«Стыдно у кого видно»: девушка Смолова похвасталась фото в откровенном платье без нижнего белья

СЕГОДНЯ 13:20 2018-02-19T13:33:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на то, что Федор Смолов форвард ФК «Краснодар» избранниц он предпочитает преимущество из Ростова. Ну есть у него такая слабость. Эффектную ростовчанку Викторию Лопыреву после двух лет гражданского брака заменила не менее яркая модель Юлия Левченко. И надо отметить, обсуждают новую пассию игрока «Краснодара» не менее, чем Амбассадора Чемпионата мира.

А как не обсуждать, если девушка регулярно заставляет чаще биться мужские сердца, выкладывая откровенные фото в инстаграме. Вот и накануне девушка Смолова порадовала подписчиков пикантной фотографией в story, где предстала в очень откровенном платье без нижнего белья. Как отреагировали на такой смелый наряд подписчики можно только догадываться, откликов под видео оставить можно только в личных сообщениях, но уверены, что их модели пришло немало.

Девушка Смолова порадовала подписчиков пикантной фотографией. Фото: instagram.com/yulianna_ys

Напомним, о романе 26-летней модели и лучшего бомбардира чемпионата России последних двух лет Фёдора Смолова стало известно летом прошлого года. До этого футболист встречался с известной телеведущей, послом Чемпионата мира — 2018 Викторией Лопырёвой. Также полгода у спортсмена был яркий роман с моделью Мирандой Шелией, она даже приезжала болеть за возлюбленного на чемпионат Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Instagram новой девушки Федора Смолова: "Феррари", экзотические путешествия и горячие наряды

Какая ростовчанка не любит красиво выступить, да так, чтобы подруги потом кусали локти от зависти? Наверняка совместное фото Юлии с дизайнеромДоменико Дольче (бренд Dolce&Gabbana) на открытии самого большого бутика в Европе имело успех в ее окружении. Как и милый снимок с церемонии премии "Муз-ТВ" в Олимпийском. (подробности)