Четыре типа выпивающих людей определили ученые - к какому относитесь вы?
Ученые в который раз задумались над тем, почему люди выпивают. Понятно, что существуют личные причины - торжественный повод, привычка, расставание с любимым человеком, вечер пятницы…
Но это все поводы. А какова мотивация человека в такие моменты? Чего он хочет добиться?
Британские исследователи Эммануэль Кунче и Сара Калинан постарались дать ответ на эти вопросы. По их мнению, понимание мотивация в этом вопросе важнее, чем причина.
Сразу оговоримся: в данном случае речь идет вовсе не об алкоголиках и «увлекающихся». Ученых интересовало поведение всех выпивающих без исключения, даже если человек делает это раз в год и исключительно по серьезному поводу.
ЧТО ПОКАЗАЛ ЭКСПЕРИМЕНТ
По мнению его авторов, все мотивы употребления алкоголя попадают в одну из четырех категорий (подробнее о них читайте в следующей главе):
- создать или улучшить настроение,
- социальная (ментальная) мотивация,
- желание забыться (сопряжено с проблемами),
- чтобы "вписаться" в компанию.
Свою работу они назвали Мотивационной моделью употребления алкоголя.
В соответствии с ней все остальные факторы - такие как генетика, личность или окружающая среда - являются всего лишь причинами (почему человек хочет выпить?) и формируют дальнейшие мотивы (для чего он хочет выпить?).
В разных культурах и странах разная культура пития.Фото: RUSSIAN LOOK
ПОЧЕМУ ПОНИМАНИЕ МОТИВОВ ТАК ВАЖНО
Ученые считают, что это будет способствовать снижению употребления алкоголя в мире. И призывают: в следующий раз, когда вы соберетесь выпить, задумайтесь о том, почему вы решили это сделать.
Есть много людей, которые выпивают перед сном, чтобы расслабиться. Есть те, кто пьют за компанию. Но если вы стремитесь таким образом забыться, то такая мотивация - не лучший собутыльник.
Достаточно помнить, что проблемы, которые вы хотите забыть, с утра все равно проснутся вместе с вами.
А теперь подробнее о всех четырех типах.
Мотивация первая: Для создания или улучшения настроения
Такая мотивация чаще свойственна подросткам и молодым людям (что, как вы понимаете, с возрастом проходит), а также экстравертам и импульсивным или агрессивным персонам.
Такой тип людей (по большей части это мужчины) хотят себя чувствовать пьяными, чтобы поднять настроение.
Но есть и другие, более опасные последствия, к которым приводит такая мотивация - у человека просыпается склонность к риску. Нередко это заканчивается трагично.
Алкоголь развязывает языкФото: GLOBAL LOOK PRESS
Мотивация вторая: Социальные (ментальные) причины
В такой модели употребление алкоголя тесно связано с социальным аспектом (в разных культурах и странах разная культура пития) и, как правило, приводит к умеренному употреблению алкоголя.
Исследователи считают, что в таких случаях медикам нужно работать не с конкретными пациентами, как в случае первой мотивации, (см. выше), а уже на уровне государства.
Мотивация третья: Чтобы забыться (при проблемах)
Люди, которые выпивают из-за таких мотивов, часто имеют более высокий уровень невротизма и заниженную самооценку. Они прибегают к алкоголю при тревогах и депрессиях.
Не удивительно, что в такую группу чаще входят женщины, они же, как правило, имеют больше проблем, связанных с алкоголем.
Мотивация четвертая: Чтобы «вписаться» в компанию (соответствовать окружению)
Такие люди обычно пьют меньше по сравнению с "коллегами" из трех выше описанных групп. Они могут потягивать один бокал вина целый вечер. Или взять фужер шампанского лишь для тоста.
Часто они просто держат в руке напиток на протяжении всего вечера, так и не пригубив ни глотка - такой трюк позволяет чувствовать себя как все и не выделяться из толпы окружающих.
.Фото: Евгения ГУСЕВА
КСТАТИ
Ученые выделяют несколько признаков того, что вам может грозить алкоголизм. Например, генетика. Есть конкретные генетические факторы, которые делают некоторых людей более склонными к развитию зависимости от алкоголя. Те, в чьих семьях есть история употребления наркотиков или спиртного, становятся зависимыми от алкоголя в шесть раз чаще.
Ее один немаловажный фактор - ранний контакт с алкоголем. Результаты исследования показывают, что люди, которые начали употреблять алкоголь до 15 лет, чаще страдают алкоголизмом. Читайте "Девять признаков алкоголизма".
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