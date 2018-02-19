Панк-проза и панк поэзия Патти Смит

СЕГОДНЯ 01:03 2018-02-18T22:20:01+03:00

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Термин «панк» - имеет много значений. У Шекспира так называют уличных проституток, музыкальная и субкультура панк-рока переводит это как «отбросы», «дрянной», «грязь». Однако в ритмике и в красоте языка текста панк-персона мирового уровня Патти Смит значительно превосходит многих из тех, кто считает себя литераторами и знатоками языка.

«ПОЕЗД М»

«CORPUS» 2016

Она пьет кофе, смотрит сериалы, перемещается по миру, заходит в знакомые кафе и снова пьет кофе с хлебом и оливковым маслом. Она пишет на салфетках, ее любимые столики всегда в углу у стены. Имена реальны абсолютно, диалоги почти реальны, воспоминания сегодняшнего дня причудливо переплетены с воспоминаниями далекого прошлого. Что же под обложкой этой книги?

Клочки автобиографии, как неполная коллекция салфеток со стихами из кафе, диалоги с живыми людьми и общение с телевизионным пультом или покрывалом, а кроме того, самые обычные размышления нашей современницы порождают новый жанр. Хотя «жанр» - нужен лишь тем, кто нуждается в аннотациях и боится попробовать текст на вкус. Патти Смит – это реалистичная магия или магия реализма. Полутон между магическим реализмом и реализмом наверняка. Читатель становится наблюдателем с особыми функциями: оставаться невидимым и слышать всё, включая размышления и внутренние диалоги. Может быть, сейчас вы – бариста в кафе, где она пьет кофе…или прохожий на улицах Берлина, Лондона, Нью-Йорка. Вы услышите будни поэта, которому никак не удается создать стихотворение с нужным количеством строк, но это будни без истерик потому, что поэт и поэзия знакомы друг с другом.

Патти Смит – это реалистичная магия или магия реализма

В чем панк? Да ни в чем. В удивительной внутренней свободе и простоте. В отсутствие желания сделать что-то из чего-то. В абсолютно естественных формах человеческого сумасшествия, которые есть в каждом из нас, но далеко не каждый может об этом легко и непринужденно упомянуть. Удивительно, но гиперреализм почти всегда становится похожим на пародию. Только пародии без горечи и обвинений. Просто мир полон абсурда. Нашего с вами абсурда. Абсурда нас с вами. Ну, что ж, в этой книге есть возможность посмотреть на мир со стороны, а это полезно, порой приятно и всегда любопытно.