2018-02-18T15:29:37+03:00
В мире

В массовом расстреле в американской школе тоже "виновата" Россия

На этот раз косвенно
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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14 февраля в результате стрельбы в школе погибли 17 человек14 февраля в результате стрельбы в школе погибли 17 человекФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп отчитал ФБР за то, что агенты проглядели стрелка из Флориды. Напомним, 14 февраля в результате стрельбы в школе погибли 17 человек, не менее 14 получили ранения. По словам американского лидера, причина трагедии в том, что сотрудники Федерального бюро слишком увлечены делом о «российском вмешательстве в выборы США» и не следят за реальными преступниками.

«Очень печально, что ФБР пропустило все многочисленные сигналы, посланные устроившим стрельбу в школе штата Флорида. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени на то, чтобы доказать российский сговор с кампанией Трампа — нет никакого сговора. Вернитесь к основам и дайте нам всем повод гордиться».

- На мой взгляд, эти обвинения притянуты за уши, - считает политолог Павел Святенков. - ФБР большая структура. Она занимается не только контрразведкой, но и обычными уголовными преступлениями федерального уровня. Поэтому у них достаточно ресурсов, чтобы расследовать и дело о российских хакерах, и стрельбу в школе. В данном случае заявления Трампа имеют политический характер. Он пытается подорвать авторитет ФБР. Ведь многое в деле о его связях с кремлем держится исключительно на авторитете этого ведомства, которому люди доверяют.

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Ночью 14 февраля в школе города Паркленд, штат Флорида, прогремела стрельба, в результате которой 17 человек погибли, многие пострадали. Пальбу из винтовки устроил 19-летний Николас Крус, ранее отчисленный из этого учебного заведения. (подробности)

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