Юбилей вдовы Джона Леннона: В 85 лет Йоко Оно обожает шляпы и принимает ледяные ванны

СЕГОДНЯ 13:22 2018-02-18T13:22:52+03:00

Да, годы берут свое, но и сейчас Йоко уверяет, что не чувствует возраста: мол, в душе ей не больше сорока Фото: EAST NEWS

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Йоко многие ненавидят, но еще больше - обожают. У нее фан-группы в соцсетях, около полмиллиона подписчиков в Инстаграм и около 5 миллионов фолловеров в Твиттере. Два главных спора не утихает до сих пор: виновата ли Оно в развале «Битлз» и красива ли она. По первому вопросу накал заметно сбил Пол Маккартни, заявивший несколько лет назад, что к моменту появления Йоко Оно у культовой ливерпульской четверки уже намечался развал и она ни при чем. А что до внешности, то обсуждения, даже самые горячие, в конце концов сводятся к тому, что Оно - не некрасавица, но хорошенькая, а раз ее полюбил сам Джон Леннон, значит, женщина она удивительная. И это правда: Йоко неповторима и выглядит потрясающе даже в пожилом возрасте. Мы собрали яркие фотомоменты из жизни юбилярши.

ДОЧЬ БАНКИРА

Родилась в Токио, в семье банкира. Отец работал в представительстве японского банка в Америке и со временем перевез туда жену с дочкой. Родители держали Йоко в ежовых рукавицах и мечтали, чтобы она стала пианисткой. А она ненавидела занятия и нередко притворялась, что теряет сознание, когда нужно было музицировать.

Малышка с чудесными волосами

Мама наряжала маленькую Йоко и в традиционную японскую одежду, и в европейскую

РОДСТВЕННИЦА ПУШКИНА

Жена дяди Йоко – русская, из Тверской области и даже дальняя родственница Пушкина. Именно Анна Бубнова-Оно, сама незаурядный музыкант, привила Йоко любовь к музыке и рисованию. Да и Йоко тетушку обожала. В 2007 году Йоко Оно впервые в жизни приехала на родину своей тетки и посетила музей Пушкина в усадьбе Берново.

ВТОРОЙ МУЖ СПАС ИЗ ПСИХУШКИ

В 23 года она вышла замуж за талантливого, но бедного композитора. Назло родителям. Тогда же увлеклась авангардизмом, стала устраивать перфомансы, выставки и спектакли. Но всерьез ее никто не воспринимал. Йоко даже пыталась покончить с собой. Узнав об этом, родители насильно увезли непутевую дочь в Японию и поместили в психушку. Оттуда Йоко забрал поклонник ее творчества Энтони Кокс, увез обратно в Нью-Йорк и позвал замуж. Тони также стал продюсером проектов жены, и ее дела пошли в гору. 8 августа 1963 года у них родилась дочь Кёко Оно Кокс.

Еще до знакомства с Джоном Ленноном она была весьма известной художницей в кругах Нью-Йоркского авангарда. В 1965 году Оно исполнила свой знаменитый перформанс Cut a Piece, во время которого зрители поочередно поднимались на сцену и ножницами отрезали кусок одежды художницы, пока она не осталась голой.

yokoonoofficial MoMA, 1960. I'm still this young woman today #internationalwomensday

ЙОКО И ЛЕННОН

С Джоном Ленноном Йоко познакомилась в Лондоне в 1966-м, когда тот пришел на ее выставку. Оба потом рассказывали, что Джона особенно впечатлил один из экспонатов: в комнате с белыми стенами стояла лестница, а к потолку была подвешена лупа. Зрителям предлагалось подняться и прочесть на потолке слово «да». Леннон ожидал подвоха, но когда прочел обещанное «да», пришел в восторг. Но только от экспоната. А вот Йоко влюбилась и стала добиваться взаимности у Джона, который тогда был женат. Караулила под его домом, засыпала странными письмами. А однажды прислала разбитую чашку, измазанную красной краской.

В конце концов Джон сдался, и они стали парой. В 1968 году Леннон и Йоко они начали жить вместе и выпустили альбом Two Virgins, на обложке которого предстали обнаженными. 8 ноября 1968 Леннон развелся с женой Синтией, а 20 марта 1969-го женился на Оно. Леннон стал часто приводить Йоко на репетиции «Битлз», нарушая негласное правило не пускать посторонних в студию. Параллельно пара создавала совместные проекты, а в 1969 году организовали собственную группу «Plastic Ono Band». Через год после распада «Битлз», в 1971 году, Леннон и Оно переехали в Нью-Йорк.

