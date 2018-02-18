2018-02-18T21:23:28+03:00
Спорт

Бронзового призера Олимпиады в керлинге Александра Крушельницкого объявили подозреваемым в допинге

Официальное уведомление поступило делегации нашей команды
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Крушельницкий выиграл "бронзу" на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане.Александр Крушельницкий выиграл "бронзу" на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане.Фото: REUTERS
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В воскресенье, 18 февраля, на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане грянул грандиозный скандал, связанный с допингом. Первоначально вся информация была на уровне слухов и СМИ говорили об этом лишь со ссылкой на "источники". Фигурантом этого скандала был объявлен бронзовый призер Олимпиады в смешанном керлинге Александр Крушельницкий.

После того, как появилась первая информация о допинг-случае в отношении нашего спортсмена, последовал ряд комментариев. Сам Александр был не в курсе этой истории, а тренеры и представители федерации тоже заявили о том, что не могут понять всю эту ситуацию.

По сообщению ряда СМИ, в допинг-пробе А спортсмена был обнаружен запрещенный и скандально известный всему миру мельдоний. Именно его нашли у Крушельницкого, который уже завершил свои выступления на Олимпиаде, выиграв "бронзу" со своей супругой Анастасией Брызгаловой.

Вместе с тем, вскоре последовало официальное заявление от нашей делегации Константин Выборнов сказал:

- Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов.

Скорее всего, допинг-проба Б будет вскрыта в понедельник, 19 февраля, утром по корейскому времени.

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