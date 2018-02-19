Лобода прокомментировала слухи о беременности

СЕГОДНЯ 19:40 2018-02-19T21:13:27+03:00

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В этот понедельник, 19-го февраля, в эфир Радио «Комсомольская правда» пришла певица Светлана Лобода. Артистка рассказала про свое новое шоу - певица планирует в конце октября собрать аж пять «Крокусов». Но пока официально объявлены две даты - 25 и 26 октября. Так же артистка прокомментировала слухи о своей беременности. Их спровоцировало пышное платье, в котором Светлана на недавнем шоу, посвященном Дню всех влюбленных. Народ начал писать - мол, Лобода ждет второго ребенка (от брака с танцором Андреем Царем у певицы есть дочь, Евангелина). И что ее отпуск в Америке - как раз то самое время, которое она проведет в ожидании пополнения в семействе. Светлана ответила и на этот вопрос: «Я тоже это это читала. Уже пятый год. Мы с моим продюсером, Нателлой Крапивной, над такими «новостями» смеемся. Мол, а сколько слон вообще вынашивает ребенка (если что - от 18 до 22 месяцев, авт.)? А вообще я люблю сплетни. Я, как Алла Борисовна, великая женщина - чем больше говорят, тем больше популярна.

Светлана Лобода в редакции "Комсомолки".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас я целиком и полностью посвящаю себя сцене и дочке. К несчастью, дома бываю крайне редко, поэтому мы с Евангелиной очень ждем поездки в Америку, чтобы провести хотя бы несколько недель вместе», — добавила певица. И сказала, что сейчас ни у кого из ее поклонников, которые хотели бы составить ее счастье, практически нет шанса с ней познакомиться - разве что в самолете, когда она летит с одного концерта на другой.