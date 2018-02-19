Видео баттла Гуфа против Птахи: выяснение счетов и тайный сын Долматова

СЕГОДНЯ 15:05 2018-02-19T15:30:09+03:00

О чем шла речь на баттле Гуф против Птахи и сколько получили его участники [видео]

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В Youtube состоялась премьера баттла Гуф против Птахи, который прошел в питерском баре «1703». Менее чем за суткк видео набрало более 2 млн просмотров. Многие, на волне исторического поединка "Гнойный против Оксимирона" решили посмотреть и этот бой в ожидании некоего эпичного представления. Но не вышло - оба рэпера не дотянули до высокой планки, взятой их товарищами. Со счетом 3:0 победил Гуф. За победу он получит два миллиона рублей (именно эту сумму он попросил, приняв вызов оппонента). Птаха запросил миллион рублей, и, судя по всему, организаторы его требования удовлетворили.

Бывшие друзья и коллеги по группе Centr Алексей Долматов (Гуф) и Давид Нуриев (Птаха) весь баттл выясняли какие-то свои личные взаимоотношения. Гуф так вообще признался, что не особо хотел идти баттлить со старым другом и на самом деле обижался на панчи Птахи. Было ли на что обижаться? Мы решили привести отрывки из боя, чтобы вы сами сделали выводы (обесценную лексику мы заменили приличными аналогами).

Птаха против Гуфа, Раунд 1

– Лёша, тебе этот баттл в самый раз

Покойнику ведь нужно надгробие

Мне стыдно рассказывать всё, в чем ты с годами «спалился»

Начнем с того как этот, …, гангстер звонит часто в полицию

Покойник, …, пишет заявы

Да-да, он герой на Ютьюбе, но в жизни Долматов «сучной» (тот кто готов сдать товарища-ред.)

Ты один, у тебя нет никого

Ты предал друзей, окружил себя кучей врагов

Пёсик потерял нюх на старости лет

Пёсика сняли с цепи и дали пару пинков

Ты сменил много тус, но нигде не остался своим

Может, дело не в тусах?

Может, Долматов прогнил?

Гуф против Птахи Раунд 1

С самого детства я болею логоневрозом,

А это самая сложная форма заикания

Я скажу вам, это .... (совсем - ред.) не просто - всю жизнь

Пытаться скрыть свое заболевание

Но с помощью рэпа я научился с ним бороться

И большинство из вас об этом даже не подозревало

А вот птичка (он же Птаха - ред.) знала, да.

О том, что у меня ахиллесова пята

Птичка никогда не забывала о том,

Что Лёша у доски-то и не выступал никогда

И я хочу вам сказать – она права

Для меня нету .... (ничего - ред.) страшнее

Чем воспроизводить конкретные слова,

Стоя при толпе людей и при полной тишине

А я всегда видел этот баттл по-другому:

Мы постояли с тобой, поржали как, в старые добрые

Потом забрали у Сани свои 3 ляма,

В Питере позависали и .... (поехали - ред.) домой на Сапсане

Но ты, как я вижу, настроен поскандалить

Ну и флаг тебе в руки, тупое ты моё создание

Птаха против Гуфа, Раунд 2

…Но я трудоголик, я выбрал себе нелегкий путь рэпера Софиты, клубы, бабло, слава, красивые бабы Я Нуриев Давид - это гены такие, мама говорит, корни от папы

Я с детства таскал все, что плохо лежит, но в крысу не превратился Вы все шарите здесь А можно ли Алексею крысой назвать, если он воровал бабки у телки своей? У которой он жил, на которой он, …., чуть не женился…

Я …. (плохой - ред.) отец. Воспитание дочки на расстоянии.

У Лёша есть сын – Сэми, .... (отличный - ред.) малец

Но есть еще один сын, вы просто об этом не знали

Но я не буду называть имён, дабы в Москве это не закончилось дракой

Которую не вывезет это вот чмо, которого я называю собакой

Здесь есть Баста, он же Ноггано

Итак смотреть всем было погано, как ты,

… (плохой человек - ред.), его с…(говорил гадости - ред.) на каждом углу

Потом пошел к нему в Газ (лейбл «Газгольдер», принадлежащий Басте - ред.)

Но вот ты, вот он - скажи ему все прямо в лицо

Чо ты молчишь?

Боишься, что Вакуленко тебе опять по … (лицу - ред.) даст?

