Беспилотный автомобиль научили ездить по заснеженной Москве

СЕГОДНЯ 13:20 2018-02-19T14:33:50+03:00

В компании отметили, что у поездок в зимний сезон есть свои особенности. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

В водительском кресле беспилотника от Яндекс.Такси находился водитель-испытатель, но его помощь не потребовалась [видео]

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Яндекс провел испытания прототипа беспилотного автомобиля на улицах Москвы. Технологию для него разрабатывает сервис Яндекс.Такси. Об этом сообщается в блоге компании.

Автомобиль проехал несколько километров по району Хамовники, где находится главный офис Яндекса. Тестирование проходило после снегопада, что создавало дополнительные трудности. В водительском кресле всю дорогу находился водитель-испытатель, но его помощь не потребовалась - поездка прошла полностью в автоматическом режиме.

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В компании отметили, что у поездок в зимний сезон есть свои особенности, и беспилотному транспортному средству необходимо научиться преодолевать те же преграды, которые преодолевают обычные водители.

В первую очередь, это касается снега и льда - алгоритмы автомобиля должны учитывать, что машина ведет себя по-другому на заснеженной дороге. Иные требования предъявляются и к обработке потока с камер - зимой сложнее обнаружить очертания дороги, разметку и дорожные знаки из-за обилия белого снега.

В компании добавили, что при достаточном количестве данных технология обучится вождению в подобных условиях.

Во всем мире технологии автономного вождения разрабатывают десятки различных компаний. Еще в 2004 году компания DARPA объявила о первом соревновании полностью автономных автомобилей. Машины должны были проехать трассу в 230 километров без вмешательства людей. В 2005 году у гонки появился первый победитель - им стала команда из Стэнфорда.

В 2010 году компания Google представила свой проект по развитию технологии беспилотного автомобиля. У истоков стоял инженер Себастьян Трун, директор лаборатории искусственного интеллекта Стэнфордского университета, один из создателей сервиса Google Street View. Беспилотные автомобили от Google легко опознать на улицах городов благодаря системе из нескольких камер на крыше машины. С их помощью автопилот определяет положение авто на улице, распознает дорожные знаки и разметку, а также другие машины, пешеходов и помехи по ходу движения.

В 2016 году компания Tesla продемонстрировала работу полностью автономного автомобиля во время движения по реальным городским улицам.

Беспилотный автомобиль от компании Cognitive Technologies.Система автономного управления наземным транспортом. Российский беспилотный автомобиль Cognitive Technologies.

В описании видео указывалось, что водитель в машине находится только из-за требований законодательства США и не влияет на действия автомобиля. На данный момент компания оснащает автопилотами весь модельный ряд электрокаров: Model S, Model X, Model 3.

В начале 2015 года ПАО “КАМАЗ” и компания Cognitive Technologies объявили о старте совместного проекта по созданию беспилотного транспортного средства на базе автомобиля КАМАЗ. Для этого в 2016 году Cognitive Technologies представила программно-аппаратную платформу C-Pilot, которая может устанавливаться, как на легковых, так и на других типах автомобилей, а также анонсировала планы по ее развитию, предполагающие обеспечение возможности полностью автономного движения к 2022 году.

Tesla model S Autopilot Full Self Driving Hardware - Neighborhood Short.Tesla model S Autopilot Full Self Driving Hardware - Neighborhood Short

В начале 2014 года шведская компания Volvo объявила об испытании машин со встроенной системой автопилота Drive Me. Для этого она начала постепенный выпуск на улицы города Гетеборг беспилотных автомобилей Volvo XC90. На сегодняшний день тестирование автономных транспортных средств продолжается. Концерн планирует, что к 2021 году машины Volvo с автопилотом повсеместно появятся в Европе.

Работают над созданием аналогичного продукта и сервисы такси, совместно с крупными компаниями: Uber - с Volvo, а Gett - с Volkswagen Group.

О планах по созданию беспилотного автомобиля заявляла и Toyota - компания инвестировала 50 миллионов долларов в создание центра для исследований и разработок в области беспилотного транспорта совместно со Стэнфордом и Технологическим институтом Массачусетса.

Технологии автономного вождения разрабатывают и в Китае. Там планируют начать массовое производство в июле 2018 года на базе автомобилестроительной компании King Long. Первыми с конвейеров компании сойдут самоуправляемые минивэны. Производством других моделей займутся компании JAC и BAIC Motor.