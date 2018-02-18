Зачем США два эсминца в Черном море

СЕГОДНЯ 15:05 2018-02-18T15:18:41+03:00

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В Черном море, еще с третьего января, вдоль западного побережья (Турция, Болгария и Румыния) бродил американский эсминец «Карни». Оба корабля вооружены крылатыми ракетами «Томагавк» и «Гарпун» ( «Росс», например, несет на себе 56 ракет «Томагавк», «Карни» - 74 «Гарпуна»), средствами ПВО - системой противоракетной обороны «Иджис», противолодочными и противокорабельными торпедами.

В официальном комментарии, американские военные заявили, что этот визит проходит согласно графику, который был составлен еще в прошлом году и не привязан к каим-то политическим событиям. А его цель, дословно: «операционное присутствие в регионе».

Командир эсминца «Росс» Питер Хальворсен, был более многословен:

- У Военно-морского флота США целая история построения взаимоотношений с нашими партнерами в Черном море, которые демонстрируют нашу общую приверженность региональной безопасности и укрепляют всеобщий мир и стабильность

В 21-ом веке подобные «миролюбивого» заявления звучат совершенно по-другому. Как известно из новейшей истории, если США где-то собрались укреплять безопасность и бороться за мир - жди войны. В апреле 2017 года, эсминец «Росс» уже пострелял по сирийской военной базе «Шайрат» крылатыми ракетами. То что, Сирия не находится в состоянии войны с США, американцев не смутило. Скорее всего, в Черном море эсминцы будут вести себя более «миролюбиво», и по международному законодательству, «Росс» 24 февраля должен покинуть Черное море. Согласно «конвенции Монтре», военные корабли не черноморских государств, могут находится в море не более 21 дня.

Можно предположить, судя по прошлым визитам американских кораблей, что у моряков запланированы какие-то учения с украинской армией и флотом. Правда, учения с одним эсминцем, украинцев скорее утешат, чем чему-то научат. Может быть, Петр Порошенко опять поднимется на борт американского корабля и ему станет легче и спокойнее.