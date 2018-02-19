Первый очерк Василия Пескова

СЕГОДНЯ 19:00 2018-02-19T19:28:44+03:00

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В виртуальный музей пос тупил вопрос от москвички Надежды Афанасьевой. Вот что она спрашивает,

Какой была первая публикация Василия Михайловича? Сколько ему тогда было лет? Кто помог ему опубликоваться? Где Песков учился журналистике?

По своему опыту знаю, что делать первый шаг в профессии очень трудно. Не каждому двери СМИ открываются нараспашку. Даже и попадешь, не сразу тебя напечатают или выпустят в эфир. Конкуренция очень большая. Редактируют тоже сильно. У меня отец работал вместе с Василием Михайловичем, но мне за всю практику, когда я туда попала, так и не удалось войти в команду. Долго ли Песков пробивался в журналистику? И как ему удалось там утвердиться? Возможно, кто-то помог на первых порах...

В музее Василия Пескова в Воронежском заповеднике его имени выставлен уникальный экспонат, тот пожелтевший уже и подлинный номер воронежской областной комсомольской газеты «Молодой коммунар» от 19 апреля 1953 года, где появилась первая публикация будущего великого журналиста. Эту газету Василий Михайлович бережно хранил в личном архиве все последующие 60 лет его профессиональной жизни. В музей первый очерк передал внук Пескова Дмитрий, за что ему огромная благодарность. Заповеднику эта реликвия дорога вдвойне. Ведь первый очерк Василия Михайловича «Апрель в лесу» никогда ни в одной его книге больше не печатался, сегодня, с подачи музея, можно сказать, происходит его второе рождение – уже на страницах родной «Комсомолки». А тема первой публикации – весна в том заповедном лесу, который теперь носит его имя, Какой символичный жизненный круговорот от первого до последнего дня журналиста Василия Пескова!

Василий Песков, корреспондент газеты «Молодой коммунар», 1950-е годы. Фото из личного архива

О том, как был написан и опубликован первый очерк, рассказывают сам Василий Михайлович и Борис Иванович Стукалин, в 1953 году работавший главным редактором газеты «Молодой коммунар».

«До последнего вздоха буду помнить тот час в поезде, когда случайный человек, увидев результаты моих фотографических увлечений, пригласил заглянуть в воронежскую газету… И вдруг понял: это то, что должен я делать», – пишет Василий Михайлович (В. Песков. Поле жизни. Российская газета, 2000 г., 11 марта). И продолжает: «Очень мне понравились журналисты – веселые, доброжелательные. Усадили есть арбуз. Но самое главное – сказали: снимки обязательно приносите... Через неделю я стал своим человеком в редакции. Главный редактор Борис Иванович Стукалин позвал, чтобы сказать: «Снимки у тебя хорошие. И подписи под ними нам нравятся. Попробуй что-нибудь написать». Я поехал в заповедник и вернулся с заметкой «Апрель в лесу». Заметку напечатали и похвалили. В тот же день редактор сказал: «Приноси документы – берем тебя на работу в газету...» Так я оказался в воронежском «Молодом коммунаре», в котором отработал три года» (В. Песков. Из интервью усманской районной газете «Новая жизнь», 20 августа, 2011 г.).

А вот что вспоминает Стукалин: «Хорошо помню 1953 год, когда в Воронеже, в «Молодом коммунаре», стал появляться паренек с фотокамерой. Мы напечатали несколько его снимков, и скоро он стал своим человеком в редакции. Приглядываясь к молодому фотографу, я обратил внимание на то, как комментировал он свои снимки, и попросил что-нибудь написать. Через два дня новичок принес мне «заметку» на целую газетную полосу.., и мы ее немедленно напечатали. Помню название – «Апрель в лесу». Это можно считать журналистским дебютом известного теперь всей стране журналиста-писателя (и фотографа!) Василия Михайловича Пескова». (Б. Стукалин. О моем друге – авторе редких книг. «Советская Россия». 11 марта, 2000 г.)

Василий Песков в юности. Фото из личного архива

Как видим, никакого блата или особой поддержки у юного, только отметившего 23-летие, Пескова не было. Повезло встретить в электричке внимательного попутчика, разглядевшего способности фотографа в первых опытах паренька и подсказавшего, где такой талант может пригодиться. Повезло с арбузом, когда приешел в редакцию в первый раз, такое сразу снимало робость и стеснительность. Василий не был робким, но все же скромным человеком, не выпячивающим себя, как бы не ощущающим всерьез своего подлинного масштаба. Его доступность, демократичность, свойскость, природная и семейная воспитанность открывали перед ним не то, что двери, - человеческие сердца. И он, надо сказать, никогда этим не злоупотреблял. Ну, а двигал его по жизни и по лестнице успеха необыкновенный дар, который прекрасно виден уже и в этом, первом его очерке. До рубрики «Окно в природу» было еще далеко, но уже эта зарисовка вполне просит именно такую рубрику. Ее мы и ставим над очерком. С неожиданным вас дебютом, Василий Михайлович!