Кстати, дочь Йоко после развода родителей осталась с отцом, который в 1971 году увез ее в неизвестном направлении. Художница пыталась найти дочь, но им довелось встретиться лишь спустя 17 лет.

В 1968 году Леннон и Йоко начали жить вместеФото: EAST NEWS

yokoonoofficial John and I got married on March 20th 1969. Exactly 46 years ago. When somebody told us that we actually got married on the first day of Spring, we just looked at each other and went Wow!

ДЖОН НАУЧИЛ КУРИТЬ, МАТЕРИТЬСЯ И СТИЛЬНО ОДЕВАТЬСЯ

Со слов Йоко Оно, Джон пристрастил ее к курению и научил материться. «Однажды Джон мне сказал: "В тебе слишком много азиатского и японского, поэтому ты просто обязана научиться говорить "Твою ж мать!". Когда красивая женщина матерится, со стороны это смотрится очень привлекательно". На что я ему ответила: "Я не достаточно красива, чтобы такое говорить". После чего я тренировалась у зеркала, повторяя вслух: "Твою ж мать! Твою ж мать!"».

Со слов Йоко Оно, Джон пристрастил ее к курению и научил материтьсяФото: EAST NEWS

САЛЬВАДОРА ДАЛИ СЧИТАЛА ШОВИНИСТОМ, А ОН ЕЕ - КОЛДУНЬЕЙ

Во время медового месяца Джон и Йоко встречались с Сальвадором Дали. Вот как рассказывала об этом сама Оно в интервью: "В нем был некоторый мужской шовинизм. Он сказал: «Я дам тебе один совет по поводу семейной жизни: не будь ревнива». То есть он придерживался распространенной точки зрения, что мужчины гуляют, а женщины ревнуют. Но, на мой взгляд, возможен и противоположный вариант. В тот момент я подумала: «Почему он не скажет ему [Леннону] то же самое?» Я восхищаюсь его талантом, но я бы не хотела быть за ним замужем".

Бытует также история, как Дали продал Йоко Оно травинку за 10 000 долларов. Уже после гибели Леннона она попросила художника прислать ей несколько волос. Но Сальвадор побоялся, что Йоко задумала какую-то оккультную пакость, поскольку считал ее ведьмой, и послал сухую травинку. «Идиотка заплатила за это 10 000 долларов. Его забавляло обдирать людей», - посмеивалась в своих воспоминаниях последняя любовь сюрреалиста французская певица, актриса и модель Аманда Лир.

"КАЖДЫЙ ДЕНЬ СКУЧАЮ ДО ДЖОНУ"

Не было ни дня, чтобы я не думала о Джоне…Фото: EAST NEWS

С сыном Шоном, который тоже стал известным музыкантомФото: EAST NEWS

ПОЛВЕКА БЕЗ МАКИЯЖА

По признанию Йоко, она не делала макияж до 50 лет. Не пользовалась кремом для лица. А секретом своей молодости обязана ледяным ваннам, которые принимает каждый день.

В ДУШЕ МНЕ НЕ БОЛЬШЕ СОРОКА

В 2014 году композиция Йоко “Angel” возглавила американский танцевальный чарт. Она лидировала там 12 раз. А годом раньше Йоко Оно даже обошла Кэти Перри, Шер и даже Леди Гагу. Йоко также получила два «Грэмми» - как исполнитель и продюсер. И «Золотого льва» на Веницианском биеннале за прижизненные достижения.

yokoonoofficial Yes, I'm a witch, I'm a bitch I don't care what you say My voice is real, my voice is truth I don't fit in your ways

ПРЕДАНА СВОЕМУ ДОМУ

Два года назад Йоко попала в больницу. Подозревали инсульт, но все обошлось. Примечательно, что больница Маунт Синай расположена именно там, где 36 лет назад находилась больница St. Luke's Roosevelt - в ней в декабре 1980 года врачи констатировали смерть Джона Леннона, погибшего от пули маньяка-поклонника Марка Чепмена.

Йоко Оно до сих пор живет в том самом жилом комплексе "Дакота", где жила с мужем (именно у входа в это здание он и был застрелен).

yokoonoofficial I love, love it! But I cannot find words for it! It s just so sweet like when I walked around Grove Street long, long time ago. yoko

Да, годы берут свое, но и сейчас Йоко уверяет, что не чувствует возраста: мол, в душе ей не больше сорока.