Екатерина Гордон - Виталию Милонову: Нужно не запрещать аборты, а заставлять трусливых мужиков платить алименты

СЕГОДНЯ 01:42 2018-02-19T03:02:04+03:00

Известная журналистка, еще недавно выдвигавшаяся в Президенты России, поспорила с депутатом Госдумы в эфире Радио «Комсомольская правда» о том, как заставить девушек не убивать своих неродившихся детей

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СТАРЫЕ ВЕДЬМЫ МОЛОДЕЮТ, ПИТАЯСЬ МЛАДЕНЦАМИ

«КП»: - Тут ВЦИОМ спросил у россиян: «Всегда ли предосудительно, если женщина делает аборт из-за низкого дохода?» 28% категорично ответили да. 38% сказали, что только в некоторых случаях. Пугают ли вас такие цифры?

Милонов: - Люди получают ложную информацию. Говорите честно: «Мы можем разрешить убийство малышей, потому что у нас мало детсадов». Это цинично, жутко, но правдиво. Большинство наших медицинских чиновников связаны с фармацевтическими компаниями. Те берут тела убитых младенцев-эмбрионов, перемалывают их в миксере и вкалывают в виде вакцины, чтобы молодящиеся ведьмы сохраняли свою свежесть.

Гордон: - Лично я отношусь к абортам негативно, я их не делала, у меня двое детей. Но странно взрослому человеку что-то запрещать делать со своим организмом. Поймите, мы не можем принуждать кого-то быть хорошим. Да и нет у нас реальной статистики по абортам. Я была свидетелем, как женщины шли на эту операцию и находили за деньги врачей, которые не писали им ничего в медкарту. Не хотят люди таким светить!

«КП»: - На эту тему в одном из своих эфиров высказывался известеный журналист Александр Невзоров: «Надо раз и навсегда провести четкую линию. Вот верующим аборты нельзя. Им запрещает их вера. А всем остальным - по их удобству и желанию. Наука определилась. Нигде, кроме обостренно религиозных стран, этот вопрос не стоит».

Милонов: - Знаете, пускай Невзорову отвечают его любимые лошадки: «И-го-го!» В заключении МГУ, кафедры эмбриологии, сказано: ребенок - не часть тела женщины.

Гордон: - Пусть тогда юридическую ответственность несет и мужчина. У нас мамы после развода тягают на себе детей.

ГИНЕКОЛОГИ УСТРОИЛИ МНОГОмиЛЛИАРДНЫЙ БИЗНЕС

«КП»: - Екатерина, за 2016 год в России было сделано около 1 миллиона абортов. А родилось более 2 миллионов детей. Как же остановить женщин без запретов?

Гордон: - Чаще всего к такой операции прибегают девочки, которые остаются нищие на улице. Матери должны получать достойные алименты. Налоговой надо расследовать доходы мужчин, которые бежали из семьи. А то мужик отчитывается о зарплате в 10 тысяч рублей и платит с нее одну четвертую маме своего ребенка. Остальные заработки уводит в тень. Вы хотите всю ответственность сбагрить на женщину?!

Милонов: - Ни в коем случае! Давайте поймем, с чем мы играем. Российское здравоохранение не признает аборт убийством.

Гордон: - Ну что вы, его признают убийством после второго месяца беременности.

Милонов: - А это убийство с момента возникновения жизни. С момента оплодотворения клетки.

Гордон: - Есть люди, которые сдают свой оплодотворенный материал в спецхранилище. То есть вы полагаете, что в этих банках спермы томятся пленные люди?

Милонов: - Наука говорит...

Гордон: - Так наука не считает оплодотворенную клетку человеком!

Милонов: - Главная кафедра эмбриологии нашей страны признает, что это уже человек. А ваши гинекологи знаете сколько получают за каждый абортированный материал, из которого делают уколы от старости? Это многомиллиардный бизнес! В стране убивают ежедневно больше 30 тысяч детей.

Валерий (слушатель Радио «КП» - по телефону): - Лучше роди и отдай в детдом, если не можешь воспитать сам.

Милонов: - Женщина отдает туда своего ребенка из-за трудностей в жизни. Для меня эта девушка человечнее, чем та, которая идет на аборт. Она хотя бы не убийца. У меня трое приемных детей. От двух мамы отказались, а третью, дочку, даже не в детдом сдали, а выкинули на улицу.

Гордон: - Девчонки отказываются от грудничков, потому что не знают, на что они будут их кормить. Козлов, которые бросают семью, очень много. Но подумайте десять раз, прежде чем идти к врачу, чтобы избавиться от плода. Ведь однажды вы об этом можете пожалеть.

«КП»: - Многие говорят, что запрет абортов приведет к подпольным операциям и «прыжкам беременных со шкафа», как в Советском Союзе. Мы позвонили еще и известной писательнице, феминистке Марии Арбатовой. Он сказала: «Когда я, бойкая молодуха, купила дачу в украинском селе, мне соседские старухи стали рассказывать свои рецепты. Не буду их упоминать, чтобы никто не воспользовался. Я только спрашивала у них, как они остались живы. На что мне соседка сказала: «Да уж вся синюшная лежала, поп пришел и отмолил». Думаю, нужно вводить половое просвещение. Ведь у нас аборт молодеет. Первый раз девочкам кажется, что ничего не будет. Они обжигаются и только потом учатся предохраняться.

А ЧТО ГОВОРИТ МЕДИЦИНА?

«КП»: - С нами на связи по телефону гинеколог, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе. После какого срока нельзя прерывать беременность?

Лордкипанидзе: - Законодательно - после 12 недель. А по медпоказаниям можно в любое время. Но это уже искусственные роды. Тут от хотелок ничего не зависит. Собирают консилиум врачей, и они уже берут анализы и определяют жизнеспособность плода.

«КП»: - Можно ли признать оплодотворенную клетку жизнью?

Лордкипанидзе: - Если мы говорим о зарождении жизни, то это происходит в момент слияния двух клеток. Но это чисто биологический механизм. Червяка разрежьте на две половины, и каждая частичка будет жить. И говорить об эмбрионе как человеке все же нельзя. В утробе идет только его формирование.