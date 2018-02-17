Четыре типа выпивающих людей определили ученые - к какому относитесь вы?

17 Февр. 22:46 2018-02-17T22:56:49+03:00

В следующий раз, когда возьметесь за бокал, задумайтесь, почему вы решили сделать это

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Ученые в который раз задумались над тем, почему люди выпивают. Понятно, что существуют личные причины - торжественный повод, привычка, расставание с любимым человеком, вечер пятницы…

Но это все поводы. А какова мотивация человека в такие моменты? Чего он хочет добиться?

Британские исследователи Эммануэль Кунче и Сара Калинан постарались дать ответ на эти вопросы. По их мнению, понимание мотивация в этом вопросе важнее, чем причина.

Сразу оговоримся: в данном случае речь идет вовсе не об алкоголиках и «увлекающихся». Ученых интересовало поведение всех выпивающих без исключения, даже если человек делает это раз в год и исключительно по серьезному поводу.

ЧТО ПОКАЗАЛ ЭКСПЕРИМЕНТ

По мнению его авторов, все мотивы употребления алкоголя попадают в одну из четырех категорий (подробнее о них читайте в следующей главе):

- создать или улучшить настроение,

- социальная (ментальная) мотивация,

- желание забыться (сопряжено с проблемами),

- чтобы "вписаться" в компанию.

Свою работу они назвали Мотивационной моделью употребления алкоголя.

В соответствии с ней все остальные факторы - такие как генетика, личность или окружающая среда - являются всего лишь причинами (почему человек хочет выпить?) и формируют дальнейшие мотивы (для чего он хочет выпить?).

В разных культурах и странах разная культура пития.Фото: RUSSIAN LOOK

ПОЧЕМУ ПОНИМАНИЕ МОТИВОВ ТАК ВАЖНО

Ученые считают, что это будет способствовать снижению употребления алкоголя в мире. И призывают: в следующий раз, когда вы соберетесь выпить, задумайтесь о том, почему вы решили это сделать.

Есть много людей, которые выпивают перед сном, чтобы расслабиться. Есть те, кто пьют за компанию. Но если вы стремитесь таким образом забыться, то такая мотивация - не лучший собутыльник.

Достаточно помнить, что проблемы, которые вы хотите забыть, с утра все равно проснутся вместе с вами.

А теперь подробнее о всех четырех типах.

Мотивация первая: Для создания или улучшения настроения

Такая мотивация чаще свойственна подросткам и молодым людям (что, как вы понимаете, с возрастом проходит), а также экстравертам и импульсивным или агрессивным персонам.

Такой тип людей (по большей части это мужчины) хотят себя чувствовать пьяными, чтобы поднять настроение.

Но есть и другие, более опасные последствия, к которым приводит такая мотивация - у человека просыпается склонность к риску. Нередко это заканчивается трагично.

Алкоголь развязывает языкФото: GLOBAL LOOK PRESS

Мотивация вторая: Социальные (ментальные) причины

В такой модели употребление алкоголя тесно связано с социальным аспектом (в разных культурах и странах разная культура пития) и, как правило, приводит к умеренному употреблению алкоголя.

Исследователи считают, что в таких случаях медикам нужно работать не с конкретными пациентами, как в случае первой мотивации, (см. выше), а уже на уровне государства.

Мотивация третья: Чтобы забыться (при проблемах)

Люди, которые выпивают из-за таких мотивов, часто имеют более высокий уровень невротизма и заниженную самооценку. Они прибегают к алкоголю при тревогах и депрессиях.

Не удивительно, что в такую группу чаще входят женщины, они же, как правило, имеют больше проблем, связанных с алкоголем.

Мотивация четвертая: Чтобы «вписаться» в компанию (соответствовать окружению)

Такие люди обычно пьют меньше по сравнению с "коллегами" из трех выше описанных групп. Они могут потягивать один бокал вина целый вечер. Или взять фужер шампанского лишь для тоста.

Часто они просто держат в руке напиток на протяжении всего вечера, так и не пригубив ни глотка - такой трюк позволяет чувствовать себя как все и не выделяться из толпы окружающих.

КСТАТИ

Ученые выделяют несколько признаков того, что вам может грозить алкоголизм. Например, генетика. Есть конкретные генетические факторы, которые делают некоторых людей более склонными к развитию зависимости от алкоголя. Те, в чьих семьях есть история употребления наркотиков или спиртного, становятся зависимыми от алкоголя в шесть раз чаще.

Ее один немаловажный фактор - ранний контакт с алкоголем. Результаты исследования показывают, что люди, которые начали употреблять алкоголь до 15 лет, чаще страдают алкоголизмом. Читайте "Девять признаков алкоголизма".

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