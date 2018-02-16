2018-02-16T07:17:04+03:00
Спорт

Серебряный призер Олимпиады 2018 Никита Трегубов: "Я так кричал после финиша, что сорвал голос!"

Наш спортсмен обошел легендарных братьев Дукурсов, уступив лишь корейцу в Пхенчхане
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments2
Никита Трегубов празднует победу с тренером.Никита Трегубов празднует победу с тренером.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

У сборной России - второе серебро на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане! Его 16 февраля рано утром добыл для нас скелетонист Никита Трегубов. 23-летний спортсмен по итогам четырех заездов показал второе время на трассе в Пхенчхане - 3 минуты 22,18 секунды. Впереди него оказался лишь лидер Кубка мира этого сезона Юн Сунгбин - 3 минуты 20,55 секунды. Позади - Дом Парсонс из Великобритании - 3 минуты 22,20 секунды.

Никита Трегубов на олимпийской трассе в Пхенчхане. Фото: REUTERS

Никита Трегубов на олимпийской трассе в Пхенчхане.Фото: REUTERS

Особый "шик" этого результата - это 4 и 5 места латышских спорстменов Мартинса и Томаса Дукурса. Два прибалта уже не раз критиковали наших атлетов и становились участниками скандальных фильмов немца Хайо Зеппельта о допинге. А в Сочи они уступили нашему Александру Третьякову. На Игры 2018 в Пхенчхан Третьяков не попал из-за санкций МОК, хотя и выиграл в Спортивном арбитражном суде, вернув себе звание Олимпийского чемпиона Сочи. И вот теперь Дукурсы вновь уступают россиянину, теперь - молодому Никите Трегубову уже на трассах корейского Пхенчхана.

- Американцы. Они со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. А, и еще британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли они. Американцы политически против нас настроены. Мне без разницы, - пишет "Спорт-Экспресс".

После завершения соревнований в интервью порталу Teamrussia.pro Трегубов довольно позитивно и эмоционально прокомментировал успешное выступление:

Поздравления от латыша Мартинса Дукурса. Фото: REUTERS

Поздравления от латыша Мартинса Дукурса.Фото: REUTERS

- Я до сих пор поверить не могу. Это всё с помощью Бога, только ему было известно, кто сможет взять медаль. Я не верил и сейчас не верю, пока не осознаю этого. Это был очень сложный сезон, самый сложный: и для меня, и для всей команды. Вообще непонятно было до последнего: как, что, когда. Сейчас были эмоции, которых никогда в жизни не было. Перед каждым заездом я думал о семье, о близких, о доме, обо всём хорошем, старался не волноваться. У меня получилось проехать стабильно четыре заезда.

Наш серебряный призер признался, что эта медаль для него важна и посвятил ее всем, кто помог ему добиться этого результата.

Церемония награждения нашего спортсмена. Пока что - с сувенирным талисманом Олимпиады тигренком Сухораном. Фото: REUTERS

Церемония награждения нашего спортсмена. Пока что - с сувенирным талисманом Олимпиады тигренком Сухораном.Фото: REUTERS

- Мы доказали, что можем завоевывать медали в таком маленьком составе. Посвящаю медаль своим родным, близким, отстраненным ребятам и бабушке Александре Андреевне. Она ушла из жизни в прошлом году, так ждала Олимпиаду и не дождалась, - приводит слова Никиты Трегубова Teamrussia.pro.

Трегубов признался, что сорвал голос, празднуя в морозном Пхенчхане свое серебро:

Никита Трегубов достаточно эмоционален, узнав о своем олимпийском серебре. Фото: REUTERS

Никита Трегубов достаточно эмоционален, узнав о своем олимпийском серебре.Фото: REUTERS

- Я так кричал, что чуть-чуть сорвал голос. Скорее всего, это моя заслуженная награда, на Олимпиаде просто так ничего не бывает. Но я был готов к любому исходу событий.

