Путин поздравил «Газпром» с 25-летием, посмотрел воронежский бассейн и брянский каток

СЕГОДНЯ 18:29 2018-02-16T18:35:57+03:00

Алексей Миллер доложил президенту о программе, по которой в 73 регионах построено 120 спортивных объектов. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

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В Комсомольске-на-Амуре играли в волейбол, в Курске катались на лошадях, в воронежском городке Кантемировка плавали в бассейне, в брянском поселке Суземка играли в хоккей, а Владимир Путин и Алексей Миллер наблюдали за всем этим по телемосту из кабинета в Ново-Огорево. Накануне 25-летия "Газпрома" глава компании пришел к президенту продемонстрировать социальную работу газового гиганта - спортивные объекты, построенные по социальной программы «Газпром – детям».

- Хочу поздравить всех, кто работает в системе «Газпрома», весь огромный коллектив нашей ведущей компании, - сказал Путин. - Мы с вами хорошо помним, был момент, когда государство практически утратило контроль над компанией. На протяжении очень многих лет, когда в 90-е экономика страны находилась в сложном положении, она в значительной степени держалась именно на «Газпроме». Сама компания за это время проделала тоже колоссальную работу, с точки зрения технологического обновления, расширения своих возможностей. Сомневаюсь, чтобы какая-то другая компания в мире так широко раскинула свои сети.

- Первое место среди 250 ведущих мировых энергетических компаний, - подтвердил Миллер. - Самые крупные запасы газа в мире — более 17 процентов, с нуля в Арктике создан новый ямальский центр добычи, развивается газотранспортная система - самая протяженная в мире.

Он добавил, что, по мнению экспертов, единая система газоснабжения в нашей стране самая надежная, а самые крупные мощности по хранению газа в мире - у "Газпрома".

- В прошлом году рекорд поставки на экспорт, - напомнил он еще об одном достижении. - Исторически максимальная доля на европейском газовом рынке сейчас у нас.

Алексей Миллер доложил президенту о программе, по которой в 73 регионах построено 120 спортивных объектов.

- Есть в стране хорошая традиция - юбилей встречать новыми трудовыми достижениями, вводить в строй новые объекты, - заявил он. - И мы вводим их сразу в четырех регионах.

Владимира Путина закономерно заинтересовали брянские хоккеисты на ледовом катке.

- Сколько стоит сооружение такое? - спросил президент.

- Порядка 430 миллионов рублей, - ответил глава фонда поддержки социальных инициатив "Газпром" Владимир Приймак.

- И как быстро вы его создали построили?

- За два года.

- Хожу поблагодарить всех, кто работал над созданием этих объектов, - одобрил сделанное Путин.