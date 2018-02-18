В массовом расстреле в американской школе тоже "виновата" Россия

СЕГОДНЯ 15:25 2018-02-18T15:29:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп отчитал ФБР за то, что агенты проглядели стрелка из Флориды. Напомним, 14 февраля в результате стрельбы в школе погибли 17 человек, не менее 14 получили ранения. По словам американского лидера, причина трагедии в том, что сотрудники Федерального бюро слишком увлечены делом о «российском вмешательстве в выборы США» и не следят за реальными преступниками.

«Очень печально, что ФБР пропустило все многочисленные сигналы, посланные устроившим стрельбу в школе штата Флорида. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени на то, чтобы доказать российский сговор с кампанией Трампа — нет никакого сговора. Вернитесь к основам и дайте нам всем повод гордиться».

- На мой взгляд, эти обвинения притянуты за уши, - считает политолог Павел Святенков. - ФБР большая структура. Она занимается не только контрразведкой, но и обычными уголовными преступлениями федерального уровня. Поэтому у них достаточно ресурсов, чтобы расследовать и дело о российских хакерах, и стрельбу в школе. В данном случае заявления Трампа имеют политический характер. Он пытается подорвать авторитет ФБР. Ведь многое в деле о его связях с кремлем держится исключительно на авторитете этого ведомства, которому люди доверяют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дочь россиянина, выжившая во время расстрела во Флориде: "Папочка, мы заперлись в классе, спаси нас!"

Ночью 14 февраля в школе города Паркленд, штат Флорида, прогремела стрельба, в результате которой 17 человек погибли, многие пострадали. Пальбу из винтовки устроил 19-летний Николас Крус, ранее отчисленный из этого учебного заведения. (подробности)