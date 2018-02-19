Олимпийским журналистам показали границу двух Корей

СЕГОДНЯ 20:45 2018-02-19T21:24:13+03:00

САМАЯ ЗАКРЫТАЯ ГРАНИЦА МИРА

38 параллель разделяет Северную и Южную Корею. Это одна из самых закрытых и опасных границ в мире.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Периодически происходящее здесь будоражит весь мир. Одно из самых громких происшествий, когда Северокорейская подводная лодка села на мель у города Донгхе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подводники высадились на берег. Чтобы не попасть в плен, они с упорством пробивались по суше к своей границе, но были уничтожены.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юридически это не граница, а демаркационная линия. Ее провели карандашом по карте в 1953 году без учета рельефных особенностей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ее длина 248 км и проходит примерно по 38 параллели. У обеих Корей по обе стороны границы есть поселение, где продолжает кипеть сельская жизнь.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Попытки сбежать с Севера на Юг здесь происходят постоянно. Только в ноябре северокорейский солдат пытался перебежать границу, но его успели подстрелить свои же. Сейчас он лечится от ранений в больнице.

В 1978 году южнокорейцы обнаружили туннели, через которые северокорейцы готовились неожиданно напасть на юг. Южнокорейцы в свою очередь стали рыть встречные туннели, чтобы остановить неприятеля. Всего нарыли 17 туннелей. Длиной каждый около полутора километров и глубиной до 80 метров.

В конце 90х мне удалось побывать в одном из таких туннелей. Когда видишь своими глазами, то понимаешь, что каждая такая вырубленная дыра далась нечеловеческими усилиями. Горы – это гранит! Туннель идет вниз с большим уклоном. Пол тоннелей так гладко отшлифован сотнями ног, что по нему скользко ходить.

ПАРАДОКСЫ ГРАНИЦЫ

Граница – это не только зона постоянной напряженности, но и хорошо отлаженный бизнес. Интерес к границе со стороны туристов огромен! И на нем научись делать деньги по обе стороны. На севере берут 15 евро с туриста, а на юге все 100.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наша группа приехала в одно из самых живописных мест Южной Кореи. Граница не смогла поделить озеро – Жеумшанг. Оно находится ровно посередине. В этом заповедном месте - настоящий рай для птиц и животных.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Место настолько красивое, что никак не подумаешь, что здесь так опасно.

Но мы приехали вовсе не любоваться местными красотами. Нам предстояло стать зрителями настоящего реалити-шоу и совершить виртуальную прогулку по территории противника. За озером через границу - очень крутая скалистая гора.

Мы поднимаемся в большой демонстрационный зал, похожий на кинозал. Только вместо экрана здесь огромное панорамное стекло.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вся красота природы открывается перед сидящими в зале. Но вовсе не местную флору и фауну нам собираются продемонстрировать.

Солдат направляет большую видеокамеру-телескоп на склон горы. На экране – сильно увеличенные военные объекты Севера.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот появляется амбразура дота, вырубленного в скале, а вот наблюдательный пункт. Крутая каменная гора как в сотах из фортификационных сооружений. Камера скользит по горе, показывая огневые точки противника. Увеличение такое мощное, что, кажется, можно дотянуться рукой.

ЧЕМ МОЖНО РАССТРОИТЬ КОЛЛЕГ-ЖУРНАЛИСТОВ

Известие о том, что на самой границе нельзя пользоваться фотоаппаратурой и даже снимать на телефон сразило меня наповал. Как же читатели "Комсомолки" не увидят границы? Убрав свое фотоснаряжение с глаз, я незаметно достал мыльницу. Но это насторожило западных журналистов. Через время у них сдали нервы и они сдали меня погранцам. Но как меня не обыскивали и не прощупывали в окружении «свидетелей» из числа злорадствующих коллег - журналистов, военные так у меня ничего и не нашли. Удалили некоторые кадры с основного фотоаппарата и тут же вежливо извинились. Я же весело подмигнул коллегам....

Как выглядят военные объекты на нашей стороне границы, нам не показали. Но наверное с той стороны шоу такое же крутое. По дороге все же не скрыть военные объекты.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В узких местах на возвышениях видны бетонные сооружения. В случае войны их обрушат на дорогу и сделают ее непроходимой для танков.

МУЗЕЙ ВОЙНЫ

С границы едем в музей войны, где представлено оружие корейской войны 1950-53 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На витринах родные нам автоматы ППША и Калашников, пистолеты ТТ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Здесь же американские штурмовые винтовки М-4 и кольты. Грусть вызывают пробитые пулями советские и американские каски... История продолжается. Но ничего не меняется...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из предметов времен войны здесь металлические миски, инсталированые под выражения лиц и гримас их владельцев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот невысокая железная клетка, где держали пленных. Человек пять туда утрамбовать можно...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Остатки советской разорвавшейся ракеты..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посетители к стенду мины пробираются в прямом смысле через минное поле. Идти надо по стеклянному полу, под которым противотанковые мины. Жутковато дается каждый шаг.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У стенда можно посмотреть, как устроена та или иная мина, и как она устанавливается.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из современных музейных фотографий выделяются снимки пограничников на заснеженной передовой в горах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот такие же погранцы, но за мотками колючей спирали «Бруно».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тут же фотографии заповедного места Жеумжанг во всей красе. Но совсем без милитаристкого антуража, который виден в телескоп.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВСЕ ПРЕЛЕСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ

От границы нас везли вдоль берега в рыболовецкий поселок на обед.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вдоль всех песчаных пляжей сложнейшие проволочно-металлические заграждения, которые с ходу не преодолеть.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заранее на обед надо было выбрать варианты: рыба или не рыба. Рыба! - выбрал я, опасаясь мясного национального блюда.

Но когда зашли в столовую рыбу есть расхотелось. Уж слишком чувствовался запах национальной кухни.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я сбежал от рыбы к другому столу, который оказался вегетарианским. Тут тоже оказалось не сладко. И пришлось ощутить все прелести национальной кухни.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приправ было так много и таких острых, что можно было есть только чередуя все с пресным рисом и запивать большим количеством воды. Журналисты все съели до крошки и остались очень довольны.

Здесь же зашли на рыбный рынок посмотреть ассортимент и испугались морских скатов, которые сушились на ветру, напоминая дьяволов. Тут я понял, что с вегетарианской кухней я точно не ошибся.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В завершении мы посетили средневековый буддийский Наксанса храм с огромной статуей Будды, каменными горками.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Легенда спортивной журналистики Калмыкии Бадма Колдаев ударил висячим бревном в барабан. Его гулкий звук растворился в этом прекрасном заповеднике истории и природы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все спешили на спортивные арены. Сегодня играла женская хоккейная сборная двух Корей! Объединенная! Впервые за десятилетия корейские спортсмены выступили под единым флагом! Это один из шагов к сближению и объединению страны, когда-то рано или поздно, но это произойдет. Один народ будет жить и побеждать вместе.