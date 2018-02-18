Дневник трижды мамы: ”Застукала Риту, перекладывающую козявки с своего носа в Ванечкин”

СЕГОДНЯ 11:35 2018-02-18T12:44:24+03:00

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См. предыдущие части.

***

Я, кажется, понимаю, почему некоторые, очень любящие и не слишком критичные родители, искренне уверены в гениальности своих детей. Потому, что совершенно нереально наблюдать за тем, как кабачок с глазами становится человеком и не восхищаться при этом – это же фантастический скачок в развитии! Вот буквально на днях батон, завёрнутый в пелёнки, пукал и до истерики пугал этим сам себя. Или с ужасом наблюдал за собственными непослушными конечностями, дёргающимися как попало перед лицом. А потом прошёл год, и этот же фрукт – я намеренно избегаю слова «овощ» - вовсю пользуется пультом от телевизора и пытается отжать у родителей все возможные гаджеты. Конечно, на фоне собственного прогресса в делах - «пятый год пытаюсь начать учить английский» - родители видят в самостоятельно поедающем макароны вилкой ребёнке гения.

Ваня кормит меня консервированными овощами - заботушкаФото: Анастасия АКСЯНОВА

А уж когда бывший свёрток с глазами начинает на стол накрывать по команде – тут, конечно, на весь мир кричать хочется про то, какого из тебя умнейшего ребёночка достали! Время, конечно, всё расставит по своим местам. Особенно, когда бывший кабачок, лет до трёх бывший вундеркиндом, в пубертатном возрасте объяснит предкам, как устроен мир.

Вообще, это я всё к чему? Застукала Риту, перекладывающую козявки с своего носа в Ванечкин.

***

Целую неделю не писала ни строчки – не находила времени между бесконечными лечебными процедурами и обмороками от недосыпа. Кто бы что ни пытался говорить про счастье материнства, но оно иной раз – чаще, чем хотелось бы – бывает очень трудным как физически, так и морально. Две недели лазарета с кашляющими, температурящими и отказывающимися есть детьми, ночью устраивающими истерики, раздирающие мать на части «Моя! Моя! Я тут самый больной!» – и вот ты уже невменяемая ведьма.

Теодорка любит лечиться!Фото: Анастасия АКСЯНОВА

Бабушку мы тоже заразили. Хорошо, что ей повезло и она живёт отдельно. Хоть поболеть можно в относительном покое.

***

Только что проверила, как это: чихать и кашлять одновременно. Чуть меня шкуркой внутрь не вывернуло. Интересные ощущения. Радуюсь, что вся система сфинктеров не подвела, а ведь могла бы. В удивительных вещах начинаешь находить прекрасное, будучи по ту сторону реальности. Утратила из-за болезни обоняние? Нормально! Смена подгузников проходит в более приятной «атмосфере». Вкуса не чувствуешь – отлично! Нет вкуса – нет аппетита. Шанс разделаться с тремя накрепко засевшими на боках килограммами. Изводящая изоляция в четырёх опостылевших стенах – это тоже хорошо. Потому, что предстоящая весна покажется самой прекрасной из всех доселе мною виданных. В этом я не сомневаюсь.

***

С утра тестировала уровень жизненных сил у потомства. Открыла воротца в коридор и ванную. Все как ломанулись! Ну, там туалетную бумагу разворошили, ясное дело. За парнями ничего необычного замечено не было. А вот Маргарита... О-о-о-о. Она, как обычно, отжигает. Сама себе подгузник сменила. Нашла за стиральной машиной упавший и не долетевший до пола чистый памперс, ночной скинула, новый - нацепила. Причём нужной стороной. Потом, весьма довольная, дополнила образ сапогами. Вот если бы это всё происходило в интерьерах приморского города (Мурманск не предлагать! Барселона - ок), жизнь моя была бы полной совершенно. Ни в кино, ни в театры я бы не ходила. И желания не испытывала бы.

***

Сенсация! Бар для детей младше трёх лет. Если серьёзно: как только не извратишься, чтобы отпаивать больных. Выяснилось, что дети на “ура” пьют из непривычной посуды! Из рюмок, например. Каждый выдул минимум 5 по 50.

Это очень неплохо для их веса, не учитывая остальную жидкость за день. На фотографии можно также наблюдать стильный эксперимент Ванадия - надетую на изнанку Маргаринову футболку. Принарядился мальчишка - и в бар!

***

Единственным персонажем нашей страшной сказки про бронхит, не утратившим аппетит и бодрое расположение духа, как всегда, оказалась Маргарита Ивановна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/640032" frameborder="0"></iframe> Аксяновы: дневник трижды мамы. Часть 36.Маргарита танцует и играет в «прятки»

Хотя нет, Харизмыч тоже вроде бы ничего, держится, благодаря регулярным отлучкам на работу.

Время ингаляций в нашем лазаретеФото: Анастасия АКСЯНОВА

Но до Ритиного веселья ему, конечно, в силу возраста далеко. Вот, скажем, коллег он до синяков не кусает. И фломастеры не жрёт. А Марго – очень даже.

Маргарита - поедательница фломастеровФото: Анастасия АКСЯНОВА

Невзирая на постоянную воспитательную работу, мальчишек всех искусала. Кстати, смех смехом, но либо она их реально не различает, либо просто не считает за людей, достойных персональных имён.

Они шли на поправку и почти дошли!Фото: Анастасия АКСЯНОВА

Рита братьев путает, небрежно махая ладошкой в сторону Ивана, при упоминании Фёдора. И наоборот. Мол, мать, ну что ты от меня хочешь? Понарожала одинаковых детей, а мне теперь заморачиваться? Не бывать этому.

Какая жизнь - такие и серёжкиФото: Анастасия АКСЯНОВА

Продолжение следует.

См. предыдущие части.