Фристайлист Илья Буров принес сборной России 11-ю медаль на Олимпиаде, став третьим в акробатике

СЕГОДНЯ 15:10 2018-02-18T18:24:22+03:00

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На Олимпиаде в Пхенчхане в воскресенье, 18 февраля, были разыграны медали в мужском фристайле в актобатических прыжках с трамплина. Бронзу сборной России принес наш Илья Буров. Он в решающей попытке заработал от судей 122,17 балла.

Впереди российского спортсмена оказались китаец Цзя Цзуньян (128,05) и Александр Абраменко из Украины - 128,51.

Отметим, что днем ранее именно Илья Буров выиграл квалификацию в этом виде соревнований. А вот его брат Александр Буров, один из лидеров Кубка мира этого сезона, не попал в решающую стадию турнира.

Россиянин Илья Буров в полете.Фото: REUTERS

Для сборной России это - одиннадцатая награда на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. У нас 3 серебряных и 8 бронзовых награды.

Ярославская школа лыжной акробатики – одна из лучших в мире. Братья Буровы, Павел Кротов – они все оттуда. Cпросите: откуда в Ярославле горы? Есть склон, а еще – сильная секция батута. Умение крутить сложнейшие пируэты в лыжной акробатике – главное. А у Ильи и Максима Буровых еще и дед – мастер спорта по спортивной гимнастике. Гены, понимаешь…

Илья один из немногих, кто выступал на Олимпиаде в Сочи, правда, без особого успеха. А чуть больше года назад попал в ДТП, сломал несколько ребер и прошлый сезон из-за этого был скомкан. В Пхенчхане фаворитом считался младший брат Максим, который в этом году выиграл Кубок мира в акробатике. Его программа – одна из самых сложных в мире. Но в квалификации парень, похоже, переволновался- дебют все же. И в финал не попал. Илью это только разозлило: теперь он боролся и за себя, и за брата. Они всегда, по словам родных, поддерживают друг друга.

Нашего спортсмена опередили китаец и украинецФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лыжная акробатика – вид спорта еще и крайне непредсказуемый. Порой фавориты приземляются на пятую точку после сложнейших прыжком. В главный финал Илья попал последним - шестым. Четко исполнил решающий прыжок и остался ждать, как это сделают остальные. Опередили его только двое – еще одна бронзовая медаль в копилке сборной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Илья Буров: Свою медаль посвящаю детям

- Я очень рад, я сделал все по максимуму. Чуть-чуть переволновался. Я думаю, что судьи меня достойно оценили в последнем прыжке. Я посвящаю эту бронзовую медаль своим детям, - заявил после своего выступления Илья Буров.

СПРАВКА "КП"

Илья Буров родился 13 ноября 1991 года в Ярославле. Дебютировал в Кубке мира в 2011 году. Участник Олимпиады в Сочи.

Лучший результат - 4 место по итогам Кубка мира.

Бронзовый призер Олимпиады 2018 в Пхенчхане. Младший брат Максим Буров - тоже член сборной России по фристайлу.