даже голову так же поворачивала, разглядывая книжку! И мы сдались... На вторую встречу взяли детей. Всех троих. Я очень переживала, как они примут что она не ходит. Они общались, я смотрела за ними молча. И вдруг кто-то из моих детей предложили играть в догонялки, при том, что они поняли, что Вика только ползает, не ходит. После этого все дети встали на четвереньки и поползли вместе с Викой под столами. Я чуть не заплакала от радости!..
Вике было пять с половиной лет, когда в ее жизни появились настоящие мама, папа, брат и две сестры. Сейчас ей почти семь и она счастлива, даже несмотря на то, что не умеет ходить, потому что, в отличие от большинства своих ровесниц, знает, что такое боль одиночества и никому не нужности. С этой болью никакая инвалидность, пожалуй, не сравнится.
А новая семья Вику обожает! Особенно девочка дружит с сестрой-ровесницей Катей - живут в одной комнате, во все играют вместе, ходят на все кружки вместе... Катя на своих ногах, Вика - где ползком, где верхом на маме, где на детской коляске. В семье смеются: "Вика умеет играть во все игры, кроме футбола!" Она действительно очень талантливая и незакомплексованная девочка. Но это - пока...
Скоро сестрам в школу. В первый раз в первый класс. Вика мечтает об этом дне, хотя пока непонятно: как она пойдет учиться? Ведь инвалидная коляска, легкая и удобная, которой девочка могла бы сама управлять, стоит около 150 000 рублей. У многодетной семьи таких денег нет.
Мама с папой научили Вику любить, но научить ходить они ее не могут. Но мы можем помочь всей этой доброй семье поставить на ноги спасенного ими ребенка.
Пожалуйста, помогите...
Звоните: +7 (962) 941 96 62 Виктория.
- Сделать перевод online по банковской карте со странички Вики на сайте фонда
- Отправить СМС-пожертвование на номер 3443 со словом «ЛЕЧЕНИЕ 200» (где 200-любая сумма, какую захотите пожертвовать). Далее следуйте инструкции, которую получите в ответном смс-сообщении (о подтверждении перевода средств)
- Расчетный счет БФ «Гольфстрим» в ПАО "Сбербанк"
ИНН 5017998033
КПП 771401001
Расчетный счет в рублях:40703810638000004775
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Получатель: БФ «Гольфстрим»
Назначение: Благотворительное пожертвование Федоровой Вике. НДС не облагается.
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