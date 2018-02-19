Кирилл Клейменов заменил Екатерину Андрееву в программе «Время»

СЕГОДНЯ 18:50 2018-02-19T18:55:44+03:00

Екатерина Андреева в привычной студии программы "Время", которая с понедельника станет историей.

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С понедельника, 19 февраля, программа «Время» выходит из новой студии, оснащенной самыми современными технологиями. Такие технологии впервые используются на отечественном телевидении.

- Изменения в студии изменят и работу ведущих - теперь они могут не просто сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии, - сообщили «КП» на Первом канале.

Запуск новой технологии взял на себя руководитель службы новостей Первого канала Кирилл Клейменов, давно не работающий в кадре. Он будет вести первые выпуски программы «Время» на европейскую орбиту вещания.

Екатерина Андреева и Виталий Елисеев, которые обычно ведут «Время», опробуют новую студию в эфире на другие часовые пояса. Также они выйдут в эфир с субботними выпусками «Времени» во всех зонах вещания Первого канала.