Михаил Ведерников: Мы не гнались за количеством соглашений

СЕГОДНЯ 16:20 2018-02-19T16:27:12+03:00

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В открытой студии «Комсомольская правда» мы задали ему несколько вопросов.

- Михаил Юрьевич, что Вы ожидаете от Сочинского форума?

- Наш регион еще недостаточно представлен на различных федеральных площадках. И мы долго думали - участвовать в этом форуме или нет, но в итоге решились. И как оказалось это было оправдано. Мы провели второй тур переговоров с потенциальным инвестором, который планирует вложить в производство в регионе порядка 14 млрд. рублей. Это половина нашего годового бюджета.

- Псковская область у нас вперед всех регионов по производству свинины. Как вы собираетесь решать проблему с отходами?

- У нас одно из крупнейших свиноводческих предприятий в стране. В конце прошлого года мы провели переговоры с собственниками свинокомплексов и нашли понимание. Проблема с отходами, конечно, существует, но она не такая критичная, как ее пытаются показывать некоторые средства массовой информации.

Мы договорились о том, что формируем экспертную группу, которая в открытом режиме будет мониторить ситуацию, делать выводы и давать рекомендации. Этой группе будет обеспечен полный доступ ко всем производственным процессам. И сейчас руководство предприятий готовит план по обеспечению необходимых мероприятий по соблюдению экологических требований.

Это займет два-три года. И мы будем этот план поддерживать при условии, что увидим поэтапную динамику.

- Какие еще соглашения удалось подписать?

- Мы подписали несколько важных соглашений, и здесь дело не в количестве, нет смысла за этим гнаться. Предложений было довольно много, но мы решили подписывать только те соглашения, где есть конкретика. Это Карачаево-Черкесская республика, Ставропольский край, Москва. Столица страны для нас важный стратегический партнер. Спасибо Сергею Собянину за поддержку. Мы рассчитываем провести в Москве Дни Псковской области. Но сделать это не просто для галочки. Хорошо подготовимся и, надеюсь, сделаем это в 2019 году. Необходимо к этому мероприятию подойти системно, с тем, чтобы на различных площадках можно было показать наши возможности для привлечения инвестиций, показать историко-культурный потенциал. И сделать совместный продукт как для жителей, так и для гостей столицы.

Первое соглашение, которое сегодня было подписано, это трехстороннее соглашение с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Внешэкономбанком. Оно абсолютно не рамочное. Мы предварительно провели рабочие встречи, детально проговорили возможные точки соприкосновения. У нас пока нет регионального менеджера Внешэкономбанка (ВЭБ). Мы уже подобрали несколько кандидатур, они находятся на утверждении. Смысл работы этих людей заключается в том, что они ищут потенциальных инвесторов, проводят первичную обработку проектов, чтобы их можно было представить в ВЭБ для принятия решений о соинвестировании проектов.

Интересное соглашение мы заключили с РЖД, от лица которого документы подписывал генеральный директор, председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

У нас на территории региона работает особая экономическая зона. В наших совместных планах создание транспортно-логистического хаба на территории Моглино. И для этого РЖД будет делать два сателлита этого хаба. Один – Псков-Пассажирский, другой – товарная станция Березки. Мы рассчитываем, что это позволит значительное количество грузопотока, как импортного, так и экспортного, перенаправить на железнодорожные перевозки, что поможет разгрузить автомобильную сеть, сделать доставку грузов более быстрой и безопасной. В этой части, безусловно, выигрывают представители малого и среднего бизнеса.

- Псков – серьезный культурно-исторический российский центр. Вы вошли в проект «Серебряное ожерелье» и у вас большой туристический потенциал. Что делается в этом направлении?

- В этом году совместно с Минкультом и Минтуризма мы подтвердили квоту на посещение Псковской области двух тысяч школьников из российских городов. Для нас это существенно. Будем развивать не только традиционные виды туризма, но и молодежный, спортивный туризм. Сейчас перестраиваем работу на проектный подход. У нас объединенный комитет по культуре и туризму. Мы хотим сделать проектный офис, где под определенные задачи будут формироваться специальные туристические пакеты, которые будут отвечать различным вкусам, запросам, различным возрастным категориям и ценовым категориями.