Птаха против Гуфа, Раунд 2

…Но что бы ты не делал, ты всегда выглядишь дешево

Абсолютная никчемность, ты конченная бездарность

Мне Бог тебя послал, чтоб жизнь мёдом мне не казалась

Я не собираюсь вспоминать все твои зашквары (некорректное поведение - ред.),

Пока ты стираешь моё грязное белье

Про тебя и без того смешного навалом

… да и ..... (обзывать - ред.) близких – это не моё

А ты для меня все еще близкий, прикинь

До сих пор, не смотря ни на что

И если ты пришел сюда, чтобы меня унизить,

То я сюда пришел тупо за баблом

Вы – сборище недорэперов, вы – кучка неудачников

Такими всегда вы были, сидите и друг другу ..... (удовлетворяете - ред.)

У меня вопрос возник – у тебя же есть телка, да?

Да, по-моему есть, да. Её зовут Лана

Это такая блондинка с челкой и вы с ней долго

Она еще молчит постоянно

Кстати, если наоборот прочитать её имя, тоже интересно получится

Так вот

Может, ты ей уделишь внимание?

Кстати, ты знаешь, почему я переехал в центр Москвы?

Из-за таких как ты

Из-за тех, что понаехало и понаоставалось

Из-за таких псевдо.... (прекрасных - ред.) жителей ЦАО

И ты живешь напротив трёх вокзалов

И знаешь что друг мой, …, это неспроста

Это специально - чтобы не забывал ты о том,

Как из своей Нарнии ты приехал сюда!

Я вообще к тебе нормально относился ровно

До тех пор, пока ты меня сюда не вызвал

Но сейчас ты для меня .... (очень сильно - ред.) как опустился - отвечаю, ...

…, ну ниже плинтуса

Птаха против Гуфа, Раунд 3

Тебя трясет, от достижений Скриптонита, Фараона и Васи.

Но ты одеваешься честно - не плохо,

Новые кросы там, я видел у тебя, поло Лакост, новые джинсы.

Но за этим не спрятать районного лоха, Долматов, ты слышишь?

Ты носишь иногда на себе символ масонов, но ты не масон.

Орден тебя не примет за твое религиозное …..

Ты раньше ходил с крестом, потом, в Казани,

В …, … (нетрезвым, плохой человек - ред) Аллахом мне клялся.

Любой мусульманин тебя бы за это на тряпки порвал,

Но судя из того, что я вижу вставные зубы, нет еще 40-ка,

Нет личной жизни, пустые залы, а это факт, тебя сам Аллах покарал.

Я буду помнить тебя до конца дней моих хмурых.

Но я рад, что Айза (бывшая жена Гуфа, Айза Долматова - ред.) нашла мужчину, а для твоего сына отца.

Ведь мужчину определяют поступки, а не два старых, сморщенных,

И как я о тебе часто слышал от общих девчонок знакомых,

… еле рабочих яйца.

Гуф против Птахи: Раунд 3

Я понимаю, что на все класть тебе,

Но я за это время почти заработал себе эпилепсию.

Я всю осень пробухал, как скотина,

Реально, лучше бы я ставился «перцем» (употреблял героин внутривенно - ред.),

Потому, что у меня вообще не было аппетита,

Зато появились нереальные проблемы с сердцем.

И вы, наверное, все тут ждали супер баттл рэпа от меня,

Типа я вышел такой и начал исполнять,

Но у этого ..... (плохого человека - ред.) со мной походу старые счеты.

И он сегодня решил всю ..... (ерунду - ред.) про меня тут обнародовать.

И я не знаю, что хуже - твой рэп или ты сам.

Заплатили бы выступить в гей-клубе ты бы с радостью сплясал.

А сейчас у меня вопрос к тебе, Василий Михалыч (обращается к Басте, присутствующим на баттле - ред.).

Вот ты скажи, че ты сюда приперся?

Тебе че, без нас хайпа мало?

Или сегодня нет выступления в Кремлевском?

И меня же для тебя вообще не существует,

А Птаху ты всю дорогу ненавидел.

Но сегодня ты с важным видом стоишь тут в судьях,

И не поленился привезти свою задницу в Питер.

У тебя же скоро три подряд концерта в Ледовом,

У тебя в Москве остались твои “Голос дети”,

У тебя же все .... (очень - ред.) как здорово,

Но сегодня ты стоишь и занимаешься вот этим…

КСТАТИ

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