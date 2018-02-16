Серебряный призер Олимпиады 2018 Никита Трегубов: "Я так кричал после финиша, что сорвал голос!"

СЕГОДНЯ 06:56 2018-02-16T07:17:04+03:00

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У сборной России - второе серебро на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане! Его 16 февраля рано утром добыл для нас скелетонист Никита Трегубов. 23-летний спортсмен по итогам четырех заездов показал второе время на трассе в Пхенчхане - 3 минуты 22,18 секунды. Впереди него оказался лишь лидер Кубка мира этого сезона Юн Сунгбин - 3 минуты 20,55 секунды. Позади - Дом Парсонс из Великобритании - 3 минуты 22,20 секунды.

Никита Трегубов на олимпийской трассе в Пхенчхане.Фото: REUTERS

Особый "шик" этого результата - это 4 и 5 места латышских спорстменов Мартинса и Томаса Дукурса. Два прибалта уже не раз критиковали наших атлетов и становились участниками скандальных фильмов немца Хайо Зеппельта о допинге. А в Сочи они уступили нашему Александру Третьякову. На Игры 2018 в Пхенчхан Третьяков не попал из-за санкций МОК, хотя и выиграл в Спортивном арбитражном суде, вернув себе звание Олимпийского чемпиона Сочи. И вот теперь Дукурсы вновь уступают россиянину, теперь - молодому Никите Трегубову уже на трассах корейского Пхенчхана.

- Американцы. Они со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. А, и еще британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли они. Американцы политически против нас настроены. Мне без разницы, - пишет "Спорт-Экспресс".

После завершения соревнований в интервью порталу Teamrussia.pro Трегубов довольно позитивно и эмоционально прокомментировал успешное выступление:

Поздравления от латыша Мартинса Дукурса.Фото: REUTERS

- Я до сих пор поверить не могу. Это всё с помощью Бога, только ему было известно, кто сможет взять медаль. Я не верил и сейчас не верю, пока не осознаю этого. Это был очень сложный сезон, самый сложный: и для меня, и для всей команды. Вообще непонятно было до последнего: как, что, когда. Сейчас были эмоции, которых никогда в жизни не было. Перед каждым заездом я думал о семье, о близких, о доме, обо всём хорошем, старался не волноваться. У меня получилось проехать стабильно четыре заезда.

Наш серебряный призер признался, что эта медаль для него важна и посвятил ее всем, кто помог ему добиться этого результата.

Церемония награждения нашего спортсмена. Пока что - с сувенирным талисманом Олимпиады тигренком Сухораном.Фото: REUTERS

- Мы доказали, что можем завоевывать медали в таком маленьком составе. Посвящаю медаль своим родным, близким, отстраненным ребятам и бабушке Александре Андреевне. Она ушла из жизни в прошлом году, так ждала Олимпиаду и не дождалась, - приводит слова Никиты Трегубова Teamrussia.pro.

Трегубов признался, что сорвал голос, празднуя в морозном Пхенчхане свое серебро:

Никита Трегубов достаточно эмоционален, узнав о своем олимпийском серебре.Фото: REUTERS

- Я так кричал, что чуть-чуть сорвал голос. Скорее всего, это моя заслуженная награда, на Олимпиаде просто так ничего не бывает. Но я был готов к любому исходу событий.

Для сборной России эта медаль - шестая на Олимпиаде в Пхенчхане. У нас 2 серебра и 4 бронзы по итогам недели соревнований. Но впереди еще много стартов.

Наш Никита Трегубов в компании других призеров Олимпиады в мужском скелетоне.Фото: REUTERS

СПРАВКА "КП"

Никита Трегубов родился 14 февраля 1995 года в Красноярске. Тренируется у Анжелики Бакаевой. Лучший результат в карьере на чемпионатах мира - бронза в 2017 году в Кенгисзее. На чемпионатах Европы был третьим в 2016 году в Санкт-Морице и вторым в Иглсе в 2017 году.

На Олимпиаде в Сочи занял шестое место. Спустя 4 года добыл в Пхенчхане уже серебряную медаль.

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Серебряный призер Олимпиады Никита Трегубов пришел в скелетон из футбола

Начинал ведь Никита Трегубов с футбола. У его родителей была четкая жизненная позиция, что спорт – это важно для развития ребенка. Поэтому в шесть лет папа привел его на манеж «Енисей» и поручил тренеру: научите его мяч гонять.

Мяч Никита гонял девять лет, у него прекрасно получалось. По комплекции был покрупнее сверстников, пошустрее – наставники нарадоваться на него не могли. А к подростковому периоду, когда игроки команды более-менее выровнялись, преимущества Никиты ушли. (подробности)