От микрофона до ножа - один шаг: Кто и зачем нападает на звезд российской эстрады

СЕГОДНЯ 01:26 2018-02-19T01:31:45+03:00

После того, как диджея Smash избили за отказ сделать селфи с поклонником, «Комсомолка» решила вспомнить, на кого еще и по каким причинам нападали фанаты-маньяки

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Слава - это хорошо. Ты зарабатываешь много денег, гаишники не выписывают тебе штрафы за нарушения… Но есть у популярности и обратная сторона. Недавно модный диджей Smash в пермском ночном клубе согласился сделать селфи с эмоциональным поклонником. Тот захотел сфотографироваться со звездой еще раз, Smash отказался - и поклонник просто избил его… Этот случай заставил нас вспомнить, на кого еще и по каким причинам нападали фанаты-маньяки.

Ани Лорак напугали поцелуями

В этом году на премии Муз-ТВ Ани Лорак появилась на красной дорожке с супругом Муратом. Но это не остановило некоего мужчину, который бросился к Лорак и начал осыпать ее поцелуями, попробовал сорвать платье. «Я подумала, что это часть шоу, - вспоминала она. - Но потом увидела его глаза и поняла, что человек находится в состоянии аффекта».

Витас и экзальтированный амбал. Фото: youtube.com и Иван ВИСЛОВ

Витас и экзальтированный амбал

Певец выступал в Приозерске. Только разошелся, как вдруг сзади подкрался крупный мужик и начал душить певца. Один из музыкантов ударил нападавшего гитарой, но это не помогло. Амбал раскидал даже подоспевших на помощь полицейских! Его все же доставили в отделение. Протрезвев, он заявил, что это была пьяная выходка, а не покушение. Хулигана оштрафовали на 600 рублей и отпустили.

На Ольгу Бузову набросились в Эмиратах. Фото: youtube.com

На Ольгу Бузову набросились в Эмиратах

Конечно, не всем нравится Бузова, но надо все-таки держать себя в руках! А то вот недавно в Дубае на ее концерте на сцену залез мужик. Начал вырывать у девушки микрофон, потом обхватил ее сзади, пытаясь повалить на пол… Охрана увела пьяного товарища. Артистка расстроилась: «Мне страшно, что в настоящее время поднять руку на девушку становится возможным. Мне плохо от одной только мысли, что незнакомый мне человек по какой бы то ни было причине позволяет себе толкать, пинать и набрасываться на меня».

Гнойный получил люлей от интеллигентов. Фото: youtube.com

Гнойный получил люлей от интеллигентов

Рэпер Гнойный стал дико популярным после батла с Оксимироном. Парня встретили у клуба «Аврора» в Санкт-Петербурге, куда он шел на свой же концерт; «предъявили» за его тексты, потребовали извиниться за «неприличную» лексику - мол, дети слушают! Вот что значит культурная столица и люди, воспитанные на Баратынском и Бродском.

Гнойного побили, но опять же не сильно, а скорее интеллигентно. Рэпер вызвал полицию, написал заявление, но от госпитализации отказался, так как серьезных травм у него не было. А на концерте сказал, что его могут бить сколько угодно: выступать он все равно будет и дальше.

София Ротару и фанатка-бомбистка

Чаще всего на звезд «охотятся» мужчины, но бывают случаи, когда и дамы начинают вести себя неадекватно. Четыре года фанатка из Тулы преследовала Софию Ротару. Начиналось все мирно: женщина ездила за любимой певицей на гастроли. Но потом любовь превратилась в манию: она круглосуточно звонила Софии Михайловне и представителям ее менеджмента, угрожала облить певицу кислотой или утопить ее внучку, если Ротару не улыбнется персонально ей на концерте. Еще она звонила в залы, где планировались концерты Ротару, и говорила, что взорвет всех зрителей, если ее не пустят на шоу. В дело вмешалась полиция, девушку осудили на 3 года условно. Больше про нее ничего слышно не было.

Алсу и Глюк'оzу хотели заставить готовить борщи

Несколько лет семью Алсу терроризировал самый настоящий маньяк. Мужчина писал артистке безумные сообщения, присылал угрозы, постоянно названивал, один раз даже приехал к дому. Когда пошли угрозы родным и близким певицы и окончательно стало ясно, что поклонник нездоров психически, супруг Алсу, Ян Абрамов, обратился в милицию. Маньяка задержали. Он рассказывал о безумной взаимной любви с артисткой - мол, они три года переписываются в интернете… Оказалось, его помешательство началось с одной неосторожной фразы певицы в интервью: еще незамужняя Алсу сказала журналистам, что у нее нет парня. Фанат решил попытать счастья. Его поместили в психиатрическую лечебницу, но и после лечения он продолжал преследовать певицу.

Ровно такая же история была и у Глюк'оZы - несколько лет маньяк преследовал ее в сети, просил уйти от мужа, говорил, что она должна готовить ему борщи. Писал ей во всех соцсетях, пытался преследовать в реальной жизни. Певице пришлось всюду ходить с телохранителем. В итоге опять же с помощью супруга, Александра Чистякова, маньяка обнаружили и обезвредили.

Алла Пугачева и прожорливый поклонник

Примадонну тоже не обошли своим вниманием экзальтированные фанаты. Не так давно к замку Аллы и Максима Галкина заявилась женщина в хиджабе, с сумкой, в которой была экстремистская литература. Как выяснили в полиции, 45-летняя Мадина прибыла из Назрани, чтобы увидеть своего кумира; ей привиделось, что Примадонна хочет с ней поговорить.

В 1988 году случилась еще более жуткая история: фанат певицы неделю жил в вентиляционной трубе дома Аллы (!) и питался едой, которую потихоньку подворовывал у нее с кухни. В милиции странный человек объяснил, что писал артистке письма, а она почему-то не отвечала - вот он и решил нанести ей визит.