Для сборной России эта медаль - шестая на Олимпиаде в Пхенчхане. У нас 2 серебра и 4 бронзы по итогам недели соревнований. Но впереди еще много стартов.

Наш Никита Трегубов в компании других призеров Олимпиады в мужском скелетоне. Фото: REUTERS

Наш Никита Трегубов в компании других призеров Олимпиады в мужском скелетоне.Фото: REUTERS

СПРАВКА "КП"

Никита Трегубов родился 14 февраля 1995 года в Красноярске. Тренируется у Анжелики Бакаевой. Лучший результат в карьере на чемпионатах мира - бронза в 2017 году в Кенгисзее. На чемпионатах Европы был третьим в 2016 году в Санкт-Морице и вторым в Иглсе в 2017 году.

На Олимпиаде в Сочи занял шестое место. Спустя 4 года добыл в Пхенчхане уже серебряную медаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Серебряный призер Олимпиады Никита Трегубов пришел в скелетон из футбола

Начинал ведь Никита Трегубов с футбола. У его родителей была четкая жизненная позиция, что спорт – это важно для развития ребенка. Поэтому в шесть лет папа привел его на манеж «Енисей» и поручил тренеру: научите его мяч гонять.

Мяч Никита гонял девять лет, у него прекрасно получалось. По комплекции был покрупнее сверстников, пошустрее – наставники нарадоваться на него не могли. А к подростковому периоду, когда игроки команды более-менее выровнялись, преимущества Никиты ушли. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Россия - Словения 16 февраля 2018: прямая онлайн-трансляция матча турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчхане
Хоккей, матч Россия - Словения. Прямая онлайн-трансляция состоится 16 февраля 2018 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчхане
Олимпийский Пхенчхан глазами Дарьи Асламовой: пиво вместо водки, случайные знакомства и поцелуи на ветру
Из-за ураганного ветра и метели на Олимпиаде отменены все соревнования под открытым небом. Что происходит, когда нет состязаний — об этом в репортаже нашего спецкора
Томас Бах встретился с российскими спортсменами и лично объяснил причины недопуска на Олимпиаду
Президент МОК пришел к нашим атлетам запросто, в спортивном костюме, и произвел впечатление доброго дедушки, у которого нашлось время откровенно поговорить с внуками [видео]
Словакия - Россия 14 февраля 2018: прямая онлайн-трансляция матча турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчхане
Хоккей, матч Словакия - Россия. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 февраля 2018 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчхане
Новости 24
Ким Чен Ын почтил в мавзолее память своего отца Ким Чен Ира
ВМФ РФ поразил более 1250 целей террористов за время операции в Сирии
Стало известно, какой будет погода в Москве на 16 февраля 2018 года
Вложения России в ценные бумаги США выросли почти на 19%
В МВД назвали самую используемую сеть для продажи наркотиков
Скелетонист Никита Трегубов завоевал серебро на Олимпиаде в Пхенчхане
На борту военного корабля Тихоокеанского флота во Владивостоке возник пожар
Террорист Брейвик впервые заявил о раскаянии
Встреча Тиллерсона и Эрдогана длилась более трех часов
Минобороны: Россия восстановила свое военное присутствие в Мировом океане
Член МОК из Великобритании покидает ОИ-2018 из-за драки с охранником
Белый дом обвинил Россию в организации кибератаки вирусом NotPetya
Суд признал миграционный указ Трампа дискриминирующим мусульман
Дамаск договорился с курдами о размещении частей сирийской армии в Африне
Ученые подтвердили влияние полуфабрикатов на риск развития онкологии
В Совфеде «Искандеры» под Калининградом назвали симметричным ответом НАТО
Суд отказал стрелку из Флориды в освобождении под залог
Ученицы школы в Паркленде рассказала о странностях флоридского стрелка
Матч Спартак - Атлетик: москвичи уступили в Лиге Европы 1:3
Новые российские крылатые ракеты вызывают обеспокоенность Пентагона
ФБР предупредили о стрелке из флоридской школы полгода назад