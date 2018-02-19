Богачам второй раз предложили рассказать о своих зарубежных счетах

СЕГОДНЯ 19:00 2018-02-19T18:59:17+03:00

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Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам без какого-либо наказания легализовать в России свои иностранные активы. Возможность амнистировать капитал будет действовать с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019-го.

По закону налоговые резиденты России (те, кто проводят у нас больше 183 дней и платят налоги в РФ) обязаны отчитываться о всех своих доходах, полученных по всему миру.

Декларации подают не все - нашим властям сложно узнать, например, о доле в сейшельском офшоре или счете в гонконгском банке. Богачи этим пользуются и о зарубежных активах стараются помалкивать. Но если налоговая прознает, то уклонисту может грозить уголовная статья. Не говоря уже о самом налоге и штрафе за его неуплату вовремя

Сейчас власти предлагают легализоваться по-хорошему. Тем более, никакого наказания за старые грешки не последует. Не надо платить налоги ни с открытых счетов, ни с закрытых. А если зарубежная компания будет ликвидирована до 28 апреля 2019-го, то и с нее отдавать в наш бюджет ничего не потребуется.

«Амнистия капиталов» в России уже проводилась с 2015 по 2016 год. Тогда ей воспользовались всего две тысячи человек. Низкую «явку с повинной» эксперты объяснили страхом: обладатели капиталов испугались, что сведения от налоговой уйдут не в те руки. Но никакой огласки не последовало. И сейчас власти ждут большего числа амнистированных.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Для амнистии капиталов не хватает веры

Николай ВАРДУЛЬ

В Думу внесен законопроект «О добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках». Это амнистия возвращаемых из офшоров капиталов. С чего все началось? Абсолютное большинство крупных российских компаний юридически вовсе не российские. Они сами или компании, их контролирующие, зарегистрированы за рубежом. Им предлагают вернуться (подробности)