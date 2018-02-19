2018-02-19T01:31:45+03:00
Экономика

Центробанк - о волне онлайн-разводок: Мошенники переключаются с пенсионеров на молодежь и детей

О финансовых аферах и борьбе с ними корреспонденту «КП» рассказал Валерий Лях, директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России
Евгений БЕЛЯКОВdd_money
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Мошенники переключаются с пенсионеров на молодежь и детейМошенники переключаются с пенсионеров на молодежь и детейФото: EAST NEWS
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«ДЛЯ ПОИСКА ЖЕРТВ ИСПОЛЬЗУЮТ ДАЖЕ ФОТО В СОЦСЕТЯХ»

- Валерий, как сегодня ловят своих жертв финансовые мошенники?

- В зоне риска все, у кого есть выход в глобальную сеть.

- А кто главная целевая аудитория жуликов?

- Раньше это были люди старшего поколения, теперь зачастую ориентируются на молодежь. В любом случае это люди с низким уровнем финансовой грамотности. Мошенники маскируют свои предложения под реальные инвестиционные инструменты, которые на слуху. Например, раньше было много лже-форекс-компаний (форекс-компании зарабатывают на колебаниях биржевых курсов валют, лжефорекс-компании просто собирают под такие игры деньги, но, как правило, даже никуда их реально и не вкладывают, обратно вы ничего не получите. - Ред.). А сейчас схемы крутятся вокруг покупки криптовалюты. Для поиска жертв используют социальные сети и ту информацию, которую жертвы сами размещают о себе - вплоть до фотографий в Инстаграмме.

- Как это происходит?

- Собирают данные о человеке. И готовят настолько персонализированное мошенническое предложение, что жертва вообще не чувствует подвоха. Например, если известно, что человек обращался в банк за кредитом, ему звонят и говорят, что кредит одобрен. И просят внести небольшой первоначальный взнос.

- По вашим оценкам, сколько людей пострадало от таких схем за последний год? Какова сумма потерь?

- Подсчитать реальное количество пострадавших сложно. Обычно финансовые потери одного человека невелики, бывает и меньше 500 рублей, поэтому люди, как правило, никуда не обращаются. Но с помощью современных технологий мошенники могут вовлечь в свои схемы очень большое количество людей, а издержки минимальны.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

«ДЕЙСТВУЕМ ЗАРАНЕЕ, БЛОКИРУЕМ САЙТЫ»

- Есть примеры лохотронов с сотнями пострадавших. Они обращаются в полицию и прокуратуру, но там не усматривают состава преступления. А жулики остаются на свободе.

- Таких историй было много в 2014 - 2015 годах. Преступный умысел очень сложно доказать. Наша сверхзадача - неотвратимость наказания для всех организаторов таких схем. Но сам Банк России применить меры к таким преступникам не может, поэтому плотно работаем с правоохранителями.

В феврале мы открыли Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. Его задача - выявлять и пресекать новые мошеннические схемы. В центре будет собираться и анализироваться информация о подозрительной деятельности на ниве финансовых услуг со всей страны. Обновляться методики по выявлению мошенников и вырабатываться инструкции, разъяснительные материалы, в том числе для правоохранительных органов. Дополнительно во всех главных управлениях Банка России созданы специальные отделы по борьбе с финансовыми аферистами.

- То есть вы сможете выявлять таких мошенников на ранней стадии, когда еще нет пострадавших?

- Стараемся работать так. У нас разработана автоматизированная система, выявляем мошенничество на основании определенных признаков. Дальше собираем пакет документов - информацию о схеме, ее организаторах, доказательства противоправной деятельности и передаем его правоохранителям. Плюс реагируем на обращения граждан. Каждый может написать нам и сообщить о подозрительной схеме (см. «Полезная ссылка»).

- Жулик в рекламе предлагает нереальные 30% годовых - уже этот факт можно считать доказательством преступного умысла?

- Гарантировать доход может только банк и только по вкладам. По всем остальным финансовым инструментам никто не может ничего обещать. Или если вам говорят, что ваши инвестиции где-то застрахованы, - это тоже обман. В реальности такой страховки для частных инвесторов не существует. Кстати, за подобную недостоверную рекламу можно привлечь к ответственности.

- Есть управа на сайты, которые рекламируют такие услуги?

- С прошлого года мы блокируем доступ к сайтам компаний, предлагающих мошеннические услуги на финрынке. За год заблокировали более 800 таких страниц, в том числе 160 лжебанков, 62 - лже-МФО, 111 - лже-страховщиков и 45 финансовых пирамид.

ОСТОРОЖНО - КРАПЛЕНЫЕ КАРТЫ

- Появился новый развод. Мошенники звонят по случайным номерам. Если трубку взял ребенок, ему говорят, что он выиграл крупный приз, и просят продиктовать номер банковской карты родителей и CV-код с обратной стороны. Но им при этом ничего не говорить. Мол, сюрприз будет.

- Мошенники стали вовлекать даже детей. В интернете появились целые схемы, рассчитанные именно на них. Например, в мобильных играх и приложениях. Там им предлагают обменять их реальные деньги (например, на мобильном счете) на какие-то виртуальные знаки. Или без их ведома подключают к какой-нибудь платной подписке.

- А это разве обман? Во многих онлайн-играх сейчас можно покупать виртуальные вещи за реальные деньги...

- Есть компании, которые занимаются этим легально. Но много тех, которые просто мошенничают, заманивают обманным путем. Мы видим, что все больше платежей уходит на подобные подписки. А потом родители не понимают, куда у их детей исчезают деньги.

Три самых актуальных развода.

Три самых актуальных развода.

КСТАТИ

«Уникальные теплицы на юге и золотые пески на Севере»

- Остались ли те, кто работает по старинке? Или все ушло в онлайн?

- Прямое общение с людьми все-таки эффективно, и мошенники об этом знают. Недавняя история в северных регионах, где люди хорошо зарабатывают. Туда приехали очередные Остапы Бендеры и предложили вложиться в строительство теплиц по выращиванию уникальных помидоров и огурцов. Многие поверили и отдали свои деньги, надеясь в будущем стать собственниками успешного бизнеса. Другая история - ездят, наоборот, по южным регионам по деревням и предлагают вложить деньги в перспективные месторождения. Якобы в Сибири открыли новые залежи нефти или золота. Посыл такой: давайте вложимся в разработку и будем получать регулярный доход ежемесячно. Но это сказки, а не инвестиции.

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