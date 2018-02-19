2018-02-19T18:59:17+03:00
Экономика

Богачам второй раз предложили рассказать о своих зарубежных счетах

В России возобновили амнистию капитала
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
Поделиться:
Комментарии: comments10
Возможность амнистировать капитал будет действовать с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019-го.Возможность амнистировать капитал будет действовать с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019-го.Фото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам без какого-либо наказания легализовать в России свои иностранные активы. Возможность амнистировать капитал будет действовать с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019-го.

По закону налоговые резиденты России (те, кто проводят у нас больше 183 дней и платят налоги в РФ) обязаны отчитываться о всех своих доходах, полученных по всему миру.

Декларации подают не все - нашим властям сложно узнать, например, о доле в сейшельском офшоре или счете в гонконгском банке. Богачи этим пользуются и о зарубежных активах стараются помалкивать. Но если налоговая прознает, то уклонисту может грозить уголовная статья. Не говоря уже о самом налоге и штрафе за его неуплату вовремя

Сейчас власти предлагают легализоваться по-хорошему. Тем более, никакого наказания за старые грешки не последует. Не надо платить налоги ни с открытых счетов, ни с закрытых. А если зарубежная компания будет ликвидирована до 28 апреля 2019-го, то и с нее отдавать в наш бюджет ничего не потребуется.

«Амнистия капиталов» в России уже проводилась с 2015 по 2016 год. Тогда ей воспользовались всего две тысячи человек. Низкую «явку с повинной» эксперты объяснили страхом: обладатели капиталов испугались, что сведения от налоговой уйдут не в те руки. Но никакой огласки не последовало. И сейчас власти ждут большего числа амнистированных.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Для амнистии капиталов не хватает веры

Николай ВАРДУЛЬ

В Думу внесен законопроект «О добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках». Это амнистия возвращаемых из офшоров капиталов. С чего все началось? Абсолютное большинство крупных российских компаний юридически вовсе не российские. Они сами или компании, их контролирующие, зарегистрированы за рубежом. Им предлагают вернуться (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Олег АДАМОВИЧ

 
Читайте также
Индекс Робин Гуда 2018
Агентство Блумберг решило подсчитать, сколько времени сможет прожить та или иная страна на деньги своего самого состоятельного гражданина. То есть результат зависит не только от размеров миллиардерского кошелька, но и от аппетитов государства
Новости 24
Украина передала в суд меморандум о нарушении Россией морского права
В Анкаре заявили, что встреча Путина и Эрдогана планируется на начало апреля
В Киев отказались согласовывать с ДНР и ЛНР введение миротворцев в Донбасс
В Сети опубликовано видеопособие, как утешить медведя
Вице-премьер Турции: ввод Дамаском войск в Африн приведет к разделению Сирии
Глава Генштаба РФ обсудил с послом США Украину, Сирию, Афганистан и КНДР
Пушков прокомментировал запрет Украины на поставки двигателей для Ан-148
Заскучавшие экскаваторщики сыграли в крестики-нолики гидромолотами
МИД России выразил протест представителю Украины из-за погромов в Киеве
В Испании начался суд по делу «русской мафии»
Патриарх отслужил панихиду по погибшим в Кизляре
Реальные располагаемые доходы россиян в январе снизились на 50%
На станции метро «Чистые пруды» на рельсы упала 15-летняя девочка
Водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта на МКАД
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии