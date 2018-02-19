Актриса из сериала «Доктор Хаус» обвинила Мэрилина Мэнсона в домогательствах

СЕГОДНЯ 13:50 2018-02-19T14:15:29+03:00

Шарлин отметила, что эпатажный артист домогался не только к ней, а ко всем девушкам, которые были на съемочной площадке Фото: EAST NEWS

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Актриса Шарлин Йи, известная по роли доктора Чи Пак в сериале «Доктор Хаус», обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Об этом актриса написала в своем микроблоге. «Даже не начинайте про Мэнсона. Да, это случилось очень давно — в последний сезон «Доктора Хауса» он пришел на съемочную площадку, потому что был огромным фанатом шоу, и домогался к каждой женщине», —призналась звезда.

Шарлин отметила, что эпатажный артист домогался не только к ней, а ко всем девушкам, которые были на съемочной площадке. Певец подходил к каждой и спрашивал, готовы ли они попробовать определенные сексуальные позы с ним. Любой отказ Мэнсон воспринимал очень агрессивно и начинал ругаться матом. При этом когда слово «нет» он услышал от Йи, то обозвал ее «китайским мужчиной». Певица считает, что певца серьезные проблемы с психикой, и ему нужна помощь специалиста. Сам музыкант пока никак не отреагировал на эти обвинения.

Любой отказ Мэнсон воспринимал очень агрессивно и начинал ругаться матомФото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом сам Мэнсон осенью 2017 года выгнал из своей рок-группы басиста Твигги Рамиреса после того, как вокалистка панк-группы Jack Off Jill Джессика Адамс обвинила того в изнасиловании. Насилие срока давности не имеет решил музыкант и попрощался со своим коллегой и старым другом, с которым прошел долгий путь с самого начала карьеры группы Marilyn Manson.