ОКНО В ПРИРОДУ

Василий Песков

АПРЕЛЬ В ЛЕСУ

Апрель – сердце весны. Стаял последний снег. Мутными потоками вода стекает в низины. На восходе солнца по затопленному лесу идет такой треск, словно какой-то огромный зверь ломится в чащобе: это убывающая с каждым днем вода и утреннее солнце рушат образовавшееся за ночь тонкое стекло льда. Зиме конец.

Еще вчера стоявшая мертвой ольха сегодня рассматривает в зеркале воды свои пушистые сережки. За ней орешник и осина одевают свой первый весенний наряд. Забурелась верхушка березы. В ней началось сокодвижение. Сквозь белую рубашку березы проступают сладкие весенние слезы лесной красавицы.

На солнцепеке высыпали подснежники, и в таких местах кажется, что голубое апрельское небо глядит с лесной поляны. Вслед за подснежниками в сумрачном сосеннике появляется другой ранний цветок – сон-трава, часто называемый «самсончиком». Никнет от утренних заморозков подснежник, а «самсончику» хоть бы что: его цветок закрыт от холода теплым пухом серебристых ворсинок.

Каждый день приносит новость. Просыпаются от зимней спячки насекомые, над сухой травой порхают первые бабочки, с густым жужжанием тяжело взлетает жук.

Особенно интересно наблюдать в апрельском лесу птиц. Летом трудно среди листвы рассмотреть голосистую певунью. В весеннем же лесу найти ее среди безлистых ветвей легко. Слушай и любуйся! Уже прилетело большинство певчих птиц, гнездящихся в наших воронежских лесах. Бойко хлопочут они около старых гнезд, по-хозяйски осматривают развешенные школьниками к их прилету домики.

Весеннее солнышко разбудило ящерицу. Отряхивая с иголок прошлогоднюю листву, вышел отощавший за зиму еж. У зайчихи появился первый выводок. Прямо под кустом серыми комочками лежат зайчата. Сама зайчиха уже успела переодеться по летней моде. Теперь ее не сразу увидишь среди прошлогодней листвы.

По лесной просеке молнией метнулся спугнутый кем-то у водопоя олень. Лет двадцать назад олени в наших лесах ещё были в диковинку. Теперь они уже не редкость, их можно встретить не только в заповеднике, но и в окрестных лесах. В марте самцы сбросили рога, а в апреле на месте старых уже начали расти новые, чтобы к осени опять украсить голову красивого животного…

Апрель – лучшее время весенней охоты. На вечерней и утренней заре слышатся гулкие выстрелы. Это на дальнем лесном озере охотники бьют перелетную дичь.

Трудно передать словами прелесть апрельской охоты на вальдшнепа. Дождешься теплого вечера, встанешь на заходе солнца где-нибудь на опушке или на открытой лесной поляне возле старой березы и, держа ружье наготове, терпеливо ждешь. Тихо кругом… И вот характерное «Крры-ы!..» На фоне вечерней зари в неровном полете, свесив длинноносую голову вниз, появляется вальдшнеп – мечта каждого охотника. Тут уж не зевай!

Весна принесла новые заботы человеку. Где-то вдалеке урчит трактор. Это вспахивают под лесную полосу землю. На лесном кордоне лесоводы в последний раз проверяют семена деревьев и кустарников. Апрель – лучшее время для посадки леса. Лесник на видном месте прибивает дощечку: «Будьте осторожны с огнём в лесу». Весной, когда высыхает прошлогодняя листва, возможны лесные пожары. На лесной пасеке среди старых лип старик-пчеловод выставил ульи и, прищурившись от яркого солнца, следит за первым полетом пчел. Все оживает, всё тянется к солнцу, к свету. Скоро зазеленеет черемуха, зацветет ива, появятся майские жуки, а там и до соловьев недалеко.

Мы будем благодарны вам за воспоминания о встречах с Василием Михайловичем и рассказы о том, как повлияло общение с ним на вашу судьбу, присланные в электронном виде фотографии, сканы документов, писем, других артефактов, связанных с журналистом. Пусть память о Василии Михайловиче всегда будет живой!

Виртуальный музей Василия Пескова

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