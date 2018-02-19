Юрий Антонов: Я еще 40 лет назад задумывался, как буду жить в своем нынешнем возрасте!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-19T02:01:09+03:00

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Замечательный мелодист, песни которого не стареют уже почти полвека, Юрий Антонов в советское время продал рекордные 50 миллионов альбомов — и сейчас остается востребован публикой. Композитор, поэт и певец был трижды женат, имеет двоих детей, но терпеть не может обсуждать личную жизнь…

Почему Юрий Михайлович будто закрылся от внешнего мира? Что интересного у него произошло в последние годы? Почему он так долго не может издать новую пластинку? Об этом накануне 73-летия народный артист России побеседовал с корреспондентом «Комсомольской правды».

«ВРЕМЯ У МЕНЯ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ УСКОРИЛОСЬ»

- Как пройдет ваш день рождения?

- Пройдет хорошо, как всегда. Будет застолье только для близких людей. Годы так быстро летят, особенно в последнее время, что иногда задумаешься о том, зачем праздновать свой «новый год» - ведь предыдущий промчался мгновенно, словно один месяц!

- Вы как-то сказали, что земной шар стал быстрее вращаться…

- Совсем недавно, осенью мы думали, что скоро наступит долгая зима... А она пробежала даже не со скоростью звука, а со скоростью света! Уже на подходе весна, а там и не заметишь, как будешь праздновать следующий новый год (смеется). Время очень ускорилось, очень. Я думал сначала, что такое у человека в серьезном возрасте проявляется, когда он взрослеет. Но я много с кем разговаривал — и оказалось, что у молодых та же история. Когда нам было столько лет, сколько им сейчас, год нам казался нескончаемым. А сегодня год летит мимо.

- Вы к 70-летию построили собственную студию...

- Немного раньше. Теперь сижу, сочиняю что-то, придумываю. Не спешу никуда.

- Вы не любите подобные вопросы, но не спросить я не могу: когда выйдет ваш новый альбом?

- Это не так просто, это на самом деле проблема. За последнее время я мог выпустить и десять альбомов, но я же не хочу выпускать «просто очередную пластинку», мне надо, чтобы все было качественно, хорошо. Учтите, что я все делаю один: у меня нет ни продюсеров, ни помощников. Есть, правда, звукорежиссер, с которым мы работаем вдвоем, но он делает то, что я же сам ему и говорю… Вот так все и затягивается. К тому же я по состоянию здоровья недавно… ну не то что выбывал из строя, но задержался. Здоровье очень сильно влияет на творчество.

Юрий Антонов в советское время продал рекордные 50 миллионов альбомовФото: фотохроника ТАСС.

- Болезнь была связана с вестибулярным аппаратом?

- Да, было такое дело.

- Про вас говорят: «Кроме хитов, он ничего писать не умеет». Наверное, такой статус приносит с собой большую ответственность?

- Статусы придумывают люди, я к этому отношусь с легкой долей сомнения. Ну придумали, и придумали. Я немножко по-другому смотрю на вещи. На меня что-то возложил только Господь Бог. А из людей я никому ничего не обещал, не перед кем ничем не обязан. Я сижу, делаю свою работу и надеюсь, что альбом выйдет уже скоро.

- Вам приписывают фразу «Новые песни пусть пишут те, у кого старые плохие». Она ваша?

- Я такого никогда не говорил, даже не думал об этом. Кто-то это сочинил и пустил в свет.

«С ДРУГИХ НЕГАТИВ СТЕКАЕТ, КАК ДОЖДЬ, А Я ПРОМОКАЮ НАСКВОЗЬ»

- Ваши поклонники называют вас человеком чутким и неравнодушным. Известно, например, что у вас живут десятки животных: кошки, собаки, гуси, белки… К чему еще, кроме зверей, вы неравнодушны?

- В моем возрасте остро воспринимать все события просто противопоказано. Это влияет на здоровье. Не оставляет равнодушным неприятная международная обстановка, события на Олимпийских играх. Но стараюсь слишком близко к сердцу это не принимать: я ведь вообще гораздо болезненнее воспринимаю негатив, чем большинство людей, такова уж моя натура. С других негатив стекает, как вода во время дождя, и уходит в землю, а я насквозь промокаю! А неприятных событий — череда за чередой. Самый ужасный был, конечно, прошлый год — столько людей умерло, моих знакомых, приятелей. И сегодняшний год начался с не радости: мы видим полное унижение государства на уровне спорта и в других внешнеполитических обстоятельствах. Унижение спортсменов, людей, которые многие годы добиваются выступления на Олимпиаде, а их вышвыривают, как пришлых собачонок… Это очень неприятные звоночки, которые говорят, что политическая ситуация накалилась до предела. Не знаю, что нас ожидает в будущем...

Юрий Антонов - замечательный мелодист, песни которого не стареют уже почти полвекаФото: фотохроника ТАСС.

- Будем верить в лучшее. Опять процитирую ваших поклонников: «Он всегда сам по себе. Такие люди сильны духом».

- Наверное, это единственное, что поддерживает меня. Есть еще аспекты жизни, которые помогают «штаны поддерживать». Они позволяют мне и дальше работать и жить.

