2018-02-18T21:23:28+03:00
Спорт

После поражения от России главный тренер сборной США отказался пожать руку Олегу Знарку

Свой поступок он объяснил решениями тренерского штаба россиян
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер сборной США Тони Гранато достаточно эмоциональный человекГлавный тренер сборной США Тони Гранато достаточно эмоциональный человекФото: REUTERS
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В субботу, 18 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане сборная России уверенно разгромила комнады США в мужском хоккейном турнире со счетом 4:0. После матча произошел небольшой инцидент, о котором поведали СМИ. Главный тренер сборной США Тони Гранато, достаточно эмоциональный человек, отказался от традиционного послематчевого рукопожатия тренеров. Он не пожал руку нашему Олегу Знарку. Как так-то?

Часть западных СМИ уже попытались связать это с политической обстановкой между двумя странами. Однако же, причину этого пояснил сам Гранато:

- Мне не понравилось, что в конце игры, когда исход матча был решен, россияне выпустили на лед сильнейших игроков для реализации большинства. Счет-то был уже 4:0! - приводит слова тренера портал Insidethegames.

Отметим, что на этой Олимпиаде оргкомитет выпустил специальное заявление по поводу того, что рукопожатия после хоккейных матчей отменяются. Из-за распространения норовируса игроки как в мужском, так и в женском турнирах смогут лишь "отбить кулачки" в знак благодарности и уважения за проведенный матч. Но, к слову, перед началом этой же игры наш капитан Павел Дацюк совершенно спокойно пожал руку капитану сборной США, вскоре после чего и начался матч.

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