2018-02-24T15:34:57+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии беглого рецидивиста поймали спустя 23 года: о нем полиции сообщили родственники

За это время мужчина успел отбыть другой срок за убийство [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Бывшего зека поймали спустя 23 года. Фото: youtube.comБывшего зека поймали спустя 23 года. Фото: youtube.com
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Оперативники Управления уголовного розыска МВД России выявили в одном из сел Кабардино-Балкарской Республики 45-летнего местного жителя, который совершил преступление под чужим именем и сильно огорчил родственников, когда вернулся домой через 23 года.

Близкие нежданного гостя не приняли: они уже давно решили, что он погиб, и несколько лет назад даже подали заявление в суд, который признал пропавшего без вести мужчину умершим. Наследники уже давно поделили его имущество, а часть успели распродать. Потому, узнав о "воскрешении", предпочли обратиться в полицию.

"При проверке документов удостоверение личности мужчины вызвало сомнения в подлинности. Дактилоскопическая экспертиза позволила установить личность задержанного. Как выяснилось, мужчина в 1993 году был приговорен Тамбовским областным судом к 15 годам лишения свободы за совершение ряда тяжких преступлений. В 1995 году он совершил побег из исправительной колонии. Прибыв в один из городов на севере России, беглец обзавелся поддельным паспортом. И в 2008 году за совершение убийства мужчина был снова осужден уже под другим именем. В 2017 году, отбыв наказание, он вернулся в Кабардино-Балкарию, - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанного передали бойцам Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний. В отношении "воскресшего" жителя Кабардино-Балкарской Республики возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "подделка документов".

Теперь, из-за совершенного в прошлом побега, задержанному предстоит отбыть оставшийся срок в местах лишения свободы. К нему может добавиться новый - за подделку документов.

Родственники сообщили полиции о возвращении рецидивиста.

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