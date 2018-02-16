Итог матча Россия - Словения на Олимпиаде: наши разгромили соперников со счетом 8:2

СЕГОДНЯ 12:51 2018-02-16T15:28:50+03:00

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В четверг, 16 февраля, в Пхенчхане был сыгран второй матч мужской хоккейной сборной России на Олимпиаде 2018. Соперниками команды Олега Знарка были словенцы. Всего пару дней назад они учинили главную сенсацию старта Олимпиады - уступая 0:2 команде США они выиграли со счетом 3:2 в овертайме у американцев.

Вратарь сборной Словении получил все 8 шайб от наших.Фото: REUTERS

За пару часов до старта российского поединка свой матч провели словаки, которым мы уступили 2:3 в стартовой игре Олимпиады. И тут вновь неожиданность. Словаки были биты со счетом 2:1. И для США наступило время ожидания завтрашнего матча Россия - США на Олимпиаде. Для россиян - время игры с командой Словении.

Наши взялись за дело в матче с командой Словении, выиграв со счетом 8:2.Фото: REUTERS

Лишь в конце первого периода счет был открыт. Сначала Илья Ковальчук, а потом уже Сергей Мозякин сделали счет 2:0 в пользу России за 20 секунд. Во втором периоде грянул настоящий град шайб! Барабанов, Каблуков, Капризов и Ковальчук довели счет до 6:1. Уйти "сухими" на второй перерыв наши не смогли - на 33-й минуте отличился Ян Муршак.

Сергей Мозякин впервые в этой игре забросил шайбу на Олимпиаде в возрасте 36 лет.Фото: REUTERS

В третьем периоде матча Кирилл Капризов с промежутком в пять минут дважды отличился, доведя число своих шайб на турнире до четырех. При счете 8:1 команды доиграли вторую встречу олимпийского турнира. Но точку в поединке поставили словенцы, забросив нам еще одну шайбу на последних секундах матча. Отличился за 30 секунд до конца матча Жига Панце.

Словенцы дважды поразили наши ворота.Фото: REUTERS

Теперь уже завтра, 17 февраля, сборная России сыграет последний матч группового этапа Олимпиады.

После победы над Словенией нашу команду ждет грозный соперник в третьем поединке - США.Фото: REUTERS

Нашим соперником по встрече, которая начнется в 15:10, станет команда США.