Я - человек очень, может быть, странный с точки зрения многих - очень давно задумался, как я буду жить в свои нынешние годы. Лет 30-40 назад я думал о том, что наступит момент, когда я не смогу работать, и все равно должен буду как-то себя обеспечивать. Надеяться на кого-то нельзя, просто невозможно. Поэтому я заранее обеспечил свой тыл и в этом смысле чувствую себя очень независимо. Но это никак не влияет на состояние здоровья (смеется). А вообще в ряду ребят и девочек моего поколения сейчас многие в очень нехорошем положении. Когда они были молодые и вертлявые, думали, что навсегда такими останутся. А годы идут, все накапливается, и потом взрывается… Печальная история.

«В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ЗВЕЗДЫ БЫЛИ ТОЛЬКО НА ПОГОНАХ И НА ТРИБУНЕ МАВЗОЛЕЯ»

- Говорят, вы никогда не мечтали стать знаменитым.

- У нас тогда таких мыслей вообще не было. Стать знаменитым? Никто к этому не стремился, в советское время это было глупостью! Как ты можешь быть знаменитым, когда во главе угла стоит мощная Коммунистическая партия, которая не даст тебе стать знаменитым, тем более в моем жанре, музыке? Это вообще было невозможно. В наше время звезды были только на погонах, и еще были «звезды» на трибуне мавзолея Ленина. А мы были песчинками. Но как-то мы пересилили их, побороли и вышли победителями.

- Сегодня-то стать звездами мечтает полстраны. Причем ни талантов, ни способностей у них зачастую нет.

- Человек хочет стать известным, знаменитым в том числе и потому, что сегодня это дает какие-то привилегии, материальную помощь (смеется). Они не просто стремятся стать звездами, чтобы красоваться на обложках глянцевых журналов, а еще и для того, чтобы капало немножко в карманчик. Однако я людей, которые работают в моем жанре, не обсуждаю, не позволяю себе этого. Может быть, они не сильно талантливы или вообще не талантливы, но это их история, и я не имею никакого права обсуждать их.

- Но, может быть, все-таки вам знакома звездная болезнь?

- Когда-то она у меня была, но местечкового, так сказать, характера. До такого уровня, на котором звездная болезнь существует сегодня в обществе, я не дошел. Извините, пожалуйста, не получилось!

Юрий Антонов и сейчас остается очень востребован публикойФото: фотохроника ТАСС.

- Вы халтуру не прощаете, стремитесь к тому, чтобы все было идеально. Всегда таким были?

- У меня были родители были очень порядочные люди. Отец, на мой взгляд, был чрезвычайно порядочным человеком, прошел всю войну, служил в Советской армии. И, конечно, я брал с него пример, хотя во многом с ним не соглашался. Он был суровый уверенный коммунист. Таких людей в сегодняшней Коммунистической партии нет. Я воспитывался в семье военнослужащего, а это уже о многом говорит. Мать была простым человеком, тоже очень порядочным, веселым, незлорадным…

«С УДОВОЛЬСТВИЕМ СМОТРЮ ПРОГРАММЫ ПРО НЛО»

- Мы с вами общаемся сразу после того, как в Китае отметили Новый год. Вы верите в гороскопы?

- Трудно сказать. Я увлекаюсь этими историями - гороскопы, НЛО, какие-то неразгаданные тайны нашей планеты… С удовольствием смотрю программы «Рен-ТВ», знаком с Игорем Прокопенко, считаю его человеком очень знающим. Может быть, я нахожусь под магией всего этого, но мне это нравится, смотрю такие программы с большим удовольствием.

- Один известный составитель гороскопов назвал вас «фартовым» человеком…

- Фартовый — немножко блатное слово! (Смеется). А я совсем не блатной. Для меня все люди — люди. И те которые наверху, и те, которые внизу, и те, которые посередине. Потом, фартовый - это тот, кто лежит на постели, а ему падает со всех сторон. Если кому-то повезло отхватить кусок пирога в виде сталелитейных заводов или нефтяных вышек, это — фарт. А весь мой фарт — это работа, тяжелая и немножко нервная. Если бы я не работал, и фарта бы никакого не было. Студийная работа вообще трудная — спросите у любого звукорежиссера или композитора. Во всяком случае, раньше было так. Сегодня на вооружении любого музыканта - технологии, компьютеры, так называемые плагины. Все можно скачать в интернете и делать что-то похожее. Но оригинальный аналоговый звук непобедим. Может быть, придет время, когда цифровая технология достигнет уровня аналоговой, но пока… Я человек старого времени, я люблю все живое, натуральное. Придет время, и, думаю, довольно скоро, когда люди немножко образумятся и начнут опять слушать живое. Сейчас многие покупают виниловые пластинки, потому что их звук значительно лучше воспринимается человеком, чем звук с цифровых CD. Даже человек, не сведущий в музыке, может отличить аналоговый звук от цифрового, потому что душа его воспринимает по-другому!

- А что вы слушаете? Кого из исполнителей любите?

- Сейчас у меня нет времени кого-то любить или не любить. Я практически не слушаю музыку. Голова болит от этого. Слушаю собственные произведения, которые сочиняю, сидя за роялем - на это меня хватает!

- Почему сейчас нет такой музыки, которая была в СССР?

- Потому что уже нет такой страны, и никогда больше не будет. Там были свои проблемы, и достаточно большие. Особенно все, что связано с бытом простого человека. Но было и много хорошего. Например, состояние души: душа процветала. Душа — не только то, что звучит по радиостанциям. Это всеобъемлющее чувство, когда один человек душой ощущает другого! Это невозможно перенести в наше время, потому что тогда и люди, и отношения были совершенно другими. Поэтому приходится уединяться и иметь минимум общения - становится как-то спокойно от этого.