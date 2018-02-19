Лавров американцам: Не играйте с огнем

СЕГОДНЯ 17:02 2018-02-19T17:08:13+03:00

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Россия вернулась на Ближний Восток, и теперь ни одна проблема в этом регионе не решается без ее участия. Это, бесспорно, одно из главных достижений Москвы в Сирии. И успех постоянно закрепляется: на переговорах в Астане, где Россия, Иран и Турция договорились о 4-х зонах деэскалации, на Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи, где собрались полторы тысячи сирийцев, и был сделан первый шаг на пути к написанию новой конституции.

И, наконец, на ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» с говорящим названием "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях». Мероприятие проходит в эти дни в Москве и разделено на 8 тематических сессий. Это и сирийский и иракский конфликт, и суннитско-шиитское противостояние, и война в Йемене, и ситуация в Ливии и Палестине и многое другое.

Цель конференции - услышать друг друга

Первые две сессии были посвящены сирийскому вопросу - самому остростоящему на сегодняшний день. На него постарались ответить глава российского МИДа Сергей Лавров, его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф, советник президента Сирии Бусейна Шаабан и экс-министр иностранных дел Египта Набиль Фахми. Как отметил последний, на таких встречах сирийцы должны договариваться с сирийцами, арабы с арабами и со своими не арабскими соседями.

То есть, как и было обещано, обсудить проблемы региона приехали не только политологи и востоковеды-арабисты, но и действующие политики высокого уровня. Еще одно отличие от прошлых конференций клуба «Валдай» (нынешняя - 7-я по счету) в том, что центральной темой повестки стала роль России на Ближнем Востоке. Не прошли и мимо роли Израиля. Однако больше всего внимания было уделено ближневосточной политике Соединенных Штатов. На том, что Вашингтон находится в Сирии нелегитимно и не приносит ничего, кроме новых проблем, сошлись все участники конференции.

- США предпринимают попытку расчленить Сирию, - сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. - Я еще раз призываю наших американских коллег не играть с огнем. Решение проблемы кроется не в том, что еще для Сирии может сделать Россия, а чего не будут делать США.

Они должны закрыть односторонне объявленную в Сирии бесполетную зону в местечке Ат-Танф, внутри которого находится лагерь беженцев Эр-Рукбан, который используется для тренировки и отдыха боевиков. У нас все больше и больше фактов, позволяющих усомниться в том, что наши западные коллеги всерьез готовы бороться с «Нусрой»*.

- Роль США абсолютно негативная, - заявил во время 2-й сессии замминистра иностранных дел Ирана Казем Саджапур. - Их политика приводит к вспышкам еще большего количества конфликтов. Администрация Трампа - самая воинственная за всю историю. С этим надо что-то делать.

- Я считаю, что у России очень трезвая позиция в регионе, - добавил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. - ИГ* потеряло свое влияние в Ираке и Сирии. В этом в том числе и заслуга Москвы. Но мы по-прежнему уязвимы. Террористическая идеология ненависти продолжает распространяться по миру. Силы боевиков рассеялись, и теперь они присутствуют в других местах: Афганистан, Россия, Иран и так далее.

Что касается сирийского конфликта, то он требует политического решения. Иран и Россия стремятся к такому решению на протяжении многих лет. Но есть стороны незаинтересованные в мире. Израиль постоянно бомбит Сирию. И впервые за многие годы сирийцы сбили израильский самолет. Это была трагедия? Или реакция на агрессию? У любого государства есть законное право реагировать на агрессию.

Лавров: Заявления об уничтожении Израиля неприемлемы

Глава российского МИДа в ирано-израильских противоречиях занял промежуточную и, скорее, примирительную позицию.

- Мы не раз говорили, что мы не приемлем заявления о том, что Израиль как сионистское образование должен быть уничтожен, стерт с лица земли. Считаю это абсолютно неверным путем к тому, чтобы продвигать собственные интересы, - сказал министр. - Точно так же мы не согласны с тем, что предпринимаются попытки любую региональную проблему рассматривать через призму задачи борьбы с Ираном.

Курдский вопрос - одна из главных проблем Сирии

- Понимаю чувства, которые переполняют курдов, - сказал Лавров. - Но здесь надо рассуждать, отталкиваясь от реальных событий. Мы многократно заявляли, что поддерживаем стремление курдов жить в соответствии со своими традициями и обычаями. Одновременно мы считаем неправильным, когда эти чаяния курдов используются кем-то в своих личных целях (намек на США - Ред.). Я не хочу вдаваться в детали, но в том, что касается Африна, мы регулярно связывались с курдами. Мы призываем всех, кто вовлечен в эти процессы, начать договариваться.

- Думаю, возможно достичь соглашений, которые устроят всех: и Турцию, и курдов, сохранят территориальную целостность Сирии и ее суверенитет, - подчеркнул заместитель Специального посланника Генсека ООН по Сирии Рамзи Рамзи. - Если это (достижение договоренностей - Ред.) произойдет в Африне, то это распространится и на другие территории. Все силы, которые присутствуют в регионе, заинтересованы в этом. Никаких гарантий нет, но надежда и оптимизм присутствуют.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Америке мир не нужен

- Валдайская конференция по Ближнему Востоку - это само по себе событие, - говорит советник директора Российского Института Стратегических Исследований (РИСИ) Елена Супонина. - Достаточно посмотреть на высокий уровень участников, чтобы понять, что к России сегодня особый интерес. Россия вернулась на Ближний Восток после длительной паузы и сейчас стала главным игроком в Сирии, у которого есть альтернативный сценарий развития событий. Анализируя все сказанное сегодня, я прихожу к выводу, что многие разочарованы действиями США в регионе. Даже те, кто не питает особой любви к России и Асаду. Американцы пытаются монополизировать процессы, не предлагая мирных инициатив. И это пугает.

*Запрещенные в РФ террористические организации