Как в кино: Главный телесыщик страны Алексей Насонов применял незаконные методы слежки в реальной жизни

СЕГОДНЯ 01:03 2018-02-17T01:06:00+03:00

Актер стал популярным после главной роли в многосерийном фильме «Детективы», который идет уже 12 лет - сначала на Первом канале, с 2011 года - на Пятом

Изменить размер текста: A A

«Детективы» - название частного сыскного агентства, Насонов - храбрый и решительный бывший полицейский. А тут новость, вроде актера допрашивали в полиции. Поклонники обескуражены. Говорят, он применял прослушку, торговал детализациями звонков - то есть расшифровками всех входящих и исходящих звонков абонента. И не в кино, а в жизни, в своем частном детективном агентстве.

ИЗ МИЛИЦИОНЕРОВ - В АРТИСТЫ

Распутывая эту историю, я сама стала путать реальность и фильм. Ведь ТВ-проект изначально задумывался как псевдодокументальный. Оттого и имена главных героев - детективов Игоря Лукина и Алексея Насонова не вымышленные, а настоящие. По сценарию, в «Детективах» Насонов и его коллега сплошь и рядом применяют запрещенные приемы - жучки, прослушки, съемки скрытой камерой. Но в жизни такие средства вне закона.

Страна смотрела Насонова по телевизору, а о его заэкранной жизни поклонники не задумывались. А ведь он и правда играл себя. Алексей пришел в телеиндустрию из милиции, был к тому времени в звании майора. Когда начал играть в кино, во время одного из перерывов в съемках взял да и открыл детективное агентство. Самое настоящее.

Удивительная судьба: сначала профессия стала киноролью, а потом все перевернулось, и киношный образ стал профессией. Так где же Насонов настоящий? Что он расследовал и кому помогал? А может, наоборот, мешал?

С трудом, но мне удалось дозвониться до детектива.

- Где вы взяли мой номер? Это вообще-то мой личный телефон! - возмутился Насонов.

- Но вы же детектив - должны знать, как это делается, - парировала я.

- Сразу скажу, что все, что про меня написали в прессе в последнее время, - наглая ложь. Я уже консультировался с адвокатом, хочу обращаться в суд за клевету. И комментировать мне нечего, - с ходу объявил Насонов.

Самый известный частный сыщик страны назначил мне встречу без диктофонов. Все по законам жанра - в людном кафе у метро.

Выяснилось, что вообще-то он не стремился ни в кино, ни в полицию, а всегда мечтал стать летчиком. Не прошел медкомиссию. С расстройства поступил в МАИ, но бросил. Ушел в армию. После службы отучился в Московском академическом художественном училище. Так что он еще и художник. Но работать пошел в милицию.

Насонов служил участковым. И за долгие годы навидался всякого. Приходилось осматривать место происшествия, где убили и расчленили женщин и детей. И травмы служебные есть в биографии - перелом кости черепа. Когда Алексей надумал уходить из органов, до пенсии ему оставалось 9 лет.

ИЗ АКТЕРОВ - В СЫЩИКИ

«Детективы» - это единственный ТВ-проект, в котором участвовал Насонов. Так что актером он себя не считает.

- Меня на кастинг привел знакомый режиссер, - рассказывает Алексей. - Он жил на моем участке.

Насонов остался в проекте на долгие 12 лет. В 2011 году в съемках был большой перерыв, дальнейшая судьба сериала оказалась под вопросом.

- При этом мне люди писали письма со всей страны, обращались ко мне, как к детективу. Я, имея опыт службы в органах, решил попробовать себя и в этой профессии.

Получил лицензию частного сыщика. И снова началась работа, похожая на службу милиционера.

Однажды обратилась женщина, у которой ушла из дома 17-летняя дочь. Сутки беспрерывной работы - и ее нашли. Потом заказ на расследование крупной кражи на заводе. В полицию люди не хотели идти, чтобы не было уголовных дел. Несколько раз находил детей, украденных отцами (или матерями). А еще к Насонову нередко обращались, чтобы найти... частного детектива. В интернете полно нелегальных агентств, которые обещают с три короба, берут авансы и исчезают.

И Насонов, и другие его коллеги говорили мне, что именно такие псевдо-детективы без лицензии и используют прослушку, съемки скрытой камерой - все приемы слежки и получения информации, за которые можно и реальный срок схлопотать (в лучшем случае - штраф). Но у большинства сформировался сериальный образ частных сыщиков, в том числе и благодаря «Детективам», которые только и делают, что щелкают фотоаппаратом из припаркованной машины.

- Мы можем оказать консультацию юридическую, собрать сведения по имуществу, долгам и т. д. Или же научить человека, как самостоятельно узнать правду, например, изменяет тебе муж или нет. С помощью того же телефона. Но сами следить не будем, - говорит Насонов.

«НА ТВ ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ»

- А много частные сыщики вообще зарабатывают?

- Вовсе нет! И опять же моя кинослава сыграла свою роль. В фильме же мы вообще никогда вопрос денег не поднимаем. И многие абсолютно уверены, что я работаю бесплатно. Например, звонят: «Приезжайте ко мне в Кемерово, надо срочно!» Но когда речь заходит об оплате билетов, гостиницы да еще и о гонораре: «Ого! Так вы еще и деньги берете! А в кино показывают...» Вообще я до сих пор живу в той же квартире, что и 15 лет назад, когда был участковым. Раз уж вы спрашиваете, отвечу - больше платят на ТВ.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве сообщили, что именно они с начала января 2018 года отвечают за надзор за работой частных детективов:

- Центр лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве осуществляет лицензирование и контроль частной деятельности на территории столицы. Согласно сведениям из реестра в настоящее время выдано 266 действующих лицензий на частную детективную деятельность.

Однако до сих пор непонятно: были ли какие-то претензии к агентству Насонова. Все вопросы, касающиеся его деятельности как детектива, ведомство отказалось комментировать. «Не имеем таких полномочий». Нет официальной информации о задержании либо допросе детектива и у МВД, и